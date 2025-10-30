Ασταμάτητη δείχνει η φετινή Μπάγερν Μονάχου του Βενσάν Κομπανί, που συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και να εντυπωσιάζει σε κάθε διοργάνωση. Οι Βαυαροί επικράτησαν εκτός έδρας της Κολωνίας με 4 – 1 και εξασφάλισαν την πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Γερμανίας, ωστόσο η επιτυχία αυτή είχε και ιστορικό χαρακτήρα.

Η Μπάγερν έφτασε τις 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 13 σερί επιτυχιών που είχε σημειώσει η Μίλαν τη σεζόν 1992 – 1993, υπό τις οδηγίες του Φάμπιο Καπέλο. Έτσι, οι Γερμανοί «γκρέμισαν» ένα ρεκόρ που υπήρχε για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, επιβεβαιώνοντας ότι φέτος βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα.

Με 51 γκολ υπέρ και μόλις 10 κατά σε όλες τις διοργανώσεις, η ομάδα του Κομπανί αποδεικνύει πως αποτελεί τη νέα «μηχανή» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στο επίκεντρο της επιθετικής της δύναμης βρίσκεται φυσικά ο Χάρι Κέιν, που σκοράρει ασταμάτητα, έχοντας ήδη φτάσει τα 25 γκολ σε 19 εμφανίσεις. Η Μπάγερν μοιάζει ασταμάτητη και δείχνει έτοιμη να γράψει μια ακόμη λαμπρή σελίδα στην ιστορία της.