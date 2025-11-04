Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, η Σκάλα του Μιλάνου τιμά τον σπουδαίο ρώσο συνθέτη παρουσιάζοντας τη νέα αυθεντική εκδοχή της «Λαίδης Μακμπέθ του Μτσενσκ», εγκαινιάζοντας τη σεζόν 2025-2026 στις 4 Δεκεμβρίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ρικάρντο Σαϊλί. Το έργο ήταν για δεκαετίες απαγορευμένο στη Σοβιετική Ενωση, με το πρόσχημα της προκλητικότητάς του. Η ιστορία της απαγόρευσης έχει καταγραφεί σε πολλές εκδοχές, στις οποίες δεν λείπει η αναφορά στη συμπεριφορά του Στάλιν, ο οποίος εγκατέλειψε την παράσταση πριν αυτή ολοκληρωθεί. Εξέφρασε μάλιστα ιδιαίτερη δυσαρέσκεια για τις ερωτικές σκηνές της «κάμαρας» μεταξύ του Σεργκέι και της Κατερίνας, θεωρώντας τη μουσική αιχμηρή και ανεπαρκώς διδακτική για τον λαό. Στο νέο πρόγραμμα του σπουδαίου θεάτρου ξεχωρίζει η παρουσία του Ρομέο Καστελούτσι, γνωστού για τις αβανγκάρντ προσεγγίσεις του. Ο ρηξικέλευθος ιταλός δημιουργός θα δώσει τη δική του οπτική στο αριστούργημα του Κλοντ Ντεμπισί «Πελλέας και Μελισσάνθη», από τις 22 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου.

Την τιμητική του έχει και ο Ρίχαρντ Βάγκνερ με το έργο «Το λυκόφως των θεών», ανοίγοντας την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι των Νιμπελούνγκεν», σε μουσική διεύθυνση Αλεξάντερ Σοντί και Σιμόν Γιανγκ, από την 1η έως τις 17 Φεβρουαρίου. Στα βάθη του Ρήνου και στις κορυφές των βουνών, ένα πάθος για έρωτα και εξουσία συναντά τη δύναμη της αγάπης. Από την 1η έως τις 10 Μαρτίου, το μουσικόφιλο κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το έργο «Ο χρυσός του Ρήνου», από τις 3 έως τις 11 Μαρτίου τη «Βαλκυρία» και από τις 5 έως τις 13 Μαρτίου το «Ζίγκφριντ».

Η Αννα Πιρότσι

Το αριστούργημα του Τζάκομο Πουτσίνι «Τουραντότ» θα παρουσιαστεί από την 1η έως τις 29 Απριλίου, με την Αννα Πιρότσι στον ρόλο της πριγκίπισσας. Την ίδια καλλιτέχνιδα θα δούμε το καλοκαίρι στην Επίδαυρο στη «Μήδεια», την ομώνυμη όπερα του Κερουμπίνι, σε παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο σπουδαίος σκηνοθέτης όπερας Γιάννης Κόκκος θα παρουσιάσει το έργο του ιταλού συνθέτη «Λουτσία ντε Λαμερμούρ», δημιουργώντας ο ίδιος τα σκηνικά και τα κοστούμια. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει η επίσης ιταλίδα μαέστρος Σπεράντζα Σκαπούτσι.

Από τις 16 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου, η σπουδαία Οπερατική Σκηνή θα παρουσιάσει το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι «Ναμπούκο». Τον ρόλο του βασιλιά της Βαβυλώνας αναλαμβάνει ο διακεκριμένος βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς, ενώ της Αμπιγκέιλ η σταρ της όπερας Αννα Νετρέμπκο. Η μουσική διεύθυνση της φιλόδοξης παραγωγής ανήκει στον Ρικάρντο Σαϊλί.