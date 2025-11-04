Την ΕΥΠ έβαλε στο κάδρο των τηλεφωνικών υποκλοπών, υπόθεση που ακουμπά τον πυρήνα της λειτουργίας του κράτους δικαίου, μια πολιτική υπάλληλος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία επί χρόνια είχε υπηρετήσει σε διάφορα πόστα της Υπηρεσίας και ήταν στη λίστα των υπό παρακολούθηση στόχων. Η Μαρία Ζώη – Σακαλή, η οποία είχε καταθέσει μήνυση ως θύμα παρακολούθησης, παρίσταται στη δίκη ως υποστήριξη της κατηγορίας και χθες σε δημόσια διαδικασία, τηρώντας το απόρρητο της υπηρεσίας της, περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε ότι το τηλέφωνο είχε παγιδευτεί, αφότου είχε ήδη πάρει μετάταξη για άλλη υπηρεσία ως «ανεπιθύμητη».

«Ηταν 23/11/21 όταν έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε “Κοριτσάκι, με θυμάσαι;”. Και είχε ένα παραποιημένο link. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο γραφείο του δικηγόρου μου για να φτιάξουμε το υπόμνημα για την αναφορά που είχαμε καταθέσει και επρόκειτο να κατονομάσουμε σε αυτό τον ίδιο τον Πρωθυπουργό… Μου φαινόταν περίεργο το μήνυμα, αλλά τότε δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έλαβα μήνυμα με κακόβουλο λογισμικό, μέχρι που ενημερώθηκα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων», υποστήριξε η μάρτυρας.

Και πρόσθεσε πως «είμαι 100% σίγουρη ότι μου έστειλε το μήνυμα η ΕΥΠ. Η Υπηρεσία δεν έκανε κανέναν έλεγχο, ενώ παγιδεύτηκαν στελέχη της».

Με την έναρξη της εξέτασης της κατάθεσής της, η μάρτυρας απευθυνόμενη προς το δικαστήριο είπε: «Εργάζομαι τώρα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Από το 2007 έως το 2021 ήμουν στην ΕΥΠ. Τον Δεκέμβριο του 2021 με τροπολογία μεταταχθήκαμε σε άλλη υπηρεσία στην ΕΛ.ΑΣ. Στα μέσα Ιουλίου 2021 δημιουργήθηκε μια υποδιεύθυνση, η οποία συστάθηκε με υπογραφή του κ. Δημητριάδη. Το λέω αυτό γιατί την αρμοδιότητα σύστασής της είχε ο κ. Δημητριάδης. Το τονίζω γιατί συνδέεται με την υπόθεση. Η υποδιεύθυνση αυτή δεν είχε αντικείμενο, αφού ήταν εικονική». Και, όπως συμπλήρωσε, «μας μετακίνησαν γιατί δεν ήμαστε αρεστοί στη διοίκηση».

Πρόεδρος: Εσείς γιατί δεν ήσαστε αρεστή, τι είχατε αντιληφθεί;

Μάρτυρας: Υπήρχαν διάφορα προβλήματα στις συνθέσεις των συμβουλίων, δεν είχαμε κατευθύνσεις για να μπορέσουμε να εργαστούμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Είχαμε αντιδράσει γιατί ήμαστε τόσο καιρό εκεί στην υπηρεσία και δεν κάναμε τίποτα. Στις 16/9/21 αποστείλαμε εξώδικο στον διοικητή. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Εμείς συνεχίζαμε να πηγαίνουμε εκεί και να κοιταζόμαστε. Στη συνέχεια καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για παράβαση καθήκοντος. Η ίδια αναφέρθηκε και στην εμπειρία της, όταν εξετάστηκε στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας για την υπόθεση των υποκλοπών από τον τότε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, χαρακτηρίζοντας τον εισαγγελικό λειτουργό «διεκπεραιωτικό» που «έδινε την εντύπωση ότι επιβάρυνα το πρόγραμμά του».

Σπίρτζης: Κέντρο παρακολούθησης

Από την πλευρά του, ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης κάνοντας λόγο για καταστρατήγηση του Συντάγματος. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να δομήσει ένα δραματικό καθεστώς στη χώρα, που θα ήλεγχε την πολιτική ζωή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον Στρατό, την Αστυνομία και την οικονομική ζωή γιατί παρακολουθούσε και επιχειρηματίες», κατέθεσε ο πρώην υπουργός, ο οποίος είχε δεχθεί «μολυσμένα» μηνύματα και στα δύο κινητά του τηλέφωνα. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να στηλιτεύσει τις ηχηρές απουσίες πολιτικών που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. «Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα να μην είναι ούτε ένας υπουργός σήμερα στην αίθουσα», ενώ έκανε λόγο για ενιαίο κέντρο παρακολούθησης είτε απευθείας μέσω της ΕΥΠ είτε μέσω του λογισμικού. O Σπίρτζης επεσήμανε ότι στο τηλέφωνό του υπήρχαν τόσο προσωπικά μηνύματα και μέιλ, όσο και απόρρητα μηνύματα που αφορούσαν εθνικά θέματα και κρατικά μυστικά. «Αν αυτά έχουν υποκλαπεί, σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή αυτά μπορεί να διατεθούν και να δοθούν κάπου στο μέλλον», είπε ο μάρτυρας που θα συνεχίσει την κατάθεσή του στις 10 Νοεμβρίου.