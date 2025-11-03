Είναι το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν και μόνο αρχαίο πολιτισμό. Ενα σύγχρονο «γεφύρι της Αρτας» καθώς από τη θεμελίωσή του ως τα επίσημα εγκαίνιά του που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο χρειάστηκε να περάσουν δύο δεκαετίες και τρεις από τη σύλληψή του ως ιδέα έως την υλοποίησή του. Είναι όμως και ένα μουσείο κόσμημα – όπως υπαινίσσεται και το ακρωνύμιο του ονόματός του στα αγγλικά (GEM) – που δεν στεγάζει απλώς περισσότερα από 5.000 χρόνια αιγυπτιακής ιστορίας και τέχνης (μαζί με την προϊστορική περίοδο φτάνει τις 7.000 χρόνια), αλλά έχει αναλάβει να συμβάλει καθοριστικά στην τουριστική ανάκαμψη της χώρας.

Απόδειξη του τελευταίου στοιχήματος που καλείται να κερδίσει το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο και να επαναφέρει δυναμικά στα ταμεία χαμένα έσοδα από έναν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας είναι ότι ήδη έχει καταφέρει να γίνει προορισμός, παρά το γεγονός ότι δεν είχε βγει ακόμη από τις κουΐντες ο πρωταγωνιστής του: ο δημοφιλέστερος των φαραώ, που αν και βρέθηκε στην εξουσία μόνο για εννέα χρόνια, κατάφερε να επισκιάσει σε δημοτικότητα ακόμη και τον Χέοπα. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Τουταγχαμών.

Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί: 24.000 τ.μ. οι εκθεσιακοί χώροι στους οποίους παρουσιάζονται 50.000 εκθέματα, τα μισά δηλαδή από όσα έχει στις συλλογές του το μουσείο. Και το κόστος του μοιάζει δυσθεώρητο επιτρέποντας μόνο εκτιμήσεις που κινούνται μεταξύ του ενός και των τριών δισ. δολαρίων.

Οι επισκέπτες – από το 2024 οπότε και άνοιξε τις πόρτες του – με την είσοδό τους βρίσκονταν μέσα σε μια μεγάλη πυραμίδα. Από τα τεράστια υαλοστάσια που τη σχηματίζουν είναι ορατές οι πυραμίδες της Γκίζας για να επιτρέπουν στον επισκέπτη – κατά το πρότυπο του Μουσείου Ακρόπολης – να συνδέουν τα ευρήματα με τους χώρους στους οποίους βρέθηκαν.

Ο θησαυρός του Τουταγχαμών

Επί της υποδοχής ο ύψους 11 μ. και βάρους 80 και πλέον τόνων Ραμσής Β’ έκλεβε ως το Σάββατο την παράσταση. Τώρα, όμως, το μουσείο γίνεται προορισμός όχι μόνο για την αρχιτεκτονική του, τη νέα μουσειολογική του προσέγγιση και βεβαίως για τα εκθέματά του, αλλά διότι για πρώτη φορά προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να δουν ολοκληρωμένα τον θησαυρό με τον οποίο ήταν κτερισμένος ο Τουταγχαμών. Μέχρι τώρα ήταν σε έκθεση 1.500 αντικείμενα από τον τάφο, ενώ τώρα πλέον παρουσιάζεται στο κοινό το σύνολο των κτερισμάτων, περί τα 5.000 χωρίς να έχει μείνει τίποτα στην αποθήκη, με στόχο να προσφερθεί στους επισκέπτες η εικόνα που αντίκρισε ο Χάουαρντ Κάρτερ όταν ανακάλυψε τον τάφο πριν από έναν αιώνα.

Στα λαμπερά εγκαίνια του Σαββάτου, στα οποία παρέστη και ο έλληνας Πρωθυπουργός, ωστόσο η έμφαση δεν δόθηκε – από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που κάλυψαν το γεγονός – τόσο στο εσωτερικό του μουσείου που έχει οργανωθεί με την τελευταία λέξη της μουσειολογίας, αλλά με την εντυπωσιακή γιορτή με μουσική, φώτα, περφόρμανς και drones στον περιβάλλοντα χώρο.