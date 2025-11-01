Κοντά στις εμβληματικές Πυραμίδες της Γκίζας, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε τις πύλες του για τιυς πρώτους επισκέπτες. Φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 εκθέματα, τα οποία αφηγούνται επτά χιλιετίες αιγυπτιακής ιστορίας.

Κορωνίδα της έκθεσης αποτελούν οι θησαυροί του Τουταγχαμών, που για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο σύνολό τους, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους λάτρεις της αρχαιολογίας και της ιστορίας. Οι συλλογές του νεαρού φαραώ καταλαμβάνουν δύο από τις 14 εντυπωσιακές αίθουσες του μουσείου.

Στην τελετή των εγκαινίων έδωσαν το «παρών» πολλοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά από 25 χρόνια εργασιών, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο άνοιξε επίσημα, αποτελώντας το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο. Τα εγκαίνια καλύφθηκαν ζωντανά από εκατοντάδες τηλεοπτικά δίκτυα διεθνώς.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι εγκαινίασε το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο ενώπιον ενός κοινού αποτελούμενου από βασιλείς, αρχηγούς κρατών και ηγέτες που ταξίδεψαν από όλο τον κόσμο για την επίσημη τελετή.

“Γράφουμε ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του παρόντος και του μέλλοντος, στο όνομα αυτής της αρχαίας πατρίδας“, δήλωσε ο αρχηγός του κράτους από το μεγάλο προαύλιο του μουσείου που είναι αφιερωμένο στον φαραωνικό πολιτισμό, όπου οι αρχές έχουν οργανώσει ένα φαντασμαγορικό θέαμα.

Δείτε εδώ την τελετή των εγκαινίων

Η κεντρική σκάλα του μουσείου (“Grand Staircase”), που οδηγεί προς τις εκθεσιακές αίθουσες, περιβάλλεται από αγάλματα φαραώ και θεών.

Έπειτα από αναβολές που συνδέονταν με την Αραβική Άνοιξη και στη συνέχεια με την πανδημία της Covid-19, τα επίσημα εγκαίνια είχαν ορισθεί για τις 3 Ιουλίου. Όμως οι αιγυπτιακές αρχές προτίμησαν να τα αναβάλουν την τελευταία στιγμή εξαιτίας περιφερειακών εντάσεων ώστε να αποδώσουν στο γεγονός «το παγκόσμιο εύρος που του αξίζει».

Έπειτα από δεκαετίες πολιτικής αστάθειας στην Αίγυπτο, στη συνέχεια μια σειρά επιθέσεων και τέλος την πανδημία του 2020, ο αιγυπτιακός τουρισμός, κρίσιμης σημασίας για την οικονομία της χώρας, ανακάμπτει: Tα έσοδά του ήταν 14,4 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023-2024 (+34,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος), ενώ καταγράφηκε αριθμός ρεκόρ τουριστών μετά την πανδημία.

Η χώρα έχει ήδη υποδεχθεί 15 εκατομμύρια ξένους επισκέπτες τους εννέα πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς, καταγράφοντας αύξηση κατά 21% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, με έσοδα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια (+14,7%), σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο Ελχαμί αλ Ζάγιατ, πρώην πρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Τουρισμού, δήλωσε στο AFP ότι το μουσείο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που έχει στόχο τη μεταμόρφωση του οροπεδίου της Γκίζας.

«Η Αίγυπτος έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα πολιτιστική και τουριστική ζώνη» στο οροπέδιο, με ένα αεροδρόμιο σε κοντινή απόσταση και βελτιωμένες εγκαταστάσεις για τους επισκέπτες στις πυραμίδες, εξήγησε.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο οροπέδιο έχουν επιδιορθωθεί, έχει εισαχθεί ένα ψηφιακό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και κλιματιζόμενα ηλεκτρικά λεωφορεία περνούν πλέον δίπλα από τις πυραμίδες.

Τέλος, οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το GEM από μόνο του θα μπορούσε να προσελκύει έως και επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, ανεβάζοντας ενδεχομένως τον συνολικό αριθμό επισκεπτών σε 30 εκατομμύρια έως το 2030.