Κατέβασε κι άλλο ταχύτητα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ο οποίος διαμορφώθηκε στο 1,7% τον Οκτώβριο από 1,8% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat. Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,1% από 2,2%. Η Ελλάδα είχε τον πέμπτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη μετά την Κύπρο (0,3%), τη Γαλλία (0,9%), την Ιταλία (1,3%) και τη Φινλανδία (1,5%).

72,6 εκατ. ευρώ για σπουδαστές

Δύο δράσεις, συνολικής δημόσιας δαπάνης 72,6 εκατ. ευρώ, για την επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών δημοσίων σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εντάσσονται στο ΕΣΠΑ. Ο κύριος στόχος των δράσεων, με δυνητικά ωφελούμενους 10.660 σπουδαστές, είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων, η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και η γενικότερη αναβάθμιση της εκπαίδευσης που παρέχεται στις ΣΑΕΚ. Στο πλαίσιο των δράσεων θα χρηματοδοτηθούν επιδότηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών διάρκειας 960 ωρών, αμοιβές εκπαιδευτών για τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών, αντικειμένων/γνώσεων, λειτουργία των δομών. Οι δράσεις απευθύνονται σε σπουδαστές, οι οποίοι ξεκίνησαν τις σπουδές τους τον Οκτώβριο του 2022 και διαχωρίζονται βάσει ηλικίας και εκπαιδευτικής/επαγγελματικής κατάστασης (έως 29 ετών και άνω των 30 ετών).

Ο τζίρος στο λιανεμπόριο

Αύξηση 5,3% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών για το λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο του 2025, εν συγκρίσει με τον αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο δείκτης συγκρινόμενος με τον Ιούλιο του 2025, ενισχύθηκε κατά 1%.

€86,2 εκατ. για το 3,73% της Helleniq Energy

Ολοκληρώθηκε η διάθεση του 3,73% του μετοχικού κεφαλαίου της Helleniq Energy. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, διατέθηκαν 11,4 εκατ. τεμάχια, στην τιμή των 7,55 ευρώ, συνολικής αξίας 86,2 εκατ. ευρώ. Οπως διαβάζουμε στον ΟΤ, τα πακέτα ήταν πέντε (ένα στην ίδια τιμή διακινήθηκε νωρίτερα), εντείνοντας τη φημολογία για το πλήθος των αγοραστών στο placement του ποσοστού του Ευάγγελου Μυτιληναίου.

Πτώση χρυσού, άνοδος δολαρίου

Πτωτικά κινήθηκε χθες η τιμή του χρυσού, καθώς το δολάριο ενισχύεται εν μέσω αβεβαιότητας για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά το πολύτιμο μέταλλο αναμένεται να κλείσει ανοδικά για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,3% στα 4.011,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ από την αρχή του Οκτωβρίου τα κέρδη του υπολογίζονται σε 4%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου αυξήθηκαν κατά 0,1% στα 4.021,20 δολάρια ανά ουγγιά.