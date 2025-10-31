Δεν είναι και τόσο δύσκολη η «ανάγνωση» της ήττας του Ολυμπιακού από τη Μονακό. Ούτε πολλοί παράμετροι υπάρχουν. Θα μπορούσε κάποιος να εστιάσει στον Σάσα Βεζένκοφ. Γιατί ο κορυφαίος φόργουορντ της Ευρωλίγκας είναι ο καταλύτης κάθε προσπάθειας του Ολυμπιακού και το βαρόμετρο για το πού θα φτάσει η ομάδα του Μπαρτζώκα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πριν από μήνες στον ημιτελικό της διοργάνωσης, ο Βεζένκοφ έμεινε στα ρηχά, πρώτη φορά μονοψήφιος (επτά πόντοι) στη σεζόν, δεν μπόρεσε να βοηθήσει όσο θα ήθελε τον Ολυμπιακό. Τον μπλόκαραν οι Μονεγάσκοι. Το βράδυ της Τετάρτης, ναι μεν σημείωσε 17 πόντους και ήταν ο δεύτερος που… τράβηξε σκορ μετά τον Ντόρσεϊ, ωστόσο του έλειπε ο ρυθμός και μάλλον δεν έδειχνε τόσο ζεστός σε σύγκριση με τη γνωστή εικόνα του. Ο Σπανούλης συνηθίζει να ρίχνει πάνω στον Σάσα τον Μπλοσομγκέιμ και ο παίκτης αυτός κολλά ενίοτε σαν βδέλλα πάνω στον αντίπαλό του. Ένα… κακό σπυρί που βγάζει σε πολλές περιπτώσεις εκτός ρυθμού τον καλό Σάσα. Είναι ξεκάθαρο πως απαιτείται να βάζουν πόντους και άλλα βαριά χαρτιά και δη ο Φουρνιέ. Ο Γάλλος πήρε θέση στην πεντάδα αντί του Γουόρντ, δεν κατάφερε όμως να κάνει αισθητή την παρουσία του και αυτά τα σουτ που παίρνει και είναι ολότελα γεμάτα ρίσκο, δεν του βγήκαν. Επιπρόσθετα, ο Γουόρντ που έδειξε πως ανεβαίνει στα τελευταία ματς, ίσως και επειδή μπήκε στο αρχικό σχήμα, έχασε έδαφος και μαζί ένα τρίποντο εντελώς ελεύθερο προς το τέλος του αγώνα. Είναι αυτό που λέει ο κόουτς: πρέπει να βρει τη χημεία, τους ρόλους των παικτών, να ξεκαθαρίσουν ορισμένα πράγματα και κυρίως το ποια θα είναι η πεντάδα στο πρώτο δεκάλεπτο και ποια στο δεύτερο. Γιατί δεν είναι κατ’ ανάγκη το σωστότερο τα ηχηρά ονόματα να πατούν μαζί το παρκέ, ανεξάρτητα με το γεγονός πως ο Ολυμπιακός διαθέτει πληρότητα μεγάλη στις περισσότερες θέσεις του.

Και τι έγινε ξανά; ‘Ολα τα έκανε ο Ντόρσεϊ. Με τα θετικά και τα αρνητικά του. Με την άγνοια κινδύνου που έχει ο διεθνής γκαρντ, ένας παίκτης που αναγεννήθηκε στην Εθνική κάτω από τις οδηγίες του Σπανούλη. Του κόουτς που έχει βρει τον τρόπο να σταματά το παιχνίδι των Ερυθρόλευκων. Ένας άσος ο Ντόρσεϊ που πέρυσι δεν αγωνιζόταν πολύ και τώρα μοιάζει τόσο κομβικός για τον Ολυμπιακό. Είναι ή δεν είναι αυτό οξύμωρο;