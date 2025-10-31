Η σκηνή είναι λίγο – πολύ σουρεαλιστική. Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου γίνεται την περασμένη Τρίτη η δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου. Χοροστατούν ο Μητροπολίτης Ζακύνθου Διονύσιος Δ΄ και ο πρώην Μητροπολίτης του νησιού και νυν τιτουλάριος Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος. Μετά τη λειτουργία ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηλίας Φλάμπουρας εκφωνεί την καθιερωμένη πανηγυρική ομιλία. Δεν έχει καλά καλά αρχίσει, ίσα που έχει καλωσορίσει τους επισήμους. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, που είχε εν τω μεταξύ αποσυρθεί εντός του ιερού, ξαναβγαίνει στην Ωραία Πύλη. Το ύφος και οι κινήσεις του είναι εκτός εκκλησιαστικού τελετουργικού. Και τότε ακριβώς, όπως έκανε η μάνα μας όταν έβγαινε στην πόρτα και σχολίαζε το ντύσιμό μας, φωνάζει στον εκπαιδευτικό: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες στην εκκλησία να βγάλεις λόγο; Απαράδεκτος, αίσχος, σταμάτα». Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος είναι ευπρεπώς ενδεδυμένος. Γαλάζιο κλασικό πουκάμισο και μπεζ παντελόνι. Ναι, το πουκάμισο ήταν έξω από το παντελόνι, όπως το φορούν πολλοί σήμερα, ειδικά χωρίς σακάκι. Και αν υπήρχε, λέμε τώρα, κάποια ενδυματολογική αστοχία, είναι περισσότερο θέμα στυλίστα παρά μητροπολίτη.

Απάντηση στην επίθεση

Ο Ηλίας Φλάμπουρας συνεχίζει τον λόγο του. Μιλάει για την ενότητα, την αρετή και τη θυσία που έκαναν το μικρό μας έθνος να φαίνεται μεγάλο στα μάτια όλου του κόσμου. Για τους αγρότες, τους εργάτες, τους ιερείς, τους δασκάλους, τους μαθητές, τις μανάδες, τα παιδιά που ύψωσαν τη σημαία της αξιοπρέπειας απέναντι στο σκοτάδι της βίας και του ολοκληρωτισμού. Τονίζει ότι το ελληνικό Οχι δεν ήταν κραυγή μίσους αλλά ύμνος στην ελευθερία και την ειρήνη. Αναφέρει ότι σήμερα, 85 χρόνια μετά, το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει επίκαιρο και ζωντανό. Λέει ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτάται. Μιλάει για τον σεβασμό στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. Για τον ηρωισμό της καθημερινής ζωής. Για το τι σημαίνει να είσαι Ελληνας το 2025. Για το πώς πρέπει να εμπνεόμαστε από το παρελθόν χωρίς να εγκλωβιζόμαστε σε αυτό. Και καταλήγει: «Στην αρχή της ομιλίας μου δέχθηκα μια επίθεση. Ελπίζω τα όσα είπα να είναι η απάντηση σε αυτόν που μου επιτέθηκε».

Το περιστατικό έγινε αμέσως viral. Και μάλιστα εκτός του γραφικού πλαισίου όπου εξαγριωμένοι ιερείς βρίζουν σε γάμους τις ημίγυμνες κουμπάρες. Στην προκειμένη περίπτωση ο δάσκαλος ήταν ντυμένος «δάσκαλος». Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου έβγαλε την επόμενη ημέρα ανακοίνωση, με την οποία καταδικάζει το περιστατικό ως προσβλητικό για την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου που υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια την εκπαίδευση με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση. «…Η αξιοπρέπεια ενός δασκάλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, «δεν έγκειται στην “ενδυματολογική του εμφάνιση”, αλλά στο ψυχικό του μεγαλείο, στη στάση ζωής και στον τρόπο που σαν παιδαγωγός στέκεται απέναντι στα παιδιά, στους συναδέλφους και στην κοινωνία […] Ο δάσκαλος δεν υπηρετεί το ένδυμα, αλλά την ψυχή· δεν διδάσκει με το περίβλημα, αλλά με το παράδειγμα. Γιατί τα παιδαγωγικά ιδεώδη δεν ράβονται σε ύφασμα· πλάθονται στο ήθος, στην καρδιά και στο βλέμμα του δασκάλου που εμπνέει».

Οι πρωταγωνιστές

Ποιος είναι όμως ο Ηλίας Φλάμπουρας που έγινε viral για τους λάθος λόγους και οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο πράο που, αν μπορούσε, θα είχε αποφύγει το περιστατικό; Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό ιδιαίτερα αγαπητό και σεβαστό στην τοπική κοινωνία. Υπό τη διεύθυνσή του, το 1ο Δημοτικό συμμετέχει σε παιδαγωγικά προγράμματα, χρησιμοποιεί την τεχνολογία στα καθημερινά μαθήματα, προάγει την εξωστρέφεια και την ουσιαστική σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Πρώην αθλητής του στίβου, με ενεργή συμμετοχή σε ακαδημαϊκά προγράμματα σχετικά με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία. Ενας δάσκαλος και ενεργός πολίτης που θεωρεί τη διδασκαλία όχι απλώς επάγγελμα αλλά στάση ζωής.

Οσο για τον Μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσόστομο (κατά κόσμο Δημήτρη Συνετό), πρόκειται για έναν ιερέα που με τις ανατρεπτικές δηλώσεις και ιδέες του απασχολεί εδώ και δεκαετίες την ειδησεογραφία αλλά και την Ιερά Σύνοδο. Αθυρόστομος, αυθόρμητος, «ανοικονόμητος» και απρόοπτος στη συμπεριφορά του, είναι από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικότητες στην εκκλησιαστική κοινότητα. Το 1998 είχε κάνει την αρχή με συνέντευξή του στο ανδρικό περιοδικό ενηλίκων «Penthouse», όπου είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων και υπέρ της επαναφοράς, με προϋποθέσεις, της θανατικής ποινής. Σφοδρός πολέμιος της διαφθοράς, αλλά με έναν μάλλον λαϊκίστικο τρόπο, όπως δείχνει η άποψή του για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με την οποία «…για να φτιάξουμε λίγο την κοινωνία, πρέπει να κρεμάσουμε έναν δεσπότη, έναν δικαστή, έναν πολιτικό, έναν μηχανικό, έναν εργολάβο, έναν δημοσιογράφο». Το 2004, μετά την κηδεία του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Αίγυπτο, είχε έναν διαπληκτισμό με τον Μητροπολίτη Γιοχάνεσμπουργκ, τον οποίο αποκάλεσε έξω φωνή και ενώπιον του τότε προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλου «μωρή». Από την άλλη, υποστήριξε ότι οι μητροπολίτες θα πρέπει να παραιτούνται, όπως οι καρδινάλιοι της Καθολικής Εκκλησίας, όταν συμπληρώνουν τα 75 τους χρόνια. Και το έκανε ο ίδιος, όταν στα 72 του, το 2011, παραιτήθηκε από Μητροπολίτης Ζακύνθου και τοποθετήθηκε ως τιτουλάριος στη Δωδώνη.