Αυτοκινητοβιομηχανίες από όλο τον κόσμο φαίνεται ότι τώρα εξετάζουν να μειώσουν την παραγωγή οχημάτων τους μετά το πάγωμα των εξαγωγών μικροτσίπ από κινεζική εταιρεία ημιαγωγών με έδρα την Ολλανδία, η οποία απειλεί να διαταράξει τις αλυσίδες εφοδιασμού του κλάδου. Η Κίνα έχει πλέον βάλει φρένο στη Nexperia BV – ιδιοκτησίας της κινεζικής Wingtech Technology Co. – να εξάγει μικροτσίπ για οχήματα που κατασκευάζονται στα τοπικά εργοστάσιά της. Πρόκειται για κίνηση αντιποίνων μετά την ανάληψη του ελέγχου της Nexperia από την ολλανδική κυβέρνηση, βάσει έκτακτων εξουσιών για την προστασία της στρατηγικής παραγωγής της χώρας. Ηδη η Honda μειώνει στο μισό τον όγκο παραγωγής στο εργοστάσιό της στον Καναδά, όπου κατασκευάζει τα μοντέλα Civic και CR-V SUV, ενώ το εργοστάσιό της στο Μεξικό έκλεισε την Τρίτη, σύμφωνα με εκπροσώπους της που επικαλείται το Bloomberg. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες από την πλευρά τους ενδέχεται να χρειαστεί να σταματήσουν την παραγωγή εντός λίγων ημερών, προειδοποίησε η μεγαλύτερη ομάδα λόμπι του κλάδου σε ανακοίνωσή της χθες Τετάρτη. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ηπείρου βασίζονται σε μειούμενα αποθέματα για να αποτρέψουν το κλείσιμο των εργοστασίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ενωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Η Volkswagen AG προειδοποίησε χθες ότι θα χρειαστεί επαρκή προμήθεια ημιαγωγών για να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους φέτος, γεγονός που εντείνει τις προκλήσεις για τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης.

Το κλειδί βρίσκεται στην υλοποίηση των έργων

Δίχως αμφισβήτηση, οι παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, φιλοδοξώντας να θωρακίσουν την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Το ερώτημα, όμως, είναι αν τα αναγκαία αυτά έργα θα προχωρήσουν άμεσα, ώστε να μην πούμε το νερό… νεράκι, καθώς οι καθυστερήσεις παραμένουν στο DNA αυτής της χώρας. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι αυτή τη φορά η υλοποίηση των έργων να κυλήσει σαν το… νερό, προτού να είναι πολύ αργά.

«Από τον πληθωρισμό στους δασμούς»

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση το βιβλίο του Θεόδωρου Πελαγίδη, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, «Από τον πληθωρισμό στους δασμούς. Η υπονόμευση της διεθνούς φιλελεύθερης οικονομικής τάξης». Το βιβλίο αποτελεί μια χρονολογική saga της περιόδου των μεγάλων οικονομικών αλλαγών της τελευταίας πενταετίας, αλλαγών ταχύτατων που μεταβάλλουν τον κόσμο, υπονομεύοντας τη φιλελεύθερη διεθνή οικονομική και γεωπολιτική τάξη.

Η γνώμη της ΟΚΕ για το Φορολογικό

Αυξημένα φορολογικά οφέλη για τους εργαζόμενους γονείς με μεσαία εισοδήματα και τους νέους, αλλά και αδικίες για εργαζομένους άνω των 25 ετών ή συνταξιούχους των οποίων τα ετήσια εισοδήματα από εργασία ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ ετησίως, «βλέπει» στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ). Στη γνωμοδότησή της επί των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, η οποία συνοδεύει το κείμενο του νέου νομοσχεδίου, η Επιτροπή, αξιολογώντας κυρίως τις προτεινόμενες διατάξεις που προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες, κάνει λόγο για αυξημένα φορολογικά οφέλη στους εργαζόμενους γονείς με μεσαία εισοδήματα και τους νέους, τονίζει ωστόσο ότι δεν συμβάλλουν στην κάλυψη του συνόλου της επιβάρυνσης που επωμίστηκαν οι μισθωτοί με μεσαία εισοδήματα τα χρόνια των κρίσεων και του αυξημένου πληθωρισμού. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η ΟΚΕ στις προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει αναλογικά περισσότερο τα υψηλά εισοδήματα, συγκριτικά με τα εισοδήματα των ασθενέστερων οικονομικών κλιμακίων.

ΔΕΟΣ με στολές εκστρατείας

Εφοριακοί και τελωνειακοί ντύνονται με στολές εκστρατείας και με ειδικό εξοπλισμό αναζητούν κρυφή φορολογητέα ύλη και λαθρεμπόριο. Σαράντα στολές θα ράψει ιδιωτική εταιρεία για την ομάδα ΔΕΟΣ. Οι στολές εκστρατείας κοστίζουν 37.200 ευρώ ή 930 ευρώ η κάθε στολή μαζί με τον ΦΠΑ, η οποία περιλαμβάνει τα πάντα, από παντελόνι εκστρατείας μέχρι άρβυλα, γάντια και καπέλο τζόκεϊ. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ. Η δράση της ομάδας ΔΕΟΣ επικεντρώνεται σε υποθέσεις μεγάλου φορολογικού και τελωνειακού ενδιαφέροντος, αφήνοντας τα «ψιλά» στις άλλες υπηρεσίες. Οι «ράμπο» της ΔΕΟΣ θα αξιοποιούν drones, GPS σε πλωτά και επίγεια μέσα, ψηφιακούς χάρτες και διασυνδέσεις με διεθνείς Αρχές για τη χαρτογράφηση και αποκάλυψη πολυεπίπεδων κυκλωμάτων. Το Επιχειρησιακό Κέντρο της ΑΑΔΕ θα λειτουργεί ως «στρατηγείο» με 24ωρη παρακολούθηση και καθοδήγηση επιχειρήσεων, ενώ για πρώτη φορά οι έλεγχοι θα συντονίζονται σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει άμεση πρόσβαση στα φορολογικά δεδομένα.

Ασφαλιστικές και Δημόσιο στην υγεία

Το υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο να υπογράψει συμβάσεις με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους μιλώντας στο 4ο Συνέδριο της Ενωσης Αναλογιστών Ελλάδος. Είναι η πρώτη φορά που το υπουργείο δηλώνει πρόθυμο να ανοίξει απευθείας διάλογο με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με κεντρικό σημείο αιχμής να αποτελούν τα λεγόμενα DRG (Diagnosis-Related Groups), δηλαδή η κατηγοριοποίηση ιατρικών πράξεων και η θέσπιση συγκεκριμένης κοστολόγησης ώστε να μη ζημιώνονται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις από αχρείαστες ιατρικές πράξεις στις ιδιωτικές κλινικές.