Το τελευταίο οχυρό του αγγλικού πρωταθλήματος, οι αγώνες της Boxing Day είναι έτοιμο να παραδοθεί αμαχητί στην απληστία της Πρέμιερ Λιγκ.

Μια παράδοση που ξεκίνησε το 1888 με τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων την οποία οι Βρετανοί αποκαλούν Boxing Day, τείνει να εξαφανιστεί λόγω των συμφωνιών που έχει υπογράψει η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος με τα τηλεοπτικά δίκτυα.

Στη φετινή Boxing Day αναμένεται να διεξαχθεί ένα παιχνίδι γιατί πέφτει ημέρα… Παρασκευή.

Οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η Πρέμιερ Λιγκ με τα τηλεοπτικά δίκτυα που προσφέρουν χρυσάφι για τους αγώνες της την υποχρεώνουν να μεταδίδει 33 αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, εκτός από πέντε βράδια μεσούσης της εβδομάδας. Για να εκπληρωθούν αυτές οι δεσμεύσεις η Boxing Day θα αντιμετωπιστεί όπως κάθε άλλη Παρασκευή της σεζόν, με μόνο έναν αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν τις επόμενες ημέρες – Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα – διασφαλίζοντας έτσι την επίτευξη του συμφωνημένου αριθμού μεταδόσεων.

Επίσημη ανακοίνωση από την Πρέμιερ Λιγκ σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει δεν έχει εκδοθεί, ούτε έχει γίνει γνωστός ο αγώνας που θα διεξαχθεί.

Ιστορικά η Boxing Day αποτελεί μέρος της αγγλικής κουλτούρας από τα τέλη του 19ου αιώνα και έχει παρουσιάσει μόνο περιστασιακά περιορισμένο αριθμό αγώνων – πιο πρόσφατα το 1982.

Η αλλοίωση της ποδοσφαιρικής παράδοσης της Γηραιάς Αλβιόνας έχει ξεκινήσει από την επιβάρυνση του αγωνιστικού προγράμματος. Η αύξηση του αριθμού των αγώνων στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, η προσθήκη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, το Nations League, αλλά και η αύξηση των φιναλίστ του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου μείωσαν δραστικά τις ελεύθερες ημερομηνίες για τις εθνικές διοργανώσεις.

Από πέρυσι έχει συμφωνηθεί μεταξύ αγγλικής ομοσπονδίας και της Πρέμιερ Λιγκ να μη διεξάγονται επαναληπτικοί αγώνες στο Κύπελλο γιατί δεν υπάρχουν ελεύθερες ημερομηνίες. Μια εξέλιξη που πλήττει ιδιαίτερα τις ομάδες των μικρότερων κατηγοριών γιατί αποκόμιζαν κέρδη από τους επαναληπτικούς και ταυτόχρονα είχαν μία μικρή πιθανότητα να προχωρήσουν στη διοργάνωση.

Την τελευταία δεκαετία διεξήχθησαν 228 επαναληπτικοί αγώνες στο Κύπελλο με πολλές μικρές ομάδες να πρωταγωνιστούν σε μεγάλες εκπλήξεις.

Το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε ολιγοπώλιο των «μεγάλων», παραδίδοντας τα στοιχεία που το έκαναν δημοφιλές, τον ρομαντισμό και την παράδοση στα αδηφάγα τηλεοπτικά δίκτυα.