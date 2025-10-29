Οι εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, οι διμερείς συμφωνίες που υπογράφηκαν (για το εμπόριο, τις σπάνιες γαίες, την τεχνητή νοημοσύνη, την πυρηνική ενέργεια, τη στρατιωτική συνεργασία κ.ά.) και η δέσμευση για μια νέα εποχή στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας – τη «χρυσή εποχή», όπως τη χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της δεύτερης – σφράγισαν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο. Μια επίσκεψη η οποία συνοδεύτηκε από την παρουσία του στη μεγάλη αμερικανική αεροναυτική βάση που βρίσκεται εκεί – ενώ, όπως εύκολα καταλαβαίνουν όλοι, πραγματοποιήθηκε στο φόντο της αυριανής συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, αλλά και συνολικά των σχέσεων της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, που είναι το κλειδί για τη διαμόρφωση του νέου σκηνικού σε ολόκληρη την περιοχή.

«Η συμμαχία ανάμεσά μας συνιστά μία από τις πλέον εντυπωσιακές σχέσεις σε όλο τον κόσμο» είπε ο Τραμπ από το κατάστρωμα του πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου «Τζορτζ Ουάσιγκτον», περιστοιχισμένος από 6.000 μέλη του πληρώματος και μαχητικά αεροσκάφη. Σε έναν προφανή και έντονο συμβολισμό της ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας που έχουν οι ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό, αλλά και ως μια υπενθύμιση – και προς τη Σανάε Τακαΐτσι, την οποία είχε στο πλευρό του – για το ποιος παραμένει το «αφεντικό» στις σχέσεις τους με την Ιαπωνία, παρά τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί απέναντι στον κοινό εχθρό, την Κίνα.

«Γεννημένη νικήτρια»

Ο Τραμπ, απευθυνόμενος στην πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας, την αποθέωσε και είπε πως είναι «γεννημένη νικήτρια». «Με βάση όσα γνωρίζω από τον Σίνζο και άλλους, θα είστε μία από τους μεγάλους πρωθυπουργούς» τόνισε, αναφερόμενος στον προκάτοχό της, Σίνζο Αμπε, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 8 Ιουλίου 2022. Η αναφορά δεν υπήρξε τυχαία, φυσικά, καθώς ο Αμπε, αφενός υπήρξε πολιτικός μέντορας της Τακαΐτσι – για την οποία πολλοί έχουν πει πως είναι η «Θάτσερ της Ιαπωνίας» – και, αφετέρου, ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Τραμπ μετά την πρώτη του εκλογή, το 2016, οικοδομώντας σταδιακά μαζί του μια ιδιαιτέρως στενή σχέση και σε προσωπικό επίπεδο.

Η Τακαΐτσι, με τη σειρά της, εξήρε τον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για την ειρήνευση μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης, αφήνοντας παράλληλα να εννοηθεί πως θα στηρίξει την υποψηφιότητά του για το βραβείο Νομπέλ του 2026. Η ίδια γνωρίζει, πάντως, ότι σε περίπτωση που οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα επιδεινωθούν, τότε η χώρα της θα κληθεί να ανταποκριθεί στον ρόλο του «προκεχωρημένου φυλακίου» των Αμερικανών στον Ειρηνικό. Είναι και ο λόγος, άλλωστε, που κάνει την Ουάσιγκτον να βάζει στο συρτάρι όσα η ίδια είχε επιβάλει το 1945 στην ηττημένη Ιαπωνία και να την καλεί να επανεξοπλιστεί εσπευσμένα – φυσικά, αγοράζοντας κυρίως όπλα από τις ΗΠΑ.

ASEAN και Βόρεια Κορέα

Το Πεκίνο, από την πλευρά του, παρατηρεί στενά τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα της περιοδείας του Τραμπ – ο οποίος, εκτός των άλλων, εμφανίστηκε πρόθυμος να συναντηθεί εκ νέου, όπως είχε κάνει και στην πρώτη θητεία του, με τον μονάρχη της Βορείου Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν (που προχώρησε χθες στην εκτόξευση πυραύλων τύπου κρουζ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα). Οι Κινέζοι φροντίζουν, μάλιστα, να απαντούν άμεσα και έμπρακτα όποτε αυτό είναι εφικτό. Είναι κάτι που επιβεβαίωσαν και στη σύνοδο κορυφής της ASEAN, υπογράφοντας – στο φόντο των δασμών του Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη αποχωρήσει από την Κουάλα Λουμπούρ – την αναβάθμιση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που έχουν συνάψει.

Υπενθυμίζεται πως τα 11 κράτη-μέλη της συγκεκριμένης ένωσης είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος της Κίνας, με την αξία των συναλλαγών τους να φτάνει πέρυσι τα 771 δισ. δολάρια. Δικαίως, λοιπόν, οι «Financial Times» αναρωτιούνται: «Θα ωθήσει, άραγε, ο Τραμπ τη Νοτιοανατολική Ασία στην αγκαλιά της Κίνας;».