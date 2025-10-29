Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι απέτρεψε έναν πόλεμο ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν απειλώντας και τις δύο χώρες με επιβολή δασμών ύψους 250%, τους υψηλότερους που έχει αποφασίσει ποτέ για οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο.

“Αν δείτε την Ινδία και το Πακιστάν… πήγαιναν προς τα εκεί. Καταρρίφθηκαν επτά αεροπλάνα. Στα αλήθεια πήγαιναν για πόλεμο”, ανέφερε ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec) στη Νότια Κορέα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και με τους ηγέτες του Πακιστάν, προειδοποιώντας τους ότι η Ουάσινγκτον θα αναστείλει τις εμπορικές συναλλαγές και θα επιβάλει υπέρογκους δασμούς εάν συνεχιστούν οι συγκρούσεις που είχαν κλιμακωθεί τον Μάιο.

“Είπα ότι θα επέβαλα δασμούς 250% στην κάθε χώρα, που σημαίνει ότι δεν θα έχεις ποτέ συναλλαγές… Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να πεις ‘δεν θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σου'”, σημείωσε ο Τραμπ, προκαλώντας χειροκροτήματα από το κοινό καθώς αναφερόταν στις εμπορικές συμφωνίες των ΗΠΑ με ασιατικές χώρες.

Αντιδράσεις από Ινδία και Πακιστάν

Ο Τραμπ έχει στο παρελθόν προβεί σε παρόμοιες δηλώσεις περί προειδοποιήσεων προς τις δύο χώρες για αναστολή των εμπορικών σχέσεων κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους κρίσης, ισχυρισμούς που η Ινδία έχει απορρίψει.

Τα υπουργεία Εξωτερικών Ινδίας και Πακιστάν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό των νέων δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Μόντι είχε αντιπαράθεση με τον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Ιούνιο, διευκρινίζοντας ότι δεν συζητήθηκαν ζητήματα εμπορικών σχέσεων ή αμερικανικής διαμεσολάβησης κατά τη διάρκεια της τετραήμερης σύγκρουσης.

Το παρασκήνιο της εκεχειρίας

Το Νέο Δελχί υποστηρίζει ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών επήλθε ύστερα από αίτημα του Πακιστάν. Από την πλευρά του, το Ισλαμαμπάντ ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον ρόλο του και τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης, αποδίδοντάς του την αποτροπή του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αρχικά και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν την έκκλησή του για εκεχειρία, αλλά τελικά υποχώρησαν. “Και οι δύο είπαν ‘όχι, όχι, όχι, πρέπει να μας αφήσετε να συγκρουστούμε’. Έπειτα κυριολεκτικά από δύο ημέρες, με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ‘Κατανοούμε’ και σταμάτησαν τις εχθροπραξίες”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εμπορικές κυρώσεις

Μετά την αποκλιμάκωση, η Ουάσινγκτον επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς έως και 50% σε συγκεκριμένα ινδικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου πρόσθετου φόρου 25% από τις 27 Αυγούστου, λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Παράλληλα, οι δύο πλευρές συνεχίζουν διαβουλεύσεις για μια νέα εμπορική συμφωνία.

Οι δασμοί προς το Πακιστάν μειώθηκαν στο 19% από 29%, σύμφωνα με τις τελευταίες αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.