Ντόναλντ Τραμπ και Σανάε Τακαΐτσι συναντήθηκαν σήμερα στο Τόκιο, με την Ιαπωνία να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εντυπωσιάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Από το αμερικανικό βοδινό κρέας στο μενού μέχρι τις συζητήσεις για συνεργασίες και τη στήριξη της υποψηφιότητάς του για το Νόμπελ Ειρήνης, η πρώτη αυτή συνάντηση είχε έντονο διπλωματικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Η επίσκεψη αποτέλεσε σημαντική δοκιμασία για την Τακαΐτσι, η οποία ανέλαβε καθήκοντα πρωθυπουργού μόλις πριν από μία εβδομάδα, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη στρατηγική συμμαχία Ιαπωνίας–ΗΠΑ.

«Χρυσή Εποχή» και υποψηφιότητα για Νόμπελ

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμά λόγια. «Εντυπωσιάστηκα πολύ και με εμπνεύσατε», δήλωσε η Τακαΐτσι στον Τραμπ, κάνοντας λόγο για «μια νέα χρυσή εποχή της συμμαχίας Ιαπωνίας–ΗΠΑ». Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης.

Το φετινό βραβείο απονεμήθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, παρά την εκστρατεία υπέρ του Τραμπ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι συνέβαλε στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, αν και οι ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Η Τακαΐτσι εξήρε τη μεσολαβητική δράση του Τραμπ σε κρίσεις, όπως μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, καθώς και την «άνευ προηγουμένου επιτυχία» του στη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα.

Η μνήμη του Σίνζο Άμπε και τα δώρα του γκολφ

Η Τακαΐτσι, στενή πολιτική συνεργάτιδα και προστατευόμενη του δολοφονημένου πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, αξιοποίησε τη σχέση αυτή για να ενισχύσει τη συναισθηματική διάσταση της συνάντησης. Ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη «διαρκή φιλία» του με τον Άμπε, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με τη χήρα του, Άκιε Άμπε.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έλαβε ως δώρο ένα μπαστούνι του γκολφ που ανήκε στον Άμπε, μια τσάντα με την υπογραφή του Ιάπωνα γκόλφερ Χιντέκι Ματσουγιάμα και μια επιχρυσωμένη μπάλα. Το γκολφ, πάθος και των δύο ηγετών, αποτέλεσε σημείο σύνδεσης στις παλαιότερες επαφές τους.

Μπέιζμπολ, καπέλα και χαλαρή διπλωματία

Μετά τη συνάντηση, η Τακαΐτσι ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες παρακολούθησαν μαζί έναν αγώνα μπέιζμπολ των World Series, όπου αγωνιζόταν ο Ιάπωνας σταρ Σοχέι Οτάνι. Οι δύο υπέγραψαν επίσης μαύρα καπέλα με το σύνθημα «Η Ιαπωνία επέστρεψε», που παραπέμπει στα γνωστά καπέλα «Make America Great Again».

Αμερικανικό βοδινό στο τραπέζι της διπλωματίας

Το επίσημο γεύμα της συνόδου είχε σαφές συμβολικό μήνυμα. Το μενού συνδύαζε αμερικανικά προϊόντα με ιαπωνικά υλικά: από «αμερικανικό ριζότο με τυρί και κοτόπουλο» μέχρι «Νεοϋορκέζικου τύπου μπριζόλα» με λαχανικά από τη Νάρα, γενέτειρα της Τακαΐτσι. Η επιλογή θεωρήθηκε ένδειξη καλής θέλησης και πολιτιστικής σύζευξης.

Αμυντικές δαπάνες και ενεργειακές συμφωνίες

Η Ιαπωνία, όπου σταθμεύουν περίπου 60.000 Αμερικανοί στρατιώτες, παραμένει εξαρτημένη από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της. Ο Τραμπ ζητά αυξημένη οικονομική συνεισφορά από το Τόκιο, αίτημα στο οποίο η Τακαΐτσι ανταποκρίθηκε, ανακοινώνοντας αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ ήδη από φέτος.

Παράλληλα, υπογράφηκε συμφωνία-πλαίσιο για τη διασφάλιση προμηθειών σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, σε μια περίοδο που η Κίνα περιορίζει τις εξαγωγές τους. Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να λάβουν μέτρα εντός έξι μηνών για την ενίσχυση κοινών έργων εξόρυξης και μεταποίησης.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε συμφωνία στη ναυπηγική βιομηχανία και παρουσίαση επενδυτικών σχεδίων ύψους σχεδόν 400 δισ. δολαρίων, που θα υλοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή με τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών.