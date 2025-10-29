Το ραντεβού με τη Μονακό είναι ένα τεστ για τον Ολυμπιακό. Υπό την έννοια ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιθυμεί να δει πόσο έχουν εξελιχθεί οι Ερυθρόλευκοι και τι… ψάρια πιάνει η αθλητικότητα που προστέθηκε εφέτος στο ρόστερ απέναντι σε μια σκληρή ομάδα, όπως είναι το σύνολο του Σπανούλη. Στα ενδότερα του ΣΕΦ, ο ημιτελικός του φάιναλ-4 της περασμένης Ευρωλίγκας και η ήττα από τη Μονακό ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι. Και έπαιξε ρόλο ώστε να έρθουν παίκτες τύπου Χολ και Νιλικίνα, με συγκεκριμένα αθλητικά προσόντα και λιγότερο soft στο παιχνίδι τους.

Έως τώρα ο Χολ παίζει καταπληκτικά «πάνω από τη στεφάνη», ενώ ο Νιλικίνα, οσάκις κλήθηκε να δώσει ανάσες στον Γουόκαπ, τα κατάφερε με επάρκεια. Το μείζον, ωστόσο, για τον κόουτς του Ολυμπιακού είναι το εξής: θέλει να αποκτήσουν όλοι οι παίκτες ενεργό ρόλο, να ενταχθούν κανονικά στις προπονήσεις και στους αγώνες, να διαπιστώσει τι μπορούν να δώσουν, πόσο η ομάδα «δένει» και μετά θα δει και θα εξετάσει το ενδεχόμενο προσθαφαιρέσεων. Αυτό κυρίως ζητεί ο Μπαρτζώκας όταν μιλάει για «ισορροπημένη ομάδα» και «μοίρασμα αρμοδιοτήτων». Σε πείσμα πολλών, άλλωστε, γιατί να συναινέσει σε απόκτηση παίκτη αν δεν έχει εξαντλήσει τα περιθώρια και δεν έχει διαπιστώσει πόσο «κουμπώνουν» οι υπάρχοντες άσοι με τα δικά του «θέλω»;

Και ακόμη: ο συγκεκριμένος προπονητής αρέσκεται να βάζει μια πεντάδα στο πρώτο δεκάλεπτο και να χρησιμοποιεί διαφορετική στη δεύτερη περίοδο. Το κάνει τα τελευταία χρόνια και γίνονται κουβέντες αναφορικά με το πόσο αυτή η απόφαση βοηθά τον Ολυμπιακό ή πώς την αντιμετωπίζουν οι παίκτες. Στον Σλούκα, για παράδειγμα, το «έρχομαι από τον πάγκο» ουδέποτε τον ξετρέλανε. Τώρα ο Μπαρτζώκας έχει ως στόχο να δει ποια θα είναι η αρχική και ποια η επόμενη πεντάδα, όχι με την έννοια «πρώτη» και «δεύτερη», αλλά με ξεκάθαρη ματιά να αποκτήσουν χημεία οι παίκτες μεταξύ τους. Συν φυσικά με το αν ταιριάζουν με τον (εκάστοτε) αντίπαλο. Είδαμε τον σαρωτικό Ολυμπιακό στο ραντεβού με την Μπάγερν στο Μόναχο να παίρνει ώθηση στο δεύτερο δεκάλεπτο όταν μπήκε – ανάμεσα σε άλλους – και ο Φουρνιέ. Γιατί το δίδυμο στο 2-3 της πρώτης πεντάδας ήταν Ντόρσεϊ και Γουόρντ. Ο Ολυμπιακός διαθέτει πλούσιο ρόστερ με μπόλικους σταρ. Και ο κόουτς πασχίζει να μοιράσει όχι μόνο τον χρόνο, αλλά και τους ρόλους που πρέπει όλοι να ακολουθούν. Ανεξάρτητα με ποιον έχουν κάθε φορά συμπαίκτη.