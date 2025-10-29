Το πρώτο τραγούδι, το τελευταίο, η σειρά του προγράμματος, η αναμονή για μια έκπληξη είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τη μαγεία μιας συναυλίας, αυτής της αιώνια συναρπαστικής εμπειρίας που μετατρέπει τη μουσική σε κοινό βίωμα. Αυτή είναι η μια ποιητική όψη του νομίσματος της ακροάσεων. Η άλλη λέει – και όλοι το έχουμε νιώσει – πως θα θέλαμε να γνωρίζουμε όσο περισσότερα γίνεται για αυτές τις στιγμές που θα ζήσουμε κοντά στους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Η αγωνία μεγάλωνε όταν η αφορμή για μια περιοδεία ή ένα λάιβ είχε την παρουσίαση του νέου τους δίσκου. Τα ποσοστό της πετυχημένης πρόβλεψης μειωνόταν δραματικά. Ολα τα παραπάνω συνέβαλαν στη δημιουργία του ιστότοπου setlist.fm, ο οποίος έχει εξελιχθεί σ’ ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο διευρύνεται με γεωμετρική πρόοδο, αφού οι χρήστες καταγράφουν ποια τραγούδια παίζουν οι καλλιτέχνες κάθε βράδυ στις περιοδείες τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και εκτείνεται σε πολλά και διαφορετικά είδη: από την εποχή του Μότσαρτ έως τη συναυλία της Λάνα ντελ Ρέι στις 27 Οκτωβρίου.

Καταγραφή

Εντυπωσιακή είναι και η καταγραφή αριθμών και δεδομένων: ποια τραγούδια παίζονται περισσότερο, ποια λιγότερο, πότε ακούστηκε για τελευταία φορά κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και για τον μέσο χρόνο διάρκειας των συναυλιών. Φυσικά εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι τα περισσότερα συμβόλαια των ξένων καλλιτεχνών αναγράφουν 1 ώρα και 20 λεπτά συν ένα – δύο ανκόρ. Ομως υπάρχουν και αυτοί που ξεφεύγουν από αυτά τα στενά τυπικά χρονικά όρια και κάποιοι άλλοι – Ελληνες κυρίως – που τα έχουν καταργήσει. Το σύνθημα «Ρε Σωκράτη, τι λες τώρα, που θα παίζεις ως τις τέσσερις η ώρα» που αφορά τον Μάλαμα δεν βγήκε τυχαία. Αλλωστε έχουμε ζήσει και επτάωρη συναυλία το καλοκαίρι στην Καρίτσα όπου έκλεισε με το «γιατί έχω τα τζάμπο πλάι μου – ρε τι άλλο να σας παίξω;».

Θα είχε νόημα αυτή η καταγραφή να αφορά και το ταπεινό ελληνικό μουσικό περιεχόμενο. Προς το παρόν υπάρχει πληθώρα στατιστικών για τους ξένους καλλιτέχνες. Κάποιοι από αυτούς τον ιστότοπο αυτό τον βρίσκουν χρήσιμο και εξυπηρετικό. Είναι ένας τρόπος να σιγουρευτούν ότι δεν επαναλαμβάνουν το ίδιο πρόγραμμα στην ίδια πόλη και φυσικά ένα εργαλείο για να ανανεώνουν την λίστα των τραγουδιών που θα παίξουν. Και για κάποιους μουσικόφιλους είναι ένας οδηγός για να βεβαιωθούν αν θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη στην σκηνή ή να βάλουν μια λίστα τραγουδιών του από το spotify ή το youtube. Κατανοητά είναι όλα αυτά, αλλά από την άλλη η ευκαιρία της ζωντανής ακρόασης , ακόμη και μιας μέτριας συναυλίας, μπορεί ν αντικατασταθεί από ένα τέλειο – στην καλύτερη περίπτωση – ηχοσύστημα;

Μία ακόμη υποθετική απάντηση σε κάποιον ένθερμο υποστηρικτή της τάσης είναι πως στη εποχή του ψηφιακού οργασμού σίγουρα δεν φταίει το setlist.fm για την έλλειψη έκπληξης, ξαφνιάσματος ή πρωτόγνωρης συγκίνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως θα χει ενδιαφέρον να δούμε αύριο τα νέα στοιχεία που θα μπουν στο αρχείο του ενδιαφέροντος ιστότοπου, από την αποψινή συναυλία του Μπομπ Ντύλαν στις Βρυξέλλες ή αύριο και μεθαύριο στο Παρίσι. Ναι, βρίσκεται στην Ευρώπη για περιοδεία με στάσεις σε πολλές πόλεις.