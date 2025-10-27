Ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε, έδωσε το πρώτο του παιχνίδι και το ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα καλωσορίζει έναν σπουδαίο προπονητή με ένα πολύ βαρύ βιογραφικό. Μάγος δεν είναι, όπως μάγος δεν είναι κανένας προπονητής στον κόσμο, πλην όμως ο Παναθηναϊκός μοιάζει να στηρίζει στον Μπενίτεθ τις ελπίδες για να γίνει και πάλι η ομάδα που θα διεκδικεί επί ίσοις όροις τον τίτλο. Και πως με αυτόν θα φτάσει στην κατάκτηση του πολυπόθητου πρωταθλήματος μέσα στα επόμενα χρόνια. Δεν έδωσε υποσχέσεις, ούτε εμφανίστηκε υπέρ το δέον αισιόδοξος ο Ισπανός πως θα έρθουν άμεσα αυτοί οι τίτλοι, δεν θα μπορούσε να το κάνει άλλωστε. Εχει μελετήσει καλά τον σύλλογο, γνωρίζει πού έχει έρθει και γνωρίζει ακόμα περισσότερο πως χρειάζεται πολλά για να αντιστρέψει την κατάσταση.

Πρέπει να αλλάξει την ψυχολογία της ομάδας, να της τονώσει την προσωπικότητα και να αυξήσει τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης εντός ομάδας όσον αφορά το παρόν. Να κάνει τους παίκτες να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αποκτήσουν και πάλι το αίσθημα νικητή, κάτι που έχουν χάσει εδώ και καιρό. Φαινόταν από το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει προηγηθεί σε πολλά ματς χωρίς να καταφέρει να κρατήσει το υπέρ του σκορ. Τι θα βοηθήσει σε αυτό; Οι νίκες. Οι πράσινοι χρειάζονται ένα καλό σερί προκειμένου να νιώσουν και πάλι μια ομάδα νικήτρια που μπορεί να διεκδικήσει τους στόχους της.

Τι άλλο χρειάζεται; Ενίσχυση. Ο σχεδιασμός του καλοκαιριού δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός, για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει άξιους αντικαταστάτες του Ουναΐ και του Μαξίμοβιτς. Υπάρχουν σίγουρα κενά, υπάρχουν θέσεις που θέλουν βελτίωση και ο Μπενίτεθ ερχόμενος εδώ οφείλει να έχει πάρει εγγυήσεις πως θα γίνει ό,τι ζητήσει ο ίδιος. Ωστε να ομορφύνει γενικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, να τον κάνει πιο ελκυστικό και πιο αποτελεσματικό.