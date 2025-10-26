Οι ισορροπίες είναι πιο λεπτές από ποτέ και φαίνεται να κινούνται σε τεντωμένο σχοινί. Δεν το δείχνουν μόνο οι αποστάσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια και τα σινιάλα με νόημα ανάμεσα στην κυβερνητική έδρα και το υπουργείο Αμυνας. Αυτά προέκυψαν άλλωστε και δημοσίως από την απουσία του υπουργού την ημέρα της μάχης στη Βουλή (και προσωπικά του Πρωθυπουργού) για τον Αγνωστο Στρατιώτη, από τη γραπτή δήλωσή του και από τη σιωπή του στην ονομαστική ψηφοφορία. Τη δημιουργία κλίματος δυσθυμίας και καχυποψίας επιβεβαιώνει περισσότερο το παρασκήνιο 96 ωρών, από το πρωί της Παρασκευής 17 Oκτωβρίου έως το βράδυ της Δευτέρας 20/10, στο τρίγωνο Μαξίμου – Βουλής – «Πενταγώνου». Αυτό δηλαδή που προηγήθηκε της κατάθεσης, την Τρίτη, της επίμαχης τροπολογίας. Το παρασκήνιο είναι κι αυτό γεμάτο σιωπές αλλά και ηχηρά μηνύματα, έκτακτες συσκέψεις και διαφοροποιήσεις. Υστερα από την κυριακάτικη ανασκόπηση του Μητσοτάκη με την οποία ο ίδιος αποκάλυψε την πρόθεσή του για το μνημείο την ώρα της απουσίας Δένδια στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «Πεντάγωνο» σιωπούσε για όλα με τον υπουργό να απουσιάζει και πάλι, στις ΗΠΑ αυτή τη φορά: δεν επιβεβαίωνε καν προσυνεννόηση Μητσοτάκη – Δένδια.

Ενα τηλεφώνημα από τον Μητσοτάκη στον Δένδια έγινε πράγματι νωρίς το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. «Ο υπουργός Αμυνας δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο», υποστήριξε ο Πρωθυπουργός την ώρα που εξελισσόταν μια ιδιότυπη διαμάχη. Οι δύο πλευρές δεν εξέπεμπαν ωστόσο στο ίδιο μήκος κύματος. Διότι το τηλεφώνημα δεν εκλήφθηκε από το «Πεντάγωνο» ως προπαρασκευαστική ζύμωση, αλλά ως μια γνωστοποίηση που έκρυβε παγίδες. Και από πολλούς εκτός «Πενταγώνου» ερμηνεύτηκε η επιλογή Μαξίμου να «βάλει» τον Δένδια στο θέμα ως απάντηση στην ευθεία στήριξή του στον Πάνο Ρούτσι, τον απεργό πείνας στο Σύνταγμα. «Δηλαδή, θα αναλάβει η Στρατονομία την καθαριότητα;», φέρεται ότι ήταν η κεντρική αντίδραση του Δένδια. Στους ένθερμους θιασώτες της ρύθμισης – για τους περισσότερους γαλάζιους, πρόκειται για τον εμπνευστή – είναι ο Ακης Σκέρτσος, που γίνεται ξανά κόκκινο πανί για εκείνους που εδώ και καιρό χρεώνουν στο πρωθυπουργικό περιβάλλον «λανθασμένες εισηγήσεις» και «άστοχο timing».

Αντιρρήσεις

Από πλευράς «Πενταγώνου» φέρεται ότι υπήρξαν αρκετές αντιρρήσεις ως προς τις διατυπώσεις, εξού και, παρότι η γραμμή Μητσοτάκη – Δένδια δεν ξανάνοιξε, υπήρξε δίαυλος του γραμματέα του Πρωθυπουργού, Στέλιου Κουτνατζή και του γραφείου Δένδια. Τα περί «καθαριότητας» που προέβλεπε βγήκαν εκτός, στα e-mails που πηγαινοέρχονταν πριν από την κατάθεση της τροπολογίας. Και είναι όντως το σημείο που όπως αποκαλύπτεται δεν υπάρχει ενδοκυβερνητική σύγκλιση. Η διαφοροποίηση Δένδια φαίνεται στο ότι ο ίδιος ερμηνεύει βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος ότι η ευθύνη για τον καθαρισμό του χώρου παρέμεινε στον Δήμο Αθηναίων και μετά τη ψήφιση της τροπολογίας αφού δεν περιλαμβάνεται στη «συντήρηση, φροντίδα και ανάδειξη» που ανέλαβε το υπουργείο. Αλλά ύστερα από το προχθεσινό ραντεβού του με τον Χάρη Δούκα, τη θέση του ότι «η αποκλειστική ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση» και έναν νυχτερινό πόλεμο ανακοινώσεων, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε ανάθεση έργου «σε τρίτο για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Πριν από αυτά είχαν δρομολογηθεί η ηχηρή απουσία και η δήλωση. Αποφασίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας. Ο Δένδιας έστειλε αντ’ αυτού στα έδρανα τον υφυπουργό του Θανάση Δαβάκη, ενώ πείστηκε, αν και αρχικά δεν το προέκρινε, να γράψει ανακοίνωση (μόνος του) την οποία εξέδωσε πριν μεταβεί σε εκδήλωση του ΓΕΣ απέναντι από τη Βουλή, λέγοντας ότι το μνημείο «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης πολιτικών επιδιώξεων». Ο Μητσοτάκης κινητοποιήθηκε, αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας, κάλεσε στο γραφείο του τους συνεργάτες του – Γ. Μυλωνάκη, Π. Μαρινάκη κ.ά. Δόθηκε ταυτόχρονα οδηγία στον Νότη Μηταράκη να αποκρούσει τις επιθέσεις του Σωκράτη Φάμελλου.

Τα επόμενα επεισόδια

Το Μαξίμου εμφανώς θέλει τώρα να «χαμηλώσει» το θέμα Δένδια, ξορκίζοντας την εμπέδωση εικόνας ρήγματος, πόσω μάλλον την ανάδειξη του υπουργού Αμυνας ως αυτόνομου εσωκομματικού πόλου. Oι χειρισμοί των δύο πλευρών από εδώ και πέρα θα δείξουν εάν θα ακολουθήσουν νέα επεισόδια και ποιας έντασης. Στο εσωτερικό της ΝΔ εκτιμάται ότι το μέχρι σήμερα modus vivendi Μητσοτάκη – Δένδια δοκιμάζεται σκληρά, δίνοντας βαρύτητα στους ψιθύρους που προϋπήρχαν περί αποστασιοποίησης, εκτός των έτερων συζητήσεων περί ψυχρότητας Νίκου Δένδια και Γιώργου Γεραπετρίτη. Ακόμα κι αν από την πλευρά του Δένδια, όπως λέγεται, δεν επιδιώκεται υπονόμευση της κυβέρνησης, ο υπουργός δεν θα βάλει φρένο στη δική του κινητικότητα. Με εντός ορίων τοποθετήσεις είχε εκφραστεί για τα εθνικά, προτού πάρει θέση για βαρύ κοινωνικό θέμα, ενώ συναντά διαρκώς βουλευτές. Aλλωστε, εντός της ΚΟ λένε ότι η ρητορική του υπουργού περνάει στην παραδοσιακή βάση. Ανάμεσα τους και ο Μάκης Βορίδης με πρόσφατη χαλαρή πλην πολύωρη έξοδό τους, όσο κι αν αυτό απέχει από το να θεωρηθεί ότι συμμετέχει σε συγκρότηση ομάδας «κλίματος Δένδια». Η συνέχεια θα κριθεί και από τον ρόλο του Αδωνη Γεωργιάδη και τον χειρισμό του από τα κεντρικά. Οι δύο τους μετρούν «μπρα ντε φερ» και κυρίαρχη αίσθηση μεταξύ γαλάζιων είναι ότι ο Γεωργιάδης με την ανοχή αν όχι έγκριση Μαξίμου, ρίχνει λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης.

Διπλή, κοινή εμφάνιση

Μητσοτάκης και Δένδιας θα έχουν, εκτός απροόπτου, διπλή κοινή εμφάνιση: ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου θα βρεθούν στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 29 Οκτωβρίου, ύστερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Δένδιας οργανώνει τα αποκαλυπτήρια της ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του υπουργείου του διά χειρός Κώστα Βαρώτσου, παρουσία και του Πρωθυπουργού.