Πού και πού η ζωή σε φέρνει αντιμέτωπο με καταστάσεις τόσο εύστοχες, που είναι αδύνατο να τις διαχειριστείς. Όταν συνεργεία κατεδάφισης μπήκαν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο για να γκρεμίσουν μέρος της ανατολικής πτέρυγας κατ’ εντολήν του Ντόναλντ Τραμπ, η αίσθηση ήταν άλλη μια φορά ότι ζούμε σε μετασατιρικούς καιρούς.

Εξ όσων μπορούμε να καταλάβουμε από τις φωτογραφίες, ο Τραμπ δεν έστειλε τελικά μια μπάλα κατεδάφισης – αν και η κυβέρνησή του επέπληξε έντονα κυβερνητικούς υπαλλήλους σε παρακείμενο κτίριο του υπουργείου Οικονομικών, επειδή ανήρτησαν στο Διαδίκτυο εικόνες από την κατεδάφιση, οπότε, σε αυτό το σημείο, ποιος ξέρει; Υπήρχαν ωστόσο εκσκαφείς, γκρεμισμένοι τοίχοι και σκόνη. Αυτή ήταν η πρώτη φάση ενός έργου που ο Τραμπ έχει διαφημίσει ως προσθήκη στον Λευκό Οίκο μιας αίθουσας χορού 8.300 τετραγωνικών μέτρων, με εκτιμώμενο κόστος στα 250 εκατομμύρια δολάρια και χωρητικότητα, σύμφωνα με τον ίδιο, «999 ατόμων».

Οι πρόεδροι θέλουν, φυσικά, να αφήνουν το σημάδι τους από την επίπλωση έως τα οικονομικά του έθνους. Οι Ομπάμα φύτεψαν έναν λαχανόκηπο στον Λευκό Οίκο, έφτιαξαν γήπεδο μπάσκετ και τροποποίησαν τον φωτισμό, προφανώς για να μπορούν οι κόρες τους να διαβάζουν τα μαθήματά τους.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε λιγότερο χρόνο για ανακαίνιση, αλλά αντικατέστησε τις χρυσές κουρτίνες του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο με κάποιες πιο λιτές, της εποχής Κλίντον, και έστρωσε νέο χαλί. Ο Τραμπ, εν τω μεταξύ, πλακόστρωσε τον Κήπο των Ρόδων, διακόσμησε το Οβάλ Γραφείο με χρυσό και τώρα φαίνεται να κατεδαφίζει ολόκληρη την πρόσοψη της ανατολικής πτέρυγας του 1942 για να χτίσει έναν τεράστιο χώρο εκδηλώσεων.

Υποθέτουμε ότι οι εταιρείες Clark Construction και McCrery Architects, που έχουν αναλάβει τον σχεδιασμό και την κατασκευή, θα ακολουθήσουν τη γενική αισθητική του Τραμπ και ότι θα βρουν μια χρυσή τομή ανάμεσα στη μεγάλη αίθουσα χορού στο Μαρ-α-Λάγκο και στο παλάτι του Σαντάμ Χουσεΐν.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, στο Διαδίκτυο διατυπώνονται παράπονα. Η Εταιρεία Ιστορικών Αρχιτεκτονικής εξέφρασε «μεγάλη ανησυχία» για την προτεινόμενη αίθουσα χορού. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων εξέδωσε αυστηρή ανακοίνωση, υπενθυμίζοντας στον πρόεδρο ότι «το ιστορικό κτίριο στην οδό Πενσιλβάνια 1600 είναι το Σπίτι του Λαού, ένας εθνικός θησαυρός και διαχρονικό σύμβολο της δημοκρατίας μας».

Και, το σημαντικότερο, ότι «οποιεσδήποτε τροποποιήσεις – ειδικά αυτού του μεγέθους – θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σημασία, την κλίμακα και το συμβολικό βάρος του ίδιου του Λευκού Οίκου». Ηταν μια μάλλον διακριτική επισήμανση ότι η αρμόδια υπηρεσία κτιρίων της Ουάσιγκτον ίσως να έπρεπε να εξετάσει το θέμα. Σε διαδικτυακό σχόλιο, η Χίλαρι Κλίντον ήταν πιο ευθύβολη: «Δεν είναι σπίτι του. Είναι το σπίτι σας. Και το καταστρέφει». Για πολλούς Αμερικανούς, οι φωτογραφίες της κατεδάφισης προκάλεσαν ρίγη ανατριχίλας.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ απέρριψε συλλήβδην τη συζήτηση ως «ψεύτικη οργή», ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος έγραψε σε ανάρτηση πως «για περισσότερα από 150 χρόνια, κάθε πρόεδρος ονειρευόταν να έχει μια αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο για να φιλοξενεί ανθρώπους για μεγάλες δεξιώσεις, κρατικές επισκέψεις κ.λπ.».

Όπως συμβαίνει με καθετί που λέει ο Τραμπ, είναι το «κ.λπ.» σε αυτή την πρόταση που θα έπρεπε να προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Η αίθουσα χορού θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδιωτικών δωρεών, εγκαινιάζοντας μια νέα κούρσα ανταγωνισμού για την εύνοια του προέδρου. Ως χώρος εκδηλώσεων, δε, θα ανταγωνίζεται το Trump International Hotel, προσφέροντας τη δυνατότητα μιας πολύ τραμπικής μελλοντικής χρήσης του κτιρίου: ο Λευκός Οίκος ως χώρος για εταιρικές εκδηλώσεις.