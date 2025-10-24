Καθώς οι εκσκαφείς εργάζονταν στην πλευρά του Λευκού Οίκου αυτή την εβδομάδα, φωτογραφίες και βίντεο αποκάλυψαν πόσο δραματικά θα επηρεάσουν τα σχέδια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού το ιστορικό κτίριο.

Τώρα, δορυφορικές εικόνες προσφέρουν μια νέα, εντυπωσιακή προοπτική για το εύρος των εργασιών.

Μια δορυφορική λήψη που τραβήχτηκε το πρωί της Πέμπτης δείχνει ότι ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει κατεδαφιστεί. Στο σημείο όπου κάποτε βρισκόταν το κτίριο που παραδοσιακά φιλοξενούσε τα γραφεία της Πρώτης Κυρίας διακρίνονται πλέον σωροί από μπάζα.

Picture of the White House East Wing demolition taken on my flight out of DCA. pic.twitter.com/57ALkAMu3l — Katie Harbath (@katieharbath) October 23, 2025

Εκεί όπου προηγουμένως υπήρχε η γνωστή στοά που συνέδεε την Προεδρική Κατοικία με την Ανατολική Πτέρυγα, ένας εκσκαφέας συγκεντρώνει τα ερείπια, ενώ η κιονοστοιχία έχει σχεδόν αφαιρεθεί, με μόνο το τμήμα που εφάπτεται της Κατοικίας να παραμένει όρθιο.

Λίγα μέτρα πιο πέρα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι πρώτες εργασίες για τη νέα αίθουσα χορού που θα αντικαταστήσει την πτέρυγα. Μια μικρή ανασκαμμένη περιοχή φαίνεται να προορίζεται για τα θεμέλια του νέου κτιρίου, ενώ μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών έχει εντοπιστεί μια μπετονιέρα έτοιμη για χρήση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ότι το έργο έχει επεκταθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, ζητώντας «εμπιστοσύνη στη διαδικασία».Όταν παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο και όταν ολοκληρώθηκαν αυτές οι απεικονίσεις, ο πρόεδρος μου έδωσε εντολή να έρθω εδώ και να τις μοιραστώ με όλους σας», δήλωσε η Leavitt από την αίθουσα συνεντεύξεων του Λευκού Οίκου.

«Έκανα μια ολόκληρη εισαγωγική ομιλία για το πώς θα μοιάζει αυτό το έργο της αίθουσας χορού. Όπως σε κάθε κατασκευαστικό έργο, υπάρχουν αλλαγές με την πάροδο του χρόνου, καθώς αξιολογείτε πώς θα μοιάζει το έργο, και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όλες αυτές τις αλλαγές αλλά απλά εμπιστευθείτε τη διαδικασία».

Με πληροφορίες από CNN