Η ψηφιακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη ανάπτυξη μεταμορφώνουν το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (STEP-C), ένας από τους κύριους φορείς αξιοποίησης της έρευνας και προώθησης της καινοτομίας στην Ελλάδα, παρουσιάζει το STEP-C Virtual Incubation – ένα νέο μοντέλο επιχειρηματικής επώασης που συνδέει την τεχνολογία και την καινοτομία με τη διεθνή ανάπτυξη και τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Η επιχειρηματικότητα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας μετάβασης. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη ανάπτυξη αλλάζουν ριζικά τους κανόνες του επιχειρηματικού παιχνιδιού.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να κινηθούν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και διαρκούς αλλαγής, όπου η επιτυχία εξαρτάται από την πρόσβαση σε νέα γνώση, σε ψηφιακά δίκτυα και σε διεθνείς συνεργασίες. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η στήριξη επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης αποκτά κρίσιμη σημασία, με την τεχνολογία και την καινοτομία να αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης και ανθεκτικότητας.

Στο δυναμικό αυτό περιβάλλον, οι start-ups και οι spin-offs – οι εταιρείες που γεννιούνται μέσα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα – λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ επιστήμης και αγοράς. Μετατρέπουν τη γνώση σε προϊόντα, υπηρεσίες και νέες αγορές, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Τα στοιχεία για τις start-ups είναι εντυπωσιακά: ενώ αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της συνολικής απασχόλησης, δημιουργούν σχεδόν το 50% των νέων θέσεων εργασίας, με τη συμμετοχή τους στις απώλειες θέσεων να είναι μόλις 20%. Παράλληλα, η χρηματοδότησή τους μέσω venture capitals φτάνει το 1,2% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία τους ως μοχλού καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Επιπλέον, έχουν 2–3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ταχείας ανάπτυξης, ενώ όσες δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής έντασης γνώσης είναι έως και 70% πιο πιθανό να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ωστόσο, παρόλη τη δυναμική που σημειώνουν, πάνω από το 90% των start-ups αποτυγχάνουν μέσα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία αναζήτησης οργανωμένων δομών υποστήριξης, όπως οι θερμοκοιτίδες και τα τεχνολογικά πάρκα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το STEP-C έχει σχεδιάσει το STEP-C Virtual Incubation, μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Το νέο αυτό μοντέλο συνδυάζει την ευελιξία του ψηφιακού περιβάλλοντος με τη δυναμική ενός ώριμου οικοσυστήματος καινοτομίας, επιτρέποντας σε start-up και εδραιωμένες εταιρείες να ενταχθούν στο δίκτυο του STEP-C χωρίς φυσική παρουσία, αποκτώντας πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές, αλλά και σε κρίσιμες υπηρεσίες καθοδήγησης, δικτύωσης, τεχνολογικής υποστήριξης και ανάπτυξης συνεργασιών.

Ο δρ. Γιώργος Παπαμιχαήλ είναι διευθυντής του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (STEP-C), Ιδρυμα Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΤΕ)