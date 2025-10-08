Η OpenAI έχει υπογράψει φέτος συμφωνίες για πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ για τη λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Πρόκειται για δεσμεύσεις που επισκιάζουν δραματικά τα έσοδά της και εγείρουν ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει τα σχέδια αυτά, αναφέρει δημοσίευμα των «Financial Times» που επικαλείται παράγοντες της αγοράς.

Η συμφωνία της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου με την κατασκευάστρια μικροτσίπ AMD έρχεται έπειτα από παρόμοιες συμφωνίες με τη Nvidia, την Oracle και την CoreWeave, καθώς η OpenAI επιδιώκει να βρει την υπολογιστική ισχύ που πιστεύει ότι θα χρειαστεί για να λειτουργήσει υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT.

Οι εν λόγω συμφωνίες του επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, έχουν δεσμεύσει μερικούς από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο στη φερόμενη ικανότητα της OpenAI να μεταβεί σε κερδοφορία και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ολοένα και πιο μεγάλες οικονομικές της υποχρεώσεις, σημειώνεται.

Η OpenAI δεν είναι σε θέση να αναλάβει καμία από αυτές τις δεσμεύσεις, ανέφεραν στους «Financial Times» αναλυτές της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών DA Davidson, προσθέτοντας ότι η OpenAI θα μπορούσε να χάσει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Μέρος του τρόπου λειτουργίας της Silicon Valley είναι να παρουσιάζουν εικόνα ότι θα τα καταφέρουν με πρωτοποριακές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αναλαμβάνουν υψηλά ρίσκα. Τώρα, πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν επενδύσει ή περιμένουν πολλά από την OpenAI, σχολίαζαν οι ίδιες πηγές υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς την ανάληψη ρίσκου.

Αυτό το διάστημα η OpenAI ξοδεύει ή πρέπει να ξοδέψει πολύ μεγάλα κεφάλαια σε υποδομές, μικροτσίπ και ταλέντα – εργαζομένους, «χωρίς να έχει ούτε κατά διάνοια το κεφάλαιο που απαιτείται για τη χρηματοδότηση αυτών των μεγαλεπήβολων σχεδίων. Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης κυκλικές ρυθμίσεις μεταξύ της νεοσύστατης επιχείρησης με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο και των συνεργατών της, καθώς και πολύπλοκους όρους χρηματοδότησης που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη συμφωνηθεί», ανέφερε η βρετανική εφημερίδα.

Οι μεγάλες συμφωνίες

Οι συμφωνίες της OpenAI με τη Nvidia και την AMD θα μπορούσαν να κοστίσουν έως 500 και 300 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, σύμφωνα με υπολογισμούς των «Financial Times», αν και οι δύο αυτές συμφωνίες περιλαμβάνουν κίνητρα που θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν την OpenAI να πληρώσει για τα μικροτσίπ που αγοράζει, αναφερόταν.

Η συμφωνία της Oracle θα κοστίσει στην OpenAI επιπλέον 300 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η εταιρεία κέντρων δεδομένων CoreWeave έχει ανακοινώσει συμφωνίες με την OpenAI αξίας άνω των 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Nvidia σχεδιάζει να επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI την επόμενη δεκαετία, παρέχοντας κεφάλαια που η OpenAI μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει μικροτσίπ της Nvidia για τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης της.

Η AMD θα δώσει στην OpenAI εγγυήσεις που θα δίνουν στην εταιρεία του ChatGPT το δικαίωμα να αγοράσει έως και το 10% της AMD για μόλις ένα σεντ ανά μετοχή, εάν επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι – συμπεριλαμβανομένων κι ορισμένων που συνδέονται με την τιμή της μετοχής της AMD. Η OpenAI ξεκίνησε επίσης στις αρχές του έτους πρωτοβουλία με τη SoftBank, την Oracle και άλλες εταιρείες, γνωστή ως Stargate. Ο όμιλος αυτός έχει υποσχεθεί ότι θα επενδύσει έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές στις ΗΠΑ για την OpenAI. Δεν ήταν άμεσα σαφές πώς η συμφωνία της Nvidia και της AMD θα ενταχθεί στα σχέδια της Stargate.

Επίσης η OpenAI δεν έχει αποκαλύψει εάν θα αγοράσει μικροτσίπ απευθείας ή μέσω των συνεργατών της στην υπολογιστική νέφους (cloud computing). Οι εταιρείες έχει εξασφαλίσει σημαντικά οικονομικά κίνητρα από τους προμηθευτές της σε αντάλλαγμα για τις αγορές μικροτσίπ.