Τα τελευταία χρόνια, ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ισπανών αθλητών και πρώην αθλητών επιλέγει να στραφεί στον κόσμο των startups, αξιοποιώντας το οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο που απέκτησε μέσα από σπουδαίες καριέρες στα γήπεδα. Η εικόνα του διάσημου ποδοσφαιριστή ή μπασκετμπολίστα που αποσύρεται και εξαφανίζεται από το δημόσιο προσκήνιο μοιάζει ξεπερασμένη. Στη θέση της αναδύεται ένα νέο πρότυπο: αυτό του «επενδυτή-καινοτόμου», που μεταφέρει στο επιχειρείν την ίδια νοοτροπία φιλοδοξίας, πειθαρχίας και ομαδικότητας που τον ανέδειξε στον αθλητισμό.

Από τους πρώτους που τόλμησαν αυτό το βήμα ήταν ο Πάου Γκασόλ. Ο θρυλικός καταλανός μπασκετμπολίστας, γνωστός για την καριέρα του στο ΝΒΑ, αποφάσισε να επενδύσει σε πρωτοποριακές νεοφυείς εταιρείες όπως η Luzia (τεχνητή νοημοσύνη), η BetterUp (τεχνολογίες ευεξίας και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω coaching) και η Gravity Wave (ανακύκλωση πλαστικού από τους ωκεανούς για τη δημιουργία νέων προϊόντων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας). Στην τελευταία, μάλιστα, συνέπραξε και με τον αδελφό του Μαρκ, ο οποίος επέλεξε να στηρίξει και την Kleta, μια υπηρεσία που προσφέρει μηνιαίες συνδρομές για προσωπική χρήση ποδηλάτων.

Ο Γκασόλ δεν είναι ο μόνος. Ο Ράφα Ναδάλ, ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς του χώματος», συμμετέχει στην εφαρμογή Playtomic, που διευκολύνει την αναζήτηση γηπέδων τένις και padel. Ο Ικερ Κασίγιας, ένας από τους εμβληματικούς αρχηγούς της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Ισπανίας, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον δραστήριους «αγγέλους επενδυτές» στον χώρο του αθλητισμού και της τεχνολογίας. Έχει τοποθετήσει κεφάλαια στην Idoven (τεχνητή νοημοσύνη για καρδιολογικά διαγνωστικά), την Indya (εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη για επαγγελματίες αθλητές) και την προαναφερθείσα Playtomic. Παράλληλα, είναι συνιδρυτής της SportBoost, μιας εξειδικευμένης επιταχυντικής δομής που υποστηρίζει startups στον χώρο του αθλητισμού, παρέχοντας mentoring, πρόσβαση σε επενδυτές και διεθνή δίκτυα συνεργασιών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και νεότεροι αθλητές. Ο πρώην NBAer Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν, που αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στους Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers και Los Angeles Lakers, αποφάσισε πρόσφατα να γίνει στρατηγικός εταίρος της Podoks, μιας startup που ανέπτυξε την πρώτη βιομηχανική κάλτσα σχεδιασμένη από ποδιάτρους και επιστημονικά επικυρωμένη. Από τον χώρο των μηχανοκίνητων σπορ, ο Άλεξ Μάρκεθ – αστέρι του MotoGP – εντάχθηκε στην πλατφόρμα Momoven, που επιτρέπει την ενοικίαση μοτοσικλετών μεταξύ ιδιωτών, βασισμένη στη λογική της συνεργατικής κατανάλωσης.

Και στο ποδόσφαιρο

Στον ποδοσφαιρικό κόσμο, ο Άλβαρο Μοράτα έχει επενδύσει στην εφαρμογή Golf GameBook, ενώ ο Θέσαρ Αθπιλικουέτα στη VIVLA, μια πλατφόρμα που προωθεί τη fractional ιδιοκτησία πολυτελών εξοχικών κατοικιών στην Ισπανία. Αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στον αθλητισμό, αλλά εκτείνεται από τον τουρισμό και τον αθλητικό εξοπλισμό έως τη διατροφή, την ευεξία και την πράσινη οικονομία.

Οι αθλητές βλέπουν δύο βασικά στοιχεία: τη δυνατότητα υψηλής απόδοσης κεφαλαίων και τον κοινωνικό αντίκτυπο μέσω της καινοτομίας. Επενδύουν γνωρίζοντας ότι μπορεί να κερδίσουν πολλά, αλλά και να χάσουν, όμως τους ελκύει ακόμα περισσότερο η προοπτική να δημιουργήσουν κάτι που θα αφήσει θετικό αποτύπωμα. Είναι ξεκάθαρο πια πως οι αθλητές γνωρίζουν ότι η επαγγελματική τους καριέρα έχει ημερομηνία λήξης, οπότε αναζητούν νέους τομείς για να αναπτύξουν δεξιότητες και να παραμείνουν ενεργοί και δημιουργικοί.

Αυτή η «δεύτερη ζωή» τους, πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, τους επιτρέπει να συνεχίσουν να πρωταγωνιστούν, αυτή τη φορά στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Εφαρμόζοντας αρχές που έμαθαν μέσα από τον αθλητισμό – εργατικότητα, προσήλωση στον στόχο, ομαδικό πνεύμα, αντοχή στην πίεση – συμβάλλουν στη γέννηση και ανάπτυξη καινοτόμων εγχειρημάτων που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο.

Η εμπλοκή των ισπανών αθλητών στις startups δεν είναι απλώς ένα επενδυτικό χόμπι. Είναι μια στρατηγική επιλογή, που τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν τη φήμη και τα δίκτυά τους, ενώ παράλληλα ανοίγει δρόμους για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας τους. Και κυρίως αποδεικνύει ότι η επιτυχία μπορεί να συνεχιστεί και πέρα από το γήπεδο – αρκεί να υπάρχουν όραμα, τόλμη και δημιουργικότητα.