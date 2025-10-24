Εγώ το θεωρούσα δεδομένο, ότι αυτός ο «φραπές», ο κατά κόσμον Γ. Ξυλούρης, κάποια στιγμή θα άνοιγε το στόμα του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θα το άνοιγε, και θα έστελνε μηνύματα όπου δει, διότι ο άνθρωπος σπλάχνο από τα σπλάχνα της ΝουΔου είναι, λογικό είναι να γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Κι αφού γνωρίζει, να, εδώ το έχει, στην άκρη των χειλιών του, να ενημερώσει και εμάς τους υπόλοιπους γι’ αυτά που γνωρίζει. Η αφορμή για το ξέσπασμα του εντιμότατου Γ. Ξυλούρη (ο οποίος θίχτηκε διότι τα ρεπορτάζ έγραφαν για μια Jaguar που είχε στην κατοχή του, αλλά αυτός τώρα δεν την έχει, την έδωσε στον αδερφό του για «παλιοσίδερα», όμως ο αδερφός του την έστειλε στην Ιταλία, τόσο παλιοσίδερα ήταν) ήταν η αποκάλυψη του πορίσματος της Αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τσαντίστηκε για την Jaguar, αλλά όχι για τα 2½ μύρια που του βρήκαν οι υπηρεσίες αδήλωτα. Εχει, καταλαβαίνετε, έναν ιδιαίτερο αξιακό κώδικα ο άνθρωπος. Να κυκλοφορεί με αγροτικό και να του λένε για Jaguar; Αίσχος…

Απειλητικά μηνύματα προς Μαξίμου

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι επειδή ο τύπος νομίζει ότι μπορεί να τα φέρει «βόλτα» τα θέματα, μια που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα (παραβλέποντας ότι έχει να κάνει με τον κ. Βουρλιώτη κι όχι με κανένα δικαστάκο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου ή του Πρωτοδικείου Χανίων), είπε να στείλει τα απειλητικά μηνύματα με αποδέκτη προφανέστατα το Μέγαρο Μαξίμου. Για να τους «κινητοποιήσει» προφανώς και να τους ενημερώσει ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια. Σε δηλώσεις του (στο Star), λοιπόν, είπε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα, αρκούντως σοβαρά: «Αν νομίζουν όλοι ότι θα ξεπλυθούν πάνω μου, θα γελάσουμε καλά. Θα “πέσουν” πολλοί. Εγώ δεν θα πέσω γιατί είμαι καθαρός».

Φυσικά, δεν εξήγησε ποιοι είναι αυτοί οι «όλοι» που θα «ξεπλυθούν» πάνω του. Και ποιοι «πολλοί», ακόμη χειρότερα, θα «πέσουν». Το κράτησε για αργότερα. Δεν είναι κανένα κορόιδο ο «φραπές» να δείξει από τώρα όλα τα χαρτιά του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

Ερχονται νέες συλλήψεις

Στο μεταξύ, διάβαζα χθες τους διαλόγους μεταξύ της διευθύντριας Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ και μελών της εξεταστικής επιτροπής. Τι αποκόμισα, και φαντάζομαι ότι την ίδια εικόνα σχημάτισαν και όσοι επίσης διάβασαν αυτούς τους διαλόγους; Οτι σ’ αυτόν τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν το «έλα να δεις». Οποιος περνούσε έξω από τα γραφεία τους μπορούσε χαλαρά να μπει μέσα και να απαιτήσει το κατιτίς του, κι αυτός, από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Το απόλυτο μπάχαλο. Και οι σκευωρίες να διαδέχονται η μία την άλλη. Κλειστά ερμάρια που παραβιάστηκαν, φάκελοι που τοποθετήθηκαν επίτηδες εκεί ή αλλού, προκειμένου να ενοχοποιήσουν κόσμο, κι όλα αυτά εν έτει 2025, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τα κέντρα εξουσίας, από το Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για μένα, το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι αυτό: ότι συμμορίες λυμαίνονταν ανενόχλητες τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα που έσφιξαν τα γάλατα εξαιτίας της δικογραφίας που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άρχισαν μια μια να ξηλώνονται. Χθες, μάλιστα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ότι έρχονται κι άλλες συλλήψεις, για άλλες συμμορίες που έχουν εντοπιστεί να λεηλατούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι τότε, μέχρι να παραληφθεί η δικογραφία δηλαδή, κανείς δεν είχε ακούσει τίποτα, κανείς δεν είχε πληροφορηθεί κάτι. Σιωπή…

Παιχνίδια με την Εξεταστική

Και μετά σου λέει ο εκπρόσωπος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ζητάτε Προανακριτική για δύο πρώην υπουργούς, αφού δεν έχετε στοιχεία; Οντως, δεν έχουν στοιχεία. Αυτές οι συμμορίες προφανώς (για τον εκπρόσωπο) δεν πιστοποιούν ούτε παράβαση καθήκοντος, ούτε παράλειψη, ούτε απιστία…

Πώς διάολο εκτράφηκε όλο αυτό το εγκληματικό σύστημα στο παρασκήνιο, είναι πραγματικά να απορείς. Οχι γιατί υπάρχει, αλλά γιατί η κεντρική εξουσία το ανέχτηκε, αν δεν το ενθάρρυνε κιόλας. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, δεν πήρε χαμπάρι τίποτε από τη λεηλασία.

(Και κάτι σχετικό με την εξεταστική επιτροπή: Δεν είναι μυστική η λειτουργία της; Δεν καλύπτεται από το απόρρητο; Πώς είναι δυνατόν να δημοσιοποιείται ό,τι διαλαμβάνεται κατά τις εργασίες της; Αναρωτιέμαι ρητορικά, δεν περιμένω απάντηση. Το παιχνίδι είναι φανερό…)

Συντροφικά «μαχαιρώματα»

Οι δημοσκοπήσεις κάνουν ό,τι μπορούν για να μας «επανασυστήσουν» τον πρόεδρο εξ εφέδρων Τσίπρα – μέχρι ότι βρίσκεται μια ανάσα από τον Μητσοτάκη μάς είπαν, αλλά τέλος πάντων μεγάλη κουβέντα. Εκείνος πού και πού κάνει μια ανάρτηση, παρεμβαίνει για ένα θέμα, συνήθως της επικαιρότητας, κι ύστερα σιωπή. Αφαντος, από παντού. Εκείνοι που τον ξέρουν όμως, αυτοί που τον έζησαν από κοντά, που υπηρέτησαν στις κυβερνήσεις του, μιλάνε. Και λένε πράγματα τόσο χοντρά, που εγώ απορώ με τη δική του σιωπή. Πώς γίνεται να μην αντιδρά σ’ αυτά που του σέρνουν; Κι όμως, το πετυχαίνει. Ισως γιατί οι γάλλοι σύμβουλοι της Publicis που έχει αναλάβει το rebranding του καθοδηγούν απολύτως κάθε του ενέργεια.

Τέλος πάντων, έχω να πω ότι διάβασα καθυστερημένα κάτι δηλώσεις του υπουργού του Στ. Κοντονή σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης (στο Status FM 107,7) και ομολογώ ότι έμεινα ενεός, που λένε, για την… «εκτίμηση» που τρέφει στον πρώην αρχηγό του.

Είπε ο άνθρωπος: «Σήμερα όπως είναι η κατάσταση στην Κεντροαριστερά, δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο, ούτε με τον μεσσία (ο Τσίπρας… μεσσίας; Χα!), ο οποίος έρχεται σήμερα για να συστήσει κόμμα μέσω της συγγραφής του βιβλίου, ούτε με τεχνητές ενώσεις. Δηλαδή “να τα βρούμε”, όπως έτσι διαμείβεται στην πολιτική επικαιρότητα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου».

Ούτε και κατά τη δική μου, κύριε Κοντονή μου.

(Γι’ αυτό σας λέω, μόλις βγει στο ξέφωτο, θα τον πλακώσουν στις γρήγορες όλοι αυτοί που τον ξέρουν και δεν θα ξέρει πού να κρυφτεί…)

Μεταγραφή αεροδρομίου

Η επόμενη μεταγραφική περίοδος στο ποδόσφαιρο είναι τον Ιανουάριο. Στην πολιτική, ευτυχώς, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Εξ αυτού του λόγου, μπορώ με χαρά να ανακοινώσω τη μεταγραφή στο κόμμα Σαμαρά του Νίκου «Γέροντα η ευχή» Νικολόπουλου, ο οποίος με ενημέρωσε χθες, πολύ ενθουσιασμένος μπορώ να πω, ότι «όλοι εκείνοι που νιώθουν αόρατοι από την κυβέρνηση Μητσοτάκη βρίσκουν στον λόγο του μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού φωνή και ελπίδα». Προς επίρρωσιν της βεβαιότητας αυτής, ο Γέρων Νικολόπουλος μου γράφει ότι «δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά αποδοχής του προέδρου Αντώνη είναι ομοιογενή σε όλη τη χώρα – από την Πελοπόννησο μέχρι τη Μακεδονία, από την Κρήτη ως τη Θράκη». Και προσθέτει, με ανυπόκριτη χαρά, «μπορώ να πω κάτι ακόμη: στη νεολαία, η τάση υπέρ ενός κόμματος Σαμαρά είναι διπλάσια από εκείνη της ΝΔ»!..

Τι καταλαβαίνουμε όλοι από αυτή τη μικρή έκρηξη λατρείας του Γέροντα Νικολόπουλου προς τον πρόεδρο Σαμαρά; Οτι η ανακοίνωση του εγχειρήματος είναι προ των πυλών!

Ναι, αυτά βλέπει ο πρόεδρος Κυριάκος και έχει χάσει τον ύπνο του (λέμε τώρα…).

Αποφάσεις χωρίς προγραμματισμό

Κινητοποιήθηκε και το ΠΑΣΟΚ γι’ αυτή την ιστορία που σας περιέγραφα τις προάλλες, με την ξαφνική συγχώνευση τμημάτων σε σχολεία της Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας (δεν φτάνει που τα συγχωνεύουν, τους πλάκωσαν και στο ξύλο), την οποία αποφάσισε η αρμόδια διεύθυνση και έχει αναστατώσει τη ζωή μικρών μαθητών. Σε κοινή ανακοίνωση του Στ. Παραστατίδη, βουλευτή Κιλκίς και υπευθύνου ΚΤΕ Παιδείας, και του Σωκράτη Κάτσικα, γραμματέα Τομέα Παιδείας, τονίζεται ότι «η απόφαση αυτή είναι αντιπαιδαγωγική και άδικη. Διαλύει τάξεις που έχουν ήδη συγκροτηθεί, αναστατώνει τους μαθητές, επιβαρύνει τους εκπαιδευτικούς, απειλεί τη λειτουργία των ολοήμερων, υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Πλήττει μάλιστα περισσότερο τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και τα τμήματα υποδοχής».

Συγγνώμη, πώς παίρνονται τέτοιες αποφάσεις εν μέσω της σχολικής χρονιάς; Κανένας προγραμματισμός πια; Ολα χύμα;