«Πήγαμε εκπαιδευτικοί και γονείς με αποφάσεις των 7 συλλόγων της Α’ Αθήνας αλλά και όλων των ενώσεων της περιοχής σε κοινή παράσταση στα γραφεία της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας κατά των επιχειρούμενων συμπτύξεων 15 τμημάτων από 12 σχολεία της Αθήνας. Μαζί μας ήταν και μικρά παιδιά, μαθητές. Και μας χτυπήσαν στο ψαχνό» περιγράφει στα «ΝΕΑ» εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην κινητοποίηση που έγινε χθες το πρωί στο Μεταξουργείο.

Γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές δέχθηκαν επίθεση από τα ΜΑΤ, αρχικά με χημικά και στη συνέχεια με κρότου λάμψης. Η ΔΟΕ άμεσα εξέδωσε ανακοίνωση καταγγέλλοντας «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές που διαμαρτύρονταν έξω από τη ΔΙΠΕ Αθήνας για τις συμπτύξεις τμημάτων, για τα εκατοντάδες κενά που παραμένουν στα σχολεία στα τέλη του Οκτωβρίου. Χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές, έστειλαν στο νοσοκομείο παιδιά και εκπαιδευτικούς που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών. Η σημερινή επίθεση, η αδιανόητη καταστολή δείχνει την πλήρη αδυναμία κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘΑ να πείσουν για την πολιτική περικοπών και εξοικονόμησης που εφαρμόζουν» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Ανακοίνωση που καταγγέλλει τα γεγονότα εξέδωσε και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων.

Έρευνα

Στο μεταξύ σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ομάδα ατόμων που λάμβανε μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο τέσσερις φορές, ενώ επιτέθηκε στους αστυνομικούς πετώντας τους αντικείμενα.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τους απώθησαν αρχικά με τις ασπίδες τους και στη συνέχεια κάνοντας χρήση χημικών. Τέλος, από την ΕΛ.ΑΣ. σημειώνεται ότι «από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξεταστεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών».