Η Τράπεζα της Αγγλίας και ο επικεφαλής της Αντριου Μπέιλι χτύπησαν καμπανάκι για τον κίνδυνο δημιουργίας φούσκας στις αγορές χρέους. Πρόκειται για μια ακόμη προειδοποίηση για τον άκρατο δανεισμό, ειδικά αυτό που αφορά συμφωνίες για εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων. Ο Μπέιλι έκανε λόγο για πολλά κοινά σημεία σήμερα με τα προειδοποιητικά σημάδια που υπήρχαν πριν από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση της δεκαετίας του 2010. Η κεντρική τράπεζα θα εκπονήσει τώρα σενάρια και θα προχωρήσει σε τεστ κοπώσεως για τις αγορές χρέους που θα αφορούν το πώς μια κρίση στον μη τραπεζικό δανεισμό θα είχε αντίκτυπο στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα – σε μια εποχή που αυτό έχει γίνει καταφύγιο για εταιρείες και εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που αναζητούν χρηματοδότηση σε μεγάλη κλίμακα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει επίσης εκφράσει ανησυχίες και έχει διερευνήσει τους κινδύνους για τις τράπεζες.

Η πρώτη μεγάλη υποχώρηση του χρυσού

Ο χρυσός κατέγραψε τη Δευτέρα τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρηση εδώ και τέσσερα χρόνια αφού είχε καταγράψει προηγουμένως νέο υψηλό ρεκόρ. Η τιμή του χρυσού μειώθηκε πάνω από 4% στα 4.171 δολάρια, αφού πρώτα έφτασε σε νέο υψηλό των 4.381,52 δολαρίων ανά ουγγιά. Το έντονο ράλι του χρυσού έχει φέρει προειδοποιήσεις ότι οι τιμές έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα έχει υποχωρήσει κάπως, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν για το εμπόριο.

Συμφωνία για ορυκτά και σπάνιες γαίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Αντονι Αλμπανέζε υπέγραψαν σημαντική συμφωνία για ορυκτά και ειδικά για σπάνιες γαίες, με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους απέναντι στην Κίνα. Σε ευρεία συμφωνία που υπογράφηκε τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ και η Αυστραλία δεσμεύτηκαν να επενδύσουν συνολικά 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας, καθώς και να θεσπίσουν κατώτατη τιμή για κρίσιμα ορυκτά, ένα βήμα που επιδιώκουν εδώ και καιρό οι δυτικές εταιρείες εξόρυξης. Οι χώρες θα υπογράψουν επίσης χρηματοδότηση που περιλαμβάνει δικαιώματα εξόρυξης.