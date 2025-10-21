Εκπτώσεις έως και 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα δρομολόγια που θα εξυπηρετήσουν τη φθινοπωρινή απόδραση της 28ης Οκτωβρίου προσφέρουν οι εταιρείες Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ANEK Lines και Superfast Ferries, μέλη του Ομίλου Attica και αφορούν ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 23/10/2025 έως 29/10/2025 στις γραμμές εσωτερικού και διαμορφώνονται ως εξής: 30% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επιβατών στις γραμμές Δωδεκανήσων, Βόρειου Αιγαίου, Ηρακλείου και Χανίων και 20% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επιβατών στις γραμμές Κυκλάδων. Η Superfast Ferries δίνει στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν στις γραμμές της Αδριατικής 30% έκπτωση.
Ο χρυσός απειλεί το δολάριο ως «βασιλιά» των παγκόσμιων αποθεμάτων
Η παγκόσμια οικονομία διανύει μια ιστορική καμπή, καθώς ο χρυσός καταγράφει ράλι χωρίς προηγούμενο, φέρνοντας στο προσκήνιο όχι μόνο την άνοδο του πολύτιμου μετάλλου, αλλά και την υποχώρηση του δολαρίου ως κυρίαρχου αποθεματικού νομίσματος. Ο χρυσός ξεπέρασε πρόσφατα τα 4.300 δολάρια ανά ουγκιά — από επίπεδα κάτω των 1.700 δολαρίων πριν από λίγα χρόνια — και […]
Ανελκυστήρες: Πότε λήγει η προθεσμία για την απογραφή – Πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καλεί τους πολίτες να απογράψουν δωρεάν τους ανελκυστήρες έως 30/11/2025 για την ασφάλειά τους. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, απλή, χωρίς κόστος και γίνεται ηλεκτρονικά.
Επίδομα 250 ευρώ: Πληρωμή νωρίτερα για 1,4 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα το πάρουν
Η πληρωμή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ για συνταξιούχους και δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, με τα κριτήρια χορήγησης να αναμένεται να εξειδικευτούν άμεσα. Η αρχική πρόβλεψη όριζε την πληρωμή για το τέλος του μήνα. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, η πληρωμή του μόνιμου επιδόματος των 250 ευρώ θα πραγματοποιηθεί φέτος στα μέσα Νοεμβρίου για […]
Μεταφορά ελαιολάδου χωρίς δελτίο αποστολής: Αναλυτικά τα «τσουχτερά» πρόστιμα – Οι αντιδράσεις των παραγωγών
Με πρόστιμα από 100 έως και 5.000 ευρώ κινδυνεύουν χιλιάδες Έλληνες ιδιοκτήτες ελαιόδεντρων, ακόμη και αν δεν μαζεύουν ελιές ή δεν παράγουν λάδι, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 77979/2025 ενεργοποιεί τον ψηφιακό έλεγχο των ελαιόδεντρων σε όλη τη χώρα, μέσω του Ελαιοκομικού Μητρώου, και προβλέπει […]
Αθηναϊκή Ριβιέρα: Οι millennials επενδύουν εκατομμύρια – Πώς οι κάτω των 40 αλλάζουν τον χάρτη του real estate
Η Αθηναϊκή Ριβιέρα προσελκύει ολοένα και περισσότερους επενδυτές τα τελευταία χρόνια, με αξιοσημείωτη αύξηση στις αγορές από άτομα κάτω των 40 ετών. Αυτή η νέα γενιά φέρνει διαφορετική φιλοσοφία και απαιτήσεις στην αγορά real estate, σύμφωνα με την Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Realty. Η επενδυτική στρατηγική μετατοπίζεται πλέον από τις αποδόσεις των βραχυχρόνιων […]