Εκπτώσεις έως και 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα δρομολόγια που θα εξυπηρετήσουν τη φθινοπωρινή απόδραση της 28ης Οκτωβρίου προσφέρουν οι εταιρείες Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ANEK Lines και Superfast Ferries, μέλη του Ομίλου Attica και αφορούν ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 23/10/2025 έως 29/10/2025 στις γραμμές εσωτερικού και διαμορφώνονται ως εξής: 30% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επιβατών στις γραμμές Δωδεκανήσων, Βόρειου Αιγαίου, Ηρακλείου και Χανίων και 20% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επιβατών στις γραμμές Κυκλάδων. Η Superfast Ferries δίνει στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν στις γραμμές της Αδριατικής 30% έκπτωση.