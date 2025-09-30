Το Master Plan του Λιμένα Πειραιά και η αδειοδότηση έργων επέκτασης στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας θα απασχολήσουν αύριο Τετάρτη 1 Οκτωβρίου το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στην επταμελή σύνθεση του Ε. Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου συζητείται σειρά υποθέσεων, με εισηγητές τους Συμβούλους Χ. Λιάκουρα, Χ. Μπολόφη και Δ. Βανδώρο, στις οποίες προσβάλλονται, μεταξύ άλλων, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, καθώς και μεγάλο αριθμό κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πειραιώς, καθώς και άλλες πράξεις που αφορούν, ιδίως, την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων βελτίωσης και επέκτασης του Λιμένος Πειραιώς, μεταξύ των οποίων οι εκδοθείσες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Η συζήτηση αυτών των υποθέσεων αποτελούν συνέχεια παλαιότερης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, με την οποία το Δικαστήριο έκρινε, ότι πριν την εκπόνηση του Master Plan του Λιμένα Πειραιώς έπρεπε να έχει προηγηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση με την έγκριση σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφετέρου του υπ’ αριθμόν 154/2022 Πρακτικού Επεξεργασίας, με το οποίο το Δικαστήριο γνωμοδότησε επί του σχεδίου του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του master plan του Λιμένα Πειραιώς και έκρινε το τελευταίο νόμιμο με παρατηρήσεις.

Στο πλαίσιο των υποθέσεων αυτών, το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, ως προς την πληρότητα και την επάρκεια της, συνοδεύουσας το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (μεταξύ άλλων ως προς την εκτίμηση των επιπτώσεων από τον κυκλοφοριακό φόρτο) και συνακόλουθα, ως προς το εάν η τελευταία πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ. Συναφώς, καλείται να αποφασίσει εάν το προσβαλλόμενο προεδρικό διάταγμα παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς, κατά τους αιτούντες, προβαίνει σε ευκαιριακή και αποσπασματική ανάπτυξη του λιμένος Πειραιώς χωρίς προηγούμενο ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης των κατοίκων των παραλιμένιων περιοχών και δεν προστατεύει επαρκώς το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Επιπλέον, καλείται να αποφανθεί, εάν η διαβούλευση που προηγήθηκε της έκδοσης του προσβαλλόμενου προεδρικού διατάγματος ήταν σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο και τη σύμβαση του Aarhus.

Επιπροσθέτως, το Δικαστήριο καλείται να αποφασίσει εάν η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων έτους 2023 είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και της σύμβασης του Aarhus και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, εάν η προηγηθείσα διαδικασία διαβούλευσης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πληρούσαν τις απαιτήσεις αυτών, εάν η Διοίκηση όφειλε να είχε προβεί σε προκαταρκτικό περιβαλλοντικό έλεγχο (screening) και προηγούμενη ειδική οικολογική αξιολόγηση, δεδομένου ότι το έργο βρίσκεται πλησίον περιοχών του δικτύου Natura 2000, καθώς και εάν προστατεύονται επαρκώς το πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής και το τοπίο της Πειραϊκής Χερσονήσου.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι στο πλαίσιο των υποθέσεων αυτών, ζητείται από ορισμένους αιτούντες η υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ αναφορικά µε την ερµηνεία διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.