Σημαντικές ακυρώσεις και τροποποιήσεις καταγράφονται το τελευταίο διάστημα σε δρομολόγια της ακτοπλοΐας από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου φθάνουν κατά τόπους τα 8 έως 9 μποφόρ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Όσον αφορά τα δρομολόγια στον Αργοσαρωνικό, η κίνηση των πλοίων συνεχίζεται ομαλά και χωρίς μεταβολές. Αντίθετα, από το λιμάνι της Ραφήνας προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, με μοναδική εξαίρεση το δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π», το οποίο σήμερα θα εξυπηρετήσει μόνο τη διαδρομή προς και από την Άνδρο. Παράλληλα, στο Λαύριο, οι περισσότερες γραμμές λειτουργούν κανονικά, ωστόσο το απογευματινό δρομολόγιο των 17:00 προς Κύθνο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Συστάσεις προς τους επιβάτες

Συνιστάται στους επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι με πλοίο να έρχονται σε συνεχή επικοινωνία με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή και απευθείας με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για να ενημερώνονται έγκαιρα σχετικά με τυχόν μεταβολές στα δρομολόγια ή ακυρώσεις και να αποφύγουν ταλαιπωρία και καθυστερήσεις.