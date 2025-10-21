Καμία νέα προσφορά δεν πρόκειται να υποβάλει ο Ομιλος Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ, έκανε ξεκάθαρο με όλους τους τρόπους ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Στεφάν Μπουζνά κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσίασε τα μεγέθη και το πλάνο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας και το σκεπτικό για την απόκτηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Ωστόσο, πολλά ερωτήματα περέμειναν αναπάντητα, καθώς, όπως εξηγούσε, η συναλλαγή ακόμα δεν έχει εγκριθεί, ούτε ο Ομιλος Euronext έχει ακόμα πλήρη εικόνα, όπως για παράδειγμα για το προσωπικό και το ύψος των αποδοχών. Σε σχετική ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για τη στρατηγική διαφοροποίησης της επένδυσης στην Ελλάδα, ο Μπουζνά δεν έδωσε λεπτομέρειες, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο και χρονοδιαγράμματα για στρατηγικές κινήσεις, όπως μεταφορά τεχνολογίας σε άλλες χώρες. Επίσης, διευκρίνισε ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Euronext θα κοιτάξει άλλες αγορές για την ανάπτυξή του στη ΝΑ Ευρώπη.

Για την τροπολογία σχετικά με τις δημόσιες εγγραφές και τις διαγραφές των εισηγμένων από το Χρηματιστήριο Αθηνών, περιορίστηκε στην απάντηση ότι υπήρξε παρέμβαση από την κυβέρνηση που αφορά εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα ελλήνων και ξένων επενδυτών. Στην ουσία της τροπολογίας που έχει δεχθεί κριτική από νομικούς και χρηματιστηριακούς κύκλους, δεν προχώρησε σε σχολιασμό (σχετικό ρεπορτάζ στη σελ. 37).

Από την άλλη, ο επικεφαλής του Euronext υποσχέθηκε μείωση των χρηματιστηριακών χρεώσεων, ανάδειξη του ΧΑ σε χρηματοοικονομικό κέντρο της ΝΑ Ευρώπης, ενώ επεσήμανε ως παράδοξο να έχει το Χρηματιστήριο του Οσλο περισσότερες εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες, αντί αυτό να συμβαίνει στην Αθήνα, καθώς η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη. Επιπλέον, υπογράμμισε τις ευκαιρίες στις μικρομεσαίες λόγω αύξησης της ρευστότητας από την ένταξη του ΧΑ σε μια μεγάλη χρηματιστηριακή πλατφόρμα, αλλά και από τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών για μικρότερου μεγέθους εταιρείες.

Οσον αφορά το τίμημα, ο Μπουζνά υποστήριξε ότι είναι ήδη υψηλό, υποστηρίζεται από το ΔΣ της ΕΧΑΕ και αποτιμά το Ελληνικό Χρηματιστήριο 22 φορές τα κέρδη του 2024. Σε ερώτηση εάν τελικά δεν εγκριθεί ή ολοκληρωθεί το ντιλ, ο Μπουζνά είπε ότι θα αναζητήσουν άλλες αγορές.

Σε ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το τι διαφορετικό θα κάνει στην περίπτωση του ΧΑ ώστε να μην έχει την τύχη των άλλων αγορών αλλά να ηγηθεί στη ΝΑ Ευρώπη, ο επικεφαλής του Euronext απάντησε ότι πέραν της διαφορετικής αγοράς και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το ΧΑ θα ενταχθεί σε μια πλατφόρμα συναλλαγών, με έδρα την Ιταλία, που είναι μεγαλύτερη του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Αυτό σημαίνει υψηλότερη ρευστότητα, μικρότερες χρεώσεις και περισσότερες δυνατότητες χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες. Παράλληλα, θα δημιουργήσει κέντρο καινοτομίας στην Αθήνα.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει καθώς δεν έχει πλήρη εικόνα. «ΤΑ ΝΕΑ» μίλησαν στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου με τον διευθυντή στρατηγικής διαφοροποίησης του Euronext Καμίλ Μπερνάν. Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ή χρήση άλλων εργαλείων ανάπτυξης του προσωπικού είναι πιθανά, όπως τόνισε ο ίδιος, ενώ δεν υπάρχει πλάνο για περιορισμό θέσεων εργασίας και μισθών. Μίλησε για ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν πρόκειται να γίνει υποχρεωτικό. Χθες συναντήθηκε ο Μπουζνά με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ενημερώθηκε σχετικά με την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποστήριξης και Τεχνολογίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προτεινόμενης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.