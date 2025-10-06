Η Euronext, κορυφαίος ευρωπαϊκός όμιλος διαχείρισης υποδομών χρηματιστηριακών αγορών, ανακοινώνει ότι λήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες κανονιστικές εγκρίσεις για την έναρξη της προαιρετικής πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («ATHEX»).

Σύμφωνα με το Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος»), η Euronext ανακοινώνει την έναρξη της Δημόσιας Πρότασης ανταλλαγής μετοχών της για την απόκτηση όλων των κοινών ονομαστικών Μετοχών της ATHEX, με αντάλλαγμα νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της Euronext («Μετοχές του Ανταλλάγματος») με σχέση ανταλλαγής μία (1) Μετοχή του Ανταλλάγματος προς είκοσι (20) μετοχές της ATHEX.

Στρατηγική Προσέγγιση της Δημόσιας Πρότασης

Η ενσωμάτωση της ΑΤΗΕΧ στον Όμιλο Euronext θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς να ενταχθούν σε ένα δίκτυο περισσότερων από 1.800 εισηγμένες εταιρείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα €6 τρισ. Το ενδιαφέρον του Ομίλου Euronext για την ΑΤΗΕΧ αντανακλά την εμπιστοσύνη του στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στην αναπτυξιακή δυναμική που προκύπτει από την περαιτέρω ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στην Ευρωζώνη και τη βελτιωμένη πρόσβαση σε διεθνείς επενδυτές.

Η ένταξη θα:

Ενσωματώσει την ΑΤΗΕΧ στη μεγαλύτερη δεξαμενή ρευστότητας στην Ευρώπη: Η Euronext μέσω του ενιαίου βιβλίου εντολών και την υποστήριξη της ενιαίας πλατφόρμας συναλλαγών «Optiq®», θα ενισχύσει την πρόσβαση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς στη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή δεξαμενή ρευστότητας.

Ενισχύσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η Ελλάδα θα καταστεί κεντρικός κόμβος για εισαγωγές μετοχών υπό εναρμονισμένο πλαίσιο, προσφέροντας μεγαλύτερη κλίμακα, ορατότητα και πρόσβαση σε Ευρωπαϊκή ρευστότητα. Η Euronext θα ενισχύσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του πανευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος προετοιμασίας για δημόσια εγγραφή «IPOready» και θα παρέχει πλατφόρμα για την εισαγωγή ελληνικών εταιρειών σε ομολογιακές εκδόσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής τους.

Τοποθετήσει την ΑΤΗΕΧ ως κόμβο της Euronext στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η ΑΤΗΕΧ θα ηγηθεί της αναπτυξιακής πορείας της Euronext στην περιοχή, δημιουργώντας στην Αθήνα ένα κόμβο για την εισαγωγή εταιρειών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δημιουργήσει μία ενιαία μετα-συναλλακτική υποδομή: Η Euronext βασίζεται σε έναν ενιαίο φορέα εκκαθάρισης, ο οποίος εκκαθαρίζει όλες τις ευρωπαϊκές ροές των αγορών της, τόσο για προϊόντα μετρητών όσο και για παράγωγα. Στο πλαίσιο ενός ενοποιημένου Ομίλου, η Euronext σκοπεύει να επεκτείνει την Euronext Clearing ώστε να καλύπτει και τους ελληνικούς τίτλους. Η Euronext επιδιώκει επίσης να θέσει την Euronext Securities ως το προτιμώμενο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (CSD) για την Ευρώπη. Με την προγραμματιζόμενη απόκτηση της ΑΤΗΕΧ, η Euronext θα επεκτείνει την πλατφόρμα CSD της και θα ενοποιήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή μετασυναλλακτική αγορά.

Ξεκλειδώσει μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόxους: Η πρόταση της Euronext προσφέρει μία ελκυστική ευκαιρία στους μετόχους της ΑΤΗΕΧ να γίνουν επενδυτές σε ένα κορυφαίο πανευρωπαϊκό όμιλο, αποκομίζοντας οφέλη από την ενσωμάτωσή της στο οικοσύστημα της Euronext. Το μοναδικό και αποδεδειγμένο ιστορικό της Euronext στην παροχή σημαντικών ωφελειών σε κάθε χρηματοπιστωτική υποδομή που έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό της, τα τελευταία χρόνια, αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής της, η οποία έχει αυξηθεί πάνω από 600% από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 2014. Επιπλέον, μετά την ενσωμάτωση στον δείκτη CAC 40®, οι μετοχές Euronext παρέχουν σημαντικά οφέλη ρευστότητας.

Ομόφωνη στήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ATHEX ανακοίνωσε στους μετόχους της στις 30 Ιουλίου 2025 την ομόφωνη στήριξή του στη Δημόσια Πρόταση και υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με την Euronext. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν μετοχές, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου της ATHEX, έχουν υπογράψει δεσμεύσεις για την υποβολή των μετοχών τους στη Δημόσια Πρόταση, υπό την προϋπόθεση έκδοσης αιτιολογημένης γνώμης από το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία.

O Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια νέα στρατηγική φάση για την οικοδόμηση πιο ενοποιημένων ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών που εξυπηρετούν τις τοπικές οικονομίες στο πλαίσιο μιας Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, υποστηριζόμενη από αυξανόμενες επενδύσεις, την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης και σταθερά θεμελιώδη μεγέθη, καθιστά την παρούσα στιγμή κατάλληλη για την ενίσχυση της αγοράς της. Μέσω της ενσωμάτωσης της ΑΤΗΕΧ στο οικοσύστημα της Euronext, η Ελλάδα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την προβολή και τη διεθνή ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, συμβάλλοντας στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για ισχυρότερες, ενοποιημένες και πιο αποδοτικές κεφαλαιαγορές. Η πρωτοβουλία έχει ήδη λάβει ισχυρά και θετικά σχόλια από κορυφαίους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία της συνένωσης κορυφαίων υποδομών, τεχνολογιών και πρακτικών σε όλη την Ευρώπη με στόχο την προώθηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία.»

Βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση αρχίζει την 6 Οκτωβρίου 2025, στις 08:00 (EEST) και λήγει την 17Νοεμβρίου 2025, στις 14:00 (EEST) («Περίοδος Αποδοχής»). Οι κάτοχοι μετοχών της ΑΤΗΕΧ μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική γραπτή Δήλωση Αποδοχής στον Συμμετέχοντα ή στον Διαμεσολαβητή τους, ο οποίος είναι πιστοποιημένο μέλος του Ελληνικού Συστήματος Άυλων Τίτλων («Συμμετέχων στο Σ.Α.Τ.» και «Σ.Α.Τ.» αντίστοιχα), στο οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους.

Η ισχύς της Δημόσιας Πρότασης τελεί υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, θα έχει προσφερθεί νομίμως και εγκύρως στην Euronext τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός μετοχών, ήτοι 38.759.500 Μετοχές της ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 67,0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της ΑΤΗΕΧ των οποίων η άσκηση δεν τελεί υπό αναστολή.

Η εν λόγω προϋπόθεση δύναται να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης υπόκειται επίσης στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις που σχετίζονται με την αλλαγή ελέγχου της ΑΤΗΕΧ και των θυγατρικών της.

Εάν, κατά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των σχετικών αιρέσεων, επιτευχθεί το οριζόμενο όριο και, κατά το κλείσιμο, η Euronext κατέχει τουλάχιστον 52.065.000 μετοχές της ΑΤΗΕΧ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90,0% των δικαιωμάτων ψήφων της, η Euronext θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς («squeeze-out») υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ») σύμφωνα με το Νόμο. Οι μέτοχοι που δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν τα αντίστοιχα δικαιώματα εξόδου («sell-out») σύμφωνα με το Νόμο.

Οι Μετοχές του Ανταλλάγματος παρέχουν το δικαίωμα σε μερίσματα, επιστροφές κεφαλαίου, διανομές από διανεμητέα αποθεματικά ή άλλες διανομές που ενδέχεται να πραγματοποιήσει η Euronext μετά την ημερομηνία διακανονισμού της Δημόσιας Πρότασης. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις μετοχές ανταλλάγματος και τα δικαιώματα των κατόχων τους περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο (www.euronext.com/en/athex-offer).

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και σχέδιο ενσωμάτωσης

Η Euronext αναμένει να επιτύχει σημαντικές συνέργειες από την ενσωμάτωση της ATHEX στις ευρωπαϊκές υποδομές αγοράς της. Στοχεύει σε ετήσιες ταμειακές συνέργειες (run rate) ύψους €12 εκατ. έως το τέλος του 2028, κυρίως μέσω (i) της μετάβασης της ελληνικής αγοράς συναλλαγών στην πλατφόρμα Optiq® και (ii) της εναρμόνισης κεντρικών λειτουργιών. Το κόστος υλοποίησης που σχετίζεται με τις εν λόγω συνέργειες αναμένεται να ανέλθει σε 25 εκατομμύρια Ευρώ. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την απόδοση για τους μετόχους της Euronext ήδη από το πρώτο έτος μετά την επίτευξη των συνεργειών.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τα επενδυτικά κριτήρια της Euronext, με Απόδοση Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ROCE) υψηλότερη του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) εντός της τριετίας έως πενταετίας μετά την εξαγορά. Η προτεινόμενη Δημόσια Πρόταση επιτρέπει στην Euronext να διατηρήσει διαθέσιμη πιστωτική ικανότητα για τη χρηματοδότηση μελλοντικών συμφωνιών διαφοροποίησης και να ενισχύσει τη ρευστότητα της ελεύθερης διασποράς της μετοχής της.

Ο Κοντόπουλος στο δ.σ. της Euronext

Στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού μοντέλου της Euronext, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΤΗΕΧ θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext N.V., ενώ ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο Εποπτικό Συμβούλιο της Euronext κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026, αντικαθιστώντας έναν εκ των υφιστάμενων ανεξάρτητων μελών του Συμβουλίου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) θα παραμείνει η κύρια εποπτική αρχή για τις ελληνικές αγορές και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στο Κολλέγιο Εποπτών της Euronext, συμμετέχοντας στη συνολική εποπτεία του Ομίλου Euronext.