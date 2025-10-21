Τέλος στα χρέη των κληρονομιών έρχεται να βάλει το νέο νομοσχέδιο με τις δομικές αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο που σε λίγες ημέρες παραδίδεται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα εποχή.

Οι νέες διατάξεις φέρνουν αλλαγές τόσο στο κεφάλαιο που αφορά την αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς όσο και στο κεφάλαιο που ρυθμίζει την ευθύνη των κληρονόμων και την ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομιάς.

Η σημαντικότερη τομή αφορά το μοίρασμα της κληρονομιάς, με τους κληρονόμους, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, να μην ευθύνονται στο μέλλον, δηλαδή μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και την εφαρμογή του, με την ατομική τους περιουσία.

Και αυτό γιατί με τις επερχόμενες αλλαγές η κληρονομιά θα παραμένει ξεχωριστό οικονομικό μέγεθος από τις περιουσίες των κληρονόμων και τυχόν χρέη θα αποπληρώνονται αποκλειστικά και μόνο από το ενεργητικό της κληρονομιάς.

Τι προβλέπεται για την αποποίηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις νέες διατάξεις ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών, που αρχίζει από την ημέρα που έμαθε τον θάνατο του κληρονομουμένου.

Σε περίπτωση πάντως που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος του ήταν κάτοικος του εξωτερικού, τότε η προθεσμία που έχει για να αποποιηθεί την κληρονομιά είναι μεγαλύτερη από το τετράμηνο, και συγκεκριμένα φτάνει το ένα έτος.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στο νέο κληρονομικό δίκαιο αφορά την ιδιαίτερα σημαντική ρύθμιση για την ικανοποίηση των δανειστών της κληρονομιάς.

Στο μέλλον ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται με την ατομική του περιουσία για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς, εκτός αν δηλώσει στη γραμματεία του δικαστηρίου ότι εκείνος θα τη διαχειρίζεται και θα τη διαθέτει ελεύθερα. Διαφορετικά, η κληρονομιά αποτελεί χωριστή ομάδα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Από τη δημοσίευση της απόφασης που διατάσσει την εκκαθάριση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της κληρονομιάς αποκόπτονται εντελώς από την περιουσία του κληρονόμου και αποτελούν χωριστή ομάδα, τη διαχείριση της οποίας θα έχει εφεξής ο εκκαθαριστής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κληρονόμος, πριν λάβει την απόφαση για την εκκαθάριση της κληρονομιάς, δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει κανένα αντικείμενο της περιουσίας που κληρονόμησε.

Και αυτό γιατί αν προχωρήσει σε τέτοια κίνηση, μειώνοντας την αξία της κληρονομιάς, κινδυνεύει από τους δανειστές με τη δική του περιουσία.

Οι αρμοδιότητες του εκκαθαριστή

Ως εκκαθαριστής της κληρονομιάς διορίζεται δικηγόρος από τον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δικαστήριο. Μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση της σχετικής απόφασης, ο εκκαθαριστής οφείλει να αποδεχθεί τον ορισμό του, ώστε να αρχίσουν να «τρέχουν» οι προθεσμίες για την εκτέλεση του έργου του. Μέσα σε έναν μήνα από την αποδοχή του ορισμού του έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει στον Τύπο την απόφαση για την ανάληψη των καθηκόντων του, προσκαλώντας παράλληλα τους δανειστές να εμφανιστούν για την αναγγελία των απαιτήσεών τους.

Ο εκκαθαριστής, ο οποίος διοικεί την ομάδα της κληρονομιάς, αφού επαληθεύσει τις απαιτήσεις των δανειστών, μέσα σε τέσσερις μήνες θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της απογραφής.

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, μέσα σε έναν μήνα από την πληρωμή των δανειστών, ό,τι έχει απομείνει από την κληρονομιά το αποδίδει στους κληρονόμους.