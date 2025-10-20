Ένα αέρινο τακουνάκι – σε ασίστ Φρανσίσκο Ορτέγκα – που άνοιξε τον δρόμο της νίκης από τα πρώτα 57 δευτερόλεπτα της επικίνδυνης αποστολής στη Λάρισα. Μια απίθανη πτήση για το τέλειο ανάποδο ψαλίδι, εννέα λεπτά αργότερα, στην απόλυτη ευκαιρία της παρτίδας. Και τελικά μια ψύχραιμη εκτέλεση πέναλτι – που κέρδισε ο Γκουστάβο Μάντσα στο Superleague ντεμπούτο του – για το τελικό 2-0 πριν φτάσουμε στα μισά του δρόμου (44΄). Η Αγιούμπ Ελ Κααμπί… τριλογία, Σάββατο απόγευμα. Σαν βασιλιάς του Κάμπου ο μαροκινός αρχισκόρερ περνώντας τον Ολυμπιακό από το μπλόκο της ΑΕΛ. Ίσα για να θυμίσει ποιος είναι ο ερυθρόλευκος MVP από εκείνη την (άγια) ημέρα που ο μύθος λέει ότι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί τον πρότεινε ως αντικαταστάτη του.

Ήταν η 7η doppietta του 32χρονου με τη φανέλα των νταμπλούχων στη Super League (και 13η σε όλες τις διοργανώσεις) – εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι έχει και ισάριθμες νίκες σε αυτά τα ματς ο Ολυμπιακός. Και όσο ο καιρός περνά όλων των ειδών οι αριθμοί δεν κάνουν τίποτα λιγότερο από το να πλέκουν τον μύθο του. Το Σάββατο για παράδειγμα έφτασε και τα 40 γκολ στο πρωτάθλημα (σε 65 συμμετοχές) και έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος που έκανε ντεμπούτο μετά τα 30 του και έφτασε να έχει τουλάχιστον 40 γκολ σε αυτό. Πιο πάνω στη λίστα βρίσκονται δύο άλλοι θρυλικοί Ερυθρόλευκοι, ο φίλος του Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 53 γκολ και ο Ριβάλντο με 48 γκολ (σ.σ. 36 με τον Ολυμπιακό και 12 με την ΑΕΚ). Αμφότεροι φυσικά, βρίσκονται… υπό απειλή! Επίσης έφτασε συνολικά τα 65 στον Ολυμπιακό (σε 104 συμμετοχές) συγκατοικώντας με τον Βασίλη Καραπιάλη στην 11η θέση των κορυφαίων σκόρερ στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου – επόμενοι σε αυτή τη λίστα, οι Παναγιώτης Τσαλουχίδης και Ιλια Ιβιτς που έχουν από 73 γκολ. Ασταμάτητος.

Rotation σε δύο χρόνους

Και καθοριστικός προκειμένου ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κάνει πράξη τη διαχείριση που είχε κατά νου στην αυλαία μιας ακόμη «επτά ματς σε τρεις εβδομάδες» κατάστασης για την ομάδα του. Ανοιξε την πόρτα της 11άδας σε Γκουστάβο Μάντσα («ίσως ένα από τα κέρδη μας» σχολίασε για τον Βραζιλιάνο), Λορέντσο Σιπιόνι και Γιουσούφ Γιαζίτσι αφήνοντας «εκτός» Λορέντσο Πιρόλα, Ντάνι Γκαρθία και Ζέλσον Μαρτίνς για τα ματς που έρχονται –αύριο – με Μπαρτσελόνα και – την Κυριακή – με την ΑΕΚ. Πάτησε στο 2-0 του ημιχρόνου και δίνοντας πρώτη συμμετοχή φέτος στον Μπρούνο Ονιεμαέτσι (58΄) και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ (72΄) αλλά και μια παρουσία στον Ντιόγκο Νασιμέντο (72΄), προσέφερε και μια ανάσα κατά σειρά στον Φρανσίσκο Ορτέγκα, τον ίδιο τον Μαροκινό, και τον Τσικίνιο: 3+3 του σκληρού κορμού σε μια λεπτομέρεια που ίσως γίνει κατανοητή πιο εύκολα στο τέλος της εβδομάδας κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι ζητούμενο το rotation. Και πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό μιλώντας για τον εγχώριο ανταγωνισμό.

Τα οκτώ γκολ και τα γκάζια

Γενικά όμως ο βάσκος προπονητής δεν είχε τα κέφια του παρά τη νίκη. Εξού και ο «αν παίξουμε όπως στο πρώτο ημίχρονο θα μας βάλουν οκτώ γκολ» χρησμός εν όψει Μπάρτσα, που προκάλεσε αίσθηση.

Δεν είναι ότι σε αυτό το διάστημα καθάρισε το τρίποντο η ομάδα του. Είναι και εκείνο το ξεγυρισμένο 11-1 τελικές που αν δεν έχεις δει με τα μάτια σου προφανώς δεν καταλαβαίνεις τα παράπονα του 64χρονου. Αυτή η ατάκα για τα οκτώ γκολ όμως μάλλον δεν ήταν τίποτα μπροστά στον εξάψαλμο που άκουσαν οι ποδοσφαιριστές του κατά την ανάπαυλα.

«Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν έχει σημασία το σκορ. Ξυπνήστε» ήταν η κεντρική ιδέα για όσους έχουν τυχόν απορίες. «Στο ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο το αποτέλεσμα και τα γκολ, φυσικά αυτά μετράνε και δείχνουν ποιος κερδίζει, όμως πρέπει να κοιτάμε και το πώς παίζεις» πρόσθεσε αργότερα στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν μας ενδιαφέρει σε ποια έδρα είμαστε, σε ποια διοργάνωση ή απέναντι σε ποιον αντίπαλο παίζουμε, εμείς πρέπει να είμαστε πάντα εκεί και ο στόχος μας να είναι ο ίδιος να είμαστε καλοί και να κερδίζουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί κάθε φορά με διαφορετικό αντίπαλο» κατέληξε.

Και αυτή η τελευταία ατάκα είναι… μπρος πίσω. Μια χαρά ταιριαστή και για αυτό που περιμένει τους Πειραιώτες αύριο βράδυ στο Μονζουίκ.

Ο Πανσερραϊκός

Και στην απέναντι όχθη; Στην ΑΕΛ που μόλις άλλαξε προπονητή και πολύ λογικά νιώθει ότι πρέπει να ανέβει ένα βουνό;

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα των ποδοσφαιριστών. Πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα τα καταφέρουμε, να γίνουμε πιο συμπαγής σαν ομάδα. Για εμάς οποιοδήποτε παιχνίδι είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο με αποκορύφωμα το επόμενο παιχνίδι, οποιοδήποτε επόμενο παιχνίδι. Τυγχάνει να είναι ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε να δούμε τα λάθη μας για να γίνουμε ένα βήμα καλύτεροι για το επόμενο παιχνίδι» σχολίασε ο Στέλιος Μαλεζάς θέλοντας να αφήσει πίσω τον Ολυμπιακό.

ΑΕΛ: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (21′ Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάτσεβιτς (46′ Κοσονού), Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός (72′ Αντ′ Γκαράτε), Πασάς (57′ Τούπτα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα (58′ Μπρούνο), Μάνσα, Ρέτσος, Κοστίνια, Σιπιόνι (65′ Μουζακίτης), Εσε, Τσικίνιο (72′ Νασιμέντο), Γιαζίτσι (58′ Καμπελά), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (72′ Γιάρεμτσουκ).

Ευφάνταστα σενάρια και δημοσιεύματα

Με μπόλικα χαμόγελα σχολίαζαν στον Πειραιά το… ευφάνταστο «κάτι σαν ρεπορτάζ» που κυκλοφορεί από το Σάββατο περί Νότιγχαμ Φόρεστ και ενδιαφέροντος των Reds για τον Ράφα Μπενίτεθ. Τον 65χρονο ισπανό προπονητή που είναι προ των πυλών του Παναθηναϊκού.

Μια ιστορία που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά και από άλλα ρεπορτάζ για… «ελληνικά» μεταγραφικά ζητήματα: «Καλά τα αφηγήματα και η επικοινωνία, αλλά κάπου σταματάμε να γελάμε και φτάνει το ζήτημα στη γελοιότητα» ήταν η ατάκα που κυκλοφόρησε.

Και μαζί της ένα μήνυμα λιτό και κατανοητό: «Να ενημερώσουμε “κύκλους” και “τετράγωνα” που τροφοδοτούν τα media με ειδήσεις ότι η Νότιγχαμ και ο Μαρινάκης ασχολήθηκαν με τον Μπενίτεθ ότι… έχουν δίκιο! Αλλά όταν ήταν στην Τσάμπιονσιπ 8 χρόνια πριν! Είναι οι ίδιοι “κύκλοι” και “τετράγωνα” που μας έλεγαν πως ενδιαφερθήκαμε για τους παίκτες της Κηφισιάς (Τετέι – Παντελίδη) τους οποίους μας… παρακαλούσαν να τους πάρουμε με 800.000 πακέτο για να πάνε το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Αβε!». Ναι, ο Τετέι και ο Παντελίδης που ο Παναθηναϊκός τους πλήρωσε μαζί κάτι παραπάνω από 3,5 εκατ. ευρώ για να τους αποκτήσει για τον Γενάρη. Και που για κάποιον λόγο μια σειρά από «πηγές» προσπάθησαν αυτή την επιλογή τους να την παρουσιάσουν ως μεταγραφική «νίκη» απέναντι στις άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες.