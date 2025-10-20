Η Moody’s προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές αναφέροντας ότι οι αγορές επιχειρηματικού χρέους είναι ασφαλείς, παρά τις ανησυχίες που έπληξαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας τα χρηματιστήρια για κόκκινα δάνεια. Και το αφεντικό της Jefferies, Ριτς Χάντλερ, είπε ότι η αμερικανική επενδυτική τράπεζα έπεσε θύμα απάτης, όπως τη χαρακτήρισε, και δεν δάνεισε απερίσκεπτα, όταν οι επενδυτές της τον πίεσαν για εξηγήσεις αναφορικά με την έκθεσή της στη χρεοκοπημένη First Brands Group.

Η τελευταία άλλωστε, ως εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων με μεγάλη παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ, ήταν εκείνη που στις αρχές της περασμένης εβδομάδας κήρυξε χρεοκοπία προκαλώντας μέχρι την Πέμπτη σοκ στις χρηματιστηριακές αγορές – τη Wall Street και την Ευρώπη – οι οποίες ανησύχησαν για μεγάλη έκθεση επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού κλάδου σε άκρατο δανεισμό με μεγάλο ρίσκο.

Αυτό ήλθε να προστεθεί στις προειδοποιήσεις κορυφαίων αμερικανών τραπεζιτών όπως ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan, ο Ντέιβιντ Σάλομον της Goldman Sachs και η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ότι μπορεί να έχει αρχίσει να δημιουργεί φούσκα στις αγορές μετά την αλματώδη άνοδο, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τις πιστώσεις. Ανάλογο καμπανάκι είχε χτυπήσει την περασμένη Τρίτη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές.

Παράλληλα, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας σε Α+ από ΑΑ- από τον Standard & Poor’s την περασμένη Παρασκευή, σήμανε ακόμη ένα καμπανάκι για την ευρωπαϊκή οικονομία. «Εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική εικόνα της Γαλλίας» ανέφερε ο οίκος στην αξιολόγησή του, που έλαβε υπόψη τη διαφαινόμενη συμφωνία για λύση του πολιτικού αδιεξόδου μέσω της απόσυρσης του νομοσχεδίου για την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης. Από την άλλη, θετικά νέα είχε η Ιταλία, που είδε τη Morningstar DBRS να αναβαθμίζει το πιστωτικό της προφίλ σε Α χαμηλό από ΒΒΒ υψηλό, παρά τον επίμονα υψηλό δείκτη δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ.

Αναταράξεις

Στον απόηχο των παραπάνω εξελίξεων, η τρέχουσα εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη για να φανεί εάν οι ανησυχίες υποχωρούν, όπως έδειξε η συνεδρίαση των αγορών την Παρασκευή, ή εάν θα εκδηλωθούν νέες αναταράξεις. Εν μέσω αυτών των διακυμάνσεων, οι τιμές του χρυσού σκαρφάλωσαν σε νέα επίπεδα-ρεκόρ σπάζοντας και το φράγμα των 4.300 δολαρίων από επενδυτές που εξακολουθούν να θεωρούν το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο, παρά την άνοδο άνω του 55% από τις αρχές του έτους.

Ειδικά την Πέμπτη, οι τραπεζικές μετοχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη δέχτηκαν σημαντικό σφυροκόπημα. Αιτία για τις πιέσεις αυτές ήταν οι νέες ανησυχίες που έκαναν την εμφάνισή τους στη Wall Street για την υγεία αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών και για τον κίνδυνο αυτές οι αμερικανικές τράπεζες να είναι εκτεθειμένες σε μεγάλα χρέη που αρχίζουν να κοκκινίζουν.

Οι μετοχές των αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών σημείωσαν απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα με μικρή ανάκαμψη την Παρασκευή. Αυτό συνέβη όταν δύο τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποκάλυψαν προβλήματα με επισφαλή δάνεια και δάνεια που ελεγχόταν εάν είχαν ληφθεί με ενδεχόμενο δόλιο τρόπο, ενισχύοντας τις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των πιστωτικών αγορών.

Η Zions Bancorp ανακοίνωσε ότι εγγράφει εφάπαξ ζημιές 50 εκατομμυρίων δολαρίων για δύο επισφαλή δάνεια από τη θυγατρική της, California Bank & Trust. Η Western Alliance ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει παρόμοιες διαδικασίες.

Η Jefferies

Σημαντικές πιέσεις δέχτηκαν επίσης την περασμένη εβδομάδα και οι μετοχές της Jefferies στις ΗΠΑ, οι οποίες ανέκαμψαν την Παρασκευή. Ο περιφερειακός τραπεζικός κλάδος των ΗΠΑ έχει μπει στο μικροσκόπιο αφότου η First Brands, προμηθευτής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης βάσει του κεφαλαίου 11 στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην αίτηση πτώχευσης, η First Brands αποκάλυψε ότι είχε υποχρεώσεις ύψους τουλάχιστον 10 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι περιουσιακών στοιχείων ύψους 1 έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ως αποτέλεσμα δανεισμού υψηλού ρίσκου.

Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα αντιμετωπίζει σημαντική έκθεση στη First Brands, μέσω επενδυτικών μονάδων όπως η Point Bonita Capital, αφού βοήθησε τη First Brands να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια μέσω χρεών που ανέλαβαν άλλοι επενδυτές. Οι μετοχές της Jefferies είχαν υποχωρήσει κατά περίπου 25% τον τελευταίο μήνα. «Πιστεύουμε ότι μας εξαπάτησαν», δήλωσε το αφεντικό της απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη First Brands στην ημερίδα επενδυτών της τράπεζας την Πέμπτη.