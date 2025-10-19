Η απόφαση των αρμόδιων για την ενέργεια υπουργών της Ελλάδας και της Κύπρου, Τάσου Παπασταύρου και Γιώργου Παπαναστασίου, να συγκαλέσουν κοινή σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων στην πολυσυζητημένη υπόθεση του καλωδίου GSI Interconnector, παρουσία και του αρμόδιου επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νταν Γιόργκενσεν, απέδωσε καρπούς. To αδιέξοδο δεν λύθηκε, ωστόσο διαγράφονται οι πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις για μια κάποια πρόοδο, προς το παρόν τουλάχιστον. Οπως «ΤΑ ΝΕΑ» πληροφορούνται, στη σύσκεψη η οποία έγινε την Πέμπτη στην Αθήνα ο Νταν Γιόργκενσεν υποστήριξε επιμόνως την ανάγκη, πρώτον, να προχωρήσουν οι έρευνες βυθού, κάτι που αφορά την ελληνική πλευρά, και, δεύτερον να καταβληθούν τα πρώτα 25 εκατ. ευρώ, το κομμάτι δηλαδή που αναλογεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ΕΕ δεν εγκατέλειψε και δεν θα εγκαταλείψει το πρότζεκτ, ασκώντας παράλληλα έντονες πιέσεις στα δύο μέρη να προχωρήσουν. Η Λευκωσία πιστεύει ότι η Αθήνα δεν είναι πρόθυμη να συγκρουστεί με την Τουρκία για το καλώδιο GSI και ότι εκείνη καλείται να καταβάλει 25 εκατ. ευρώ για ένα έργο το οποίο δεν θα γίνει ποτέ.

Πηγή στη Λευκωσία επισήμανε στα «ΝΕΑ» ότι κανένας δεν θέλει να μπει η Ελλάδα σε περιπέτειες, πρώτη μάλιστα η Κύπρος. Και πως ακριβώς για αυτόν τον λόγο είναι που επείγει η Ευρωπαϊκή Ενωση να βάλει το δικό της βάρος για να προχωρήσει ένα πρωτίστως ευρωπαϊκό έργο. H Τουρκία έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα επιτρέψει να γίνουν οι όποιες έρευνες βυθού «χωρίς τη συγκατάθεσή της». Αλλωστε τον Ιούλιο του 2024 είχε παρέμβει νοτίως της Κάσου και της Καρπάθου και διέκοψε τις έρευνες οι οποίες βρίσκονταν στο 60% της απόστασης. Φέτος τον Φεβρουάριο το επανέλαβε παρενοχλώντας τα ερευνητικά σκάφη, ενώ τον περασμένο Αύγουστο ισχυρίστηκε ότι το έπραξε για ένα άλλο πρότζεκτ στο οποίο η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος, η Κύπρος όμως όχι, με τις έρευνες να γίνονται κατόπιν νόμιμης άδειας εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Οι ελπίδες στις Βρυξέλλες

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η επιδίωξη δεν είναι η άσκηση πιέσεων στην Κύπρο ή την Ελλάδα, αλλά η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ενωση να καταστήσει σαφές στην Τουρκία το πόσο σημαντικό είναι το έργο για την ίδια και να απαιτήσει τη διακοπή των ενεργειών της Αγκυρας. Μέχρι τη νέα τριμερή συνάντηση τον ερχόμενο Νοέμβριο, οι ελπίδες εναποτίθενται στις Βρυξέλλες, για μια κίνηση από δική τους πλευρά.