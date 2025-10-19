Μία νέα σειρά που ανεβαίνει στο Netflix παρουσιάζει τα ανεξιχνίαστα εγκλήματα που αφορούν την έρευνα για «Το τέρας της Φλωρεντίας» και τα οποία συγκλόνισαν την Ιταλία τη δεκαετία του ’70. Η σειρά κάνει πρεμιέρα στις 22 Οκτωβρίου και βασίζεται στο βιβλίο του Τζιανλούκα Μονάστρα «Il Mostro di Firenze».

Ο πρώτος φόνος γίνεται το 1968 και είναι γνωστό ότι δολοφονήθηκαν επτά ζευγάρια. Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είναι οκτώ, ενώ τουλάχιστον άλλες δεκαέξι δολοφονίες έχουν συνδεθεί με την υπόθεση. Ο αριθμός των υπόπτων σχεδόν ισούται με τον αριθμό των θυμάτων. Πρώτα υπήρχε η pista sarda, η σαρδηνιακή έρευνα για τους αδελφούς Vinci, που ασχολούνταν με το swinging και τη μαστροπεία και πιθανώς είχαν ανάμειξη στον πρώτο φόνο το 1968.

Τα περισσότερα θύματα ήταν νεαρά ζευγάρια που φιλιόντουσαν στην εξοχή, αναφέρει ο «Guardian» για την υπόθεση που έχει δημιουργήσει αρκετούς εμμονικούς οπαδούς, γνωστούς πλέον ως «τερατολόγοι». Η συχνότητα με την οποία τα στοιχεία εμφανίζονταν ή εξαφανίζονταν ξαφνικά έχει πείσει ορισμένους από αυτούς τους «ειδήμονες» να υποψιάζονται ότι εμπλέκονταν η Αστυνομία. Η συζήτηση για την ταυτότητα του «Τέρατος» θα αναζωπυρωθεί με την κυκλοφορία της δραματικής σειράς του Netflix «Το τέρας της Φλωρεντίας» σε σκηνοθεσία Στέφανο Σολίμα.

Οι δολοφονίες χαρακτηρίζονταν από ένα ανατριχιαστικό τελετουργικό. Ολες συνέβησαν στην ύπαιθρο βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Φλωρεντίας, συχνά μέσα ή πολύ κοντά σε μια μικρή πόλη που ονομάζεται San Casciano. Κάθε φορά τα θύματα βρίσκονταν σε κατάσταση διέγερσης μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Πρώτα δολοφονούνταν ο άνδρας και συνήθως οι γυναίκες υφίσταντο σεξουαλικούς ακρωτηριασμούς.

Οι δολοφονίες

Το 1974, ένα ζευγάρι που φιλιόταν σε ένα αυτοκίνητο στο Sagginale, βρίσκεται δολοφονημένο. Τα στήθη και η ηβική περιοχή της γυναίκας μαχαιρώθηκαν 97 φορές. Το «Τέρας» χτύπησε δύο φορές το 1981 και ξανά το 1982, το 1983, το 1984 και το 1985. Σε κάθε φόνο χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες σφαίρες της «σειράς Η» – οι μαχαιριές και οι χειρουργικές τομές γίνονταν μόνο αφού το «Τέρας» είχε πυροβολήσει και σκοτώσει τα θύματά του. Το 1982, μια ανώνυμη πληροφορία έπεισε τους ερευνητές της Αστυνομίας να συνδέσουν το όπλο που χρησιμοποίησε το «Τέρας», με ένα παλαιότερο έγκλημα: το 1968, η Μπάρμπαρα Λότσι και ο εραστής της, Αντόνιο Λο Μπιάνκο, είχαν δολοφονηθεί στο αυτοκίνητο του τελευταίου ενώ έκαναν έρωτα με τον γιο της Λότσι να κοιμάται στο πίσω κάθισμα. Ηταν το «πρώτο» ή το «όγδοο» ζευγάρι.

Για τον Τζιανλούκα Μονάστρα, συγγραφέα του «Il Mostro di Firenze», η πολύπλοκη υπόθεση είναι «ένα σαγηνευτικό και όλο και πιο αφηρημένο μπαλέτο υποθέσεων… είναι μια ιστορία στην οποία όλα μπορούν να φαίνονται αληθινά, όπως και το αντίθετό τους».