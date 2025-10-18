Ολοι είδαμε τα πλάνα και τις φωτογραφίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση για τη Γάζα που έγινε στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τους διεθνείς ηγέτες να περιτριγυρίζουν τον αμερικανό πρόεδρο. Δεν μάθαμε ποτέ, όμως, τι ακριβώς είπαν, μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια των χειραψιών. Κάπου εδώ μας χρησίμευσε ένα νέο λογισμικό το οποίο αξιοποιεί την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για να… διαβάζει χείλη. Τα πρώτα σχόλια που αντάλλαξαν, λοιπόν, Τραμπ και Μητσοτάκης, αφορούσαν τη Συμφωνία Ειρήνης, για την οποία ο έλληνας Πρωθυπουργός φαίνεται να λέει ότι είναι «πολύ σημαντική» κι ο ίδιος «πολύ χαρούμενος». Μετά τις ευχαριστίες από τον Τραμπ, ο Μητσοτάκης κάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο στη χώρα μας, λέγοντας «θα πρέπει να έρθετε να μας επισκεφτείτε στην Ελλάδα». Από τη θέση του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο αν τον καλεί για επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα ή η πρόσκληση είναι πιο ειδική, ίσως, ας πούμε, για την Κρήτη – εντυπωσιακή η τεχνητή νοημοσύνη αλλά ακόμη κι αυτή ενίοτε αμφιβάλλει. Πιθανότερο, όμως, να λέει τη λέξη «Ελλάδα». Από τη μεριά του, ο Τραμπ του απάντησε: «Μου αρέσει. Είναι πιο όμορφο μέρος, σωστά;».

Ο «Φραπές» και ο «Χασάπης»

Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Εξεταστικής Επιτροπής, να σας πω ότι στην αντιπολίτευση θεώρησαν πως πρόκειται για αναδίπλωση, εκ μέρους του Μαξίμου, η αναφορά του Μητσοτάκη υπέρ της κλήσης όλων των μαρτύρων που ζητούν τα κόμματα. Θυμίζω ότι, απαντώντας σε σχετική κριτική, απάντησε «θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και ο κ. Μανάβης και ο κ. Μυλωνάκης και όποιος θέλετε, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο». Η αλήθεια είναι πως «Μανάβης» δεν μας έχει προκύψει ακόμη από τη δικογραφία αλλά οι άλλοι δύο είναι υπαρκτά πρόσωπα και στελέχη της ΝΔ, τους οποίους η γαλάζια πλειοψηφία στην Εξεταστική είχε αρνηθεί να τους συμπεριλάβει στη λίστα των μαρτύρων. Η αναφορά Μητσοτάκη, όμως, θεωρείται δέσμευση. Αρα το αίτημα για την κλήση όλων των παραπάνω προβλέπω ότι θα επαναληφθεί.

Περιμένοντας τον Μυλωνάκη

Ως προς τα πολιτικά πρόσωπα, ξέρουμε ότι η αντιπολίτευση θα ζητήσει την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του Μάκη Βορίδη και του Γρηγόρη Βάρρα αλλά και την κλήση του Μυλωνάκη. Ο οποίος έχει δηλώσει ότι προτίθεται να προσέλθει για να απαντήσει για το τι ήξερε και τι δεν ήξερε για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και τι εμπλοκή είχε στην υπόθεση, στις επικοινωνίες με προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι, εκτός απροόπτου, ο Μυλωνάκης μπορεί να πάει να καταθέσει και στο τέλος του μήνα, ανάλογα και πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα της Εξεταστικής, μιας και η πλειοψηφία δεν βιάζεται να προχωρήσει στα πολιτικά πρόσωπα.

Στον ΟΣΕ με πεντιγκρί

Συνεχίζονται οι αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης του ΟΣΕ, καθώς φαίνεται ότι η τραγωδία των Τεμπών δεν ενέπνευσε αρκετά τη διοίκηση του Οργανισμού, η οποία εγκαθιστά σε διευθυντικές θέσεις άτομα, όχι με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτεί η θέση, αλλά με προτεραιότητα την πολιτική τοποθέτησή τους. Πηγές μου λένε ότι στη θέση του διευθυντή Κυκλοφορίας του ΟΣΕ τοποθετήθηκε ο έως τώρα σταθμάρχης του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών, ο οποίος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει τα τυπικά προσόντα. Συγκεκριμένα, η θέση του διευθυντή Κυκλοφορίας απαιτεί ο υποψήφιος να είναι μηχανικός (ΠΕ), ενώ ο νέος διευθυντής είναι απόφοιτος Λυκείου. Διαθέτει, βέβαια, σύμφωνα πάντοτε με τις πηγές μου, το… πεντιγκρί της γαλάζιας ψήφου.

Αχρείαστες προκλήσεις

Ωρες ώρες μου φαίνεται λες και στη ΝΔ έχουν βαλθεί ορισμένοι να προκαλούν αρνητικά τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, με σχόλια που δεν εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Τελευταίο κρούσμα, οι δηλώσεις του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, ο οποίος μιλώντας (Action 24) για το ζήτημα των ονομάτων των θυμάτων που είναι γραμμένα μπροστά στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, σχολίασε ότι το μνημείο αφορά όσους έπεσαν για την πατρίδα και τα θύματα των Τεμπών δεν… εμπίπτουν. «Εκεί είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα» είπε, τονίζοντας ότι πρέπει «να λέμε την αλήθεια» παρότι «μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, να υπάρχει σύγχυση». Οταν του επισημάνθηκε ότι τα παιδιά στα Τέμπη πέθαναν εξαιτίας παραλείψεων της Πολιτείας, ο Φεύγας επέμεινε: «Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα. Οπως στο Μάτι. Συμφωνείτε να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη». Ανεξήγητη επιμονή. Μάλλον του είχε διαφύγει ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε περάσει προ μηνών από το σημείο με τα γραμμένα ονόματα και είχε κάνει μια υπόκλιση στη μνήμη τους.

Μισές συνεργασίες

Ως ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ των συνεργασιών «διαβάστηκε» από πολλούς η πανηγυρική ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, για τα δύο χρόνια από τη νίκη του Χάρη Δούκα στον Δήμο Αθηναίων. «Διαλέξαμε τον δρόμο που μπορεί να στείλει τους εκλεκτούς της ΝΔ στην αντιπολίτευση» σχολίασε, «προοδευτική συνεργασία, αυτός είναι ο δρόμος» προσθέτοντας ότι η «πολυδιάσπαση» κι ο «σεχταρισμός» βοηθούν την κυβέρνηση. Επίσης σχολίασε ότι η συνεργασία του με τον Δούκα στον δήμο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο, προσθέτοντας πως ακόμη και σε όσα διαφωνούν, βρίσκουν «κοινούς τόπους». Μου έκανε εντύπωση η τελευταία διατύπωση διότι ο Ζαχαριάδης είχε καταψηφίσει, μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, τον ισολογισμό του Δήμου Αθηναίων και τα αποτελέσματα χρήσης του 2024. Και, επί της αρχής, πιο τρανταχτή διαφωνία από τη διαχείριση των οικονομικών από μια διοίκηση δεν μπορώ να σκεφτώ. Αλλά δική τους είναι η συνεργασία, αυτοί θα ξέρουν καλύτερα.

Πρεμιέρα στο Ζάππειο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σε πυρετό προετοιμασιών για την άφιξή της στην Ελλάδα και την ανάληψη των νέων καθηκόντων της στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας βρίσκεται η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που έχει εντείνει τις επαφές της με την ελληνοαμερικανική κοινότητα, με στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και διπλωμάτες. Οι μέρες περνάνε γρήγορα, άλλωστε, για τη νέα πρεσβευτή που αναμένεται στην Αθήνα στα τέλη του μήνα. Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση, μαθαίνω, ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα, στο διήμερο φόρουμ διατλαντικής συνεργασίας P-TEC για τα ενεργειακά που θα πραγματοποιηθεί στις 6-7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο. Το φόρουμ συνδιοργανώνουν τα υπουργεία Ενέργειας ΗΠΑ – Ελλάδας, μαζί με το αμερικανικό think tank Atlantic Council, κι ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι ο αμερικανός υπουργός Κρις Ράιτ και ο Σταύρος Παπασταύρου. Θυμίζω άλλωστε ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, σε συνέδριο του Atlantic Council.