Τα μαύρα σύννεφα πυκνώνουν πάνω από τη Γαλλία, με τη χώρα να διανύει τη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Η γαλλική κρίση τροφοδοτεί την οικονομική αβεβαιότητα και την αναστάτωση στις αγορές, με κινδύνους για την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, ο ρυθμός ανάπτυξης για την ευρωζώνη εκτιμάται σε 0,9% για το 2024 και 1,4% για το 2025, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τοποθετεί τον πήχη της ανάπτυξης της ευρωζώνης στο 1,2% το 2025 και στο 1,0% το 2026.

Το Παρίσι κινδυνεύει με παρατεταμένη αστάθεια, χωρίς όμως να απειλείται με «σπιράλ θανάτου» τύπου Ελλάδας ή Ιταλίας, ούτε να δημιουργεί τις συνθήκες για μετάδοση της κρίσης σε όλη τη νομισματική ένωση, εκτιμά η Capital Economics.

Η εικόνα της Ελλάδας, αν και δεν μένει ανεπηρέαστη από τη γαλλική κρίση, καθώς οι οικονομίες της ευρωζώνης λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα το 2010, όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση χρέους και μπήκε στην περιπέτεια των μνημονίων.

Ο ρυθμός ανάπτυξης

Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει, για έκτο συναπτό έτος, να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026. Το ονομαστικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από τα 249,6 δισ. ευρώ το 2025 σε 260,9 δισ. ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Παρά το υψηλό δημόσιο χρέος, η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από τη Γαλλία (3,237% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου, έναντι 3,335% του γαλλικού) και από την Ιταλία (3,355%), με το spread από τη Γερμανία να έχει περιοριστεί κάτω από τη μία ποσοστιαία μονάδα.

Με ταμειακά διαθέσιμα στα επίπεδα των 44 δισ. ευρώ, ο ΟΔΔΗΧ διαθέτει ευελιξία να κινηθεί στις αγορές χωρίς να πιέζεται από τις εξελίξεις. Η αποκλιμάκωση του χρέους αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το δημόσιο χρέος θα σημειώσει «βουτιά» το 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών και τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας.

Το επόμενο έτος, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359 δισ. ευρώ ή 137,6% του ΑΕΠ, έναντι 362,8 δισ. ευρώ ή 145,4% του ΑΕΠ το 2025, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αναμένεται να υποχωρήσει στα 394,6 δισ. ευρώ ή 151,2% του ΑΕΠ, από 398,4 δισ. ευρώ ή 159,6% το προηγούμενο έτος.

Η μεγαλύτερη μείωση

Μάλιστα, όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Handelsblatt», ενώ σε 16 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αυξάνεται, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση από το 2020, με συνολική υποχώρηση κατά 61,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη άνοδο του ονομαστικού και του πραγματικού ΑΕΠ, στη συγκρατημένη δανειακή δραστηριότητα του ελληνικού Δημοσίου και στις συνεχείς πρόωρες αποπληρωμές δανείων από τον μηχανισμό στήριξης.

Τον Δεκέμβριο αναμένεται νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων από το πρώτο Μνημόνιο, ύψους 5,29 δισ. ευρώ, που αφορά δάνεια με λήξεις από το 2033 έως το 2041. Η νέα προεξόφληση έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες κινήσεις των προηγούμενων ετών, οι οποίες υπερέβησαν συνολικά τα 15 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του χρέους και μειώνοντας την έκθεση σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου. Κεντρικός στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η πλήρης αποπληρωμή των διμερών δανείων με τις χώρες της ευρωζώνης έως το 2031.

Με την Ευρώπη να παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στη Γαλλία, η Ελλάδα εμφανίζεται περισσότερο δημοσιονομικά θωρακισμένη.