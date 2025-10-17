Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, Γκουστάβο Πογέτ, μίλησε αποκλειστικά στα «ΝΕΑ» λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Γαλανόλευκης από το Μουντιάλ, εξαπολύοντας βέλη για την αντιμετώπιση που είχε κατά τη θητεία του, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κλήθηκε να δουλέψει.

Ο ουρουγουανός τεχνικός μίλησε με σεβασμό για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στάθηκε στο γεγονός ότι ο σερβοέλληνας προπονητής πρέπει να παραμείνει στη θέση του, αλλά παράλληλα δεν έκρυψε την πικρία του για τον τρόπο με τον οποίο έληξε η δική του παρουσία στον πάγκο της Εθνικής.

«Ως προπονητές, πάντα αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας – το είπε και ο Γιοβάνοβιτς άλλωστε – αλλά ταυτόχρονα όλοι γνωρίζουν ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ο καθένας από τη δική του θέση. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι όταν κάτι λειτουργεί ξεκάθαρα και η ομάδα πλησιάζει όλο και περισσότερο στον στόχο, δεν πρέπει να το αλλάζεις επειδή έγινε ένα βήμα πίσω. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι ο προπονητής πρέπει να μείνει και να συνεχίσει τη δουλειά του», δήλωσε ο Πογέτ.

«Η ΕΠΟ έκανε λάθος»

Αναφερόμενος στη δική του περίοδο στον πάγκο της Εθνικής, ο Πογέτ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόφαση της Ομοσπονδίας να μη συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του: «Πιστεύω ότι η ΕΠΟ έκανε λάθος που δεν ανανέωσε τα συμβόλαιά μας. Αλλάξαμε την ατμόσφαιρα στην Εθνική, φέραμε ξανά τον κόσμο στο γήπεδο, οι φίλαθλοι ένιωθαν πάλι ότι αυτή η ομάδα τους αντιπροσωπεύει και μείναμε εκτός για λόγους καθαρά πολιτικής. Ελπίζω ειλικρινά να μην κάνουν το ίδιο λάθος τώρα με τον Γιοβάνοβιτς».

Ηχηρή είναι η απάντηση του Γκουστάβο Πογέτ προς όλους όσοι τον επέκριναν στο διάστημα που βρέθηκε στην εθνική ομάδα και τώρα σιωπούν: «Οταν κατηγορείς έναν προπονητή επειδή δεν πέτυχε τον στόχο και μετά δεν κάνεις το ίδιο με τον επόμενο, οφείλεις να εξηγήσεις τους λόγους σου. Διαφορετικά, είτε ακολουθείς οδηγίες από την ομάδα που εκπροσωπείς στα ΜΜΕ, είτε είσαι υποκριτής. Κατά τη δική μου θητεία στην Εθνική, οι συνθήκες προπόνησης ήταν απαράδεκτες για μια χώρα όπως η Ελλάδα που θέλει να συμμετέχει σε μεγάλες διοργανώσεις.

Με αυτή την ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τον Ατρόμητο και τον Πανιώνιο που μας βοήθησαν με τα προπονητικά τους κέντρα και τα γήπεδά τους. Τώρα η ομάδα προπονείται πιθανότατα στις καλύτερες εγκαταστάσεις της χώρας, αυτές του Ολυμπιακού, και είναι άδικο να γίνεται σύγκριση με την εποχή μας στο Αγιο Κοσμά, που ήταν πραγματικά ντροπιαστικό. Αρα, όταν κάποιοι λένε ότι είχαμε την ίδια υποστήριξη με αυτή που έχει τώρα ο Γιοβάνοβιτς, απλώς καλύπτουν τους εαυτούς τους, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια».

«Κάνουν όσα προτείναμε»

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε την ικανοποίησή του που βλέπει να υλοποιούνται πρωτοβουλίες που ο ίδιος είχε προτείνει πριν από χρόνια: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που βλέπω τώρα να γίνονται πράγματα που είχα προτείνει στην ΕΠΟ τότε, αλλά κανείς δεν άκουγε. Και σήμερα είναι πραγματικότητα. Ηθελα πάντα να προπονείται η ομάδα στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού, κάτι που ήταν αδύνατο τότε. Είχα κάνει αμέτρητες συναντήσεις προσπαθώντας να πείσω τη διοίκηση να αγοράσουμε το παλιό προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού στην Παιανία και η ΕΠΟ πάντα το ανέβαλε με το γνωστό “αύριο”. Και τώρα βλέπω ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος που πράγματα για τα οποία πάλεψα – και ήξερα ότι ίσως εγώ να μην τα προλάβαινα να τα χρησιμοποιήσω – αποτελούν πλέον μέρος αυτής της νέας εθνικής ομάδας».

«Ανοιχτός για επιστροφή»

Ο Γκουστάβο Πογέτ δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για την Ελλάδα και είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής στη Γαλανόλευκη, αν και στηρίζει τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ζητά… πίστη: «Το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να συνεχίσει με το πλάνο του, να πιστέψει στον προπονητή και να τον αφήσει να δουλέψει κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή, θέλω ο προπονητής να παραμείνει στη θέση του. Ομως θα είμαι πάντα ανοιχτός στην πιθανότητα να επιστρέψω, γιατί γνωρίζω πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί και γιατί αγαπώ την Ελλάδα».