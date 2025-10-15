Η Γαλανόλευκη υποχώρησε κατά οκτώ θέσεις στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη που θα ανακοινωθεί στις 23 Οκτωβρίου, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση μαζί με τη Σουηδία και τη Ναμίμπια. Τεράστιες επίσης είναι οι οικονομικές απώλειες της ΕΠΟ λόγω της απουσίας της από ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού.

Ένα χρόνο πίσω γύρισε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά το κάζο των συνεχόμενων ηττών από τη Σκωτία και τη Δανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η τεράστια ζημιά που προκάλεσαν οι δύο ήττες στη Γαλανόλευκη με συνολικό σκορ 6-2 αποτυπώνεται από την τρέχουσα θέση της στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα στις 23 Οκτωβρίου.

Η Ελλάδα απώλεσε 21,73 βαθμούς με αποτέλεσμα να γκρεμιστεί από την 40η στην 48η θέση στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη με 1.472,99 βαθμούς, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι αγώνες στο διεθνές παράθυρο.

Στην ίδια θέση είχε βρεθεί πέρυσι τον Σεπτέμβριο, μετά τις δύο νίκες της επί της Ιρλανδίας και της Φινλανδίας στο Nations League με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να κάθεται για πρώτη φορά στον πάγκο της Γαλανόλευκης.

Ουσιαστικά η Εθνική πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων όλες τις μεγάλες της νίκες επί της Αγγλίας στο Γουέμπλεϊ και επί της Σκωτίας στη Γλασκώβη στο Nations League και επέστρεψε εκεί που ήταν πριν από έναν χρόνο.

H απώλεια των 21,73 βαθμών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ των 210 εθνικών ομάδων στο τελευταίο διεθνές παράθυρο. Μας προσπέρασε μόνο η Σουηδία από την οποία αφαιρέθηκαν 27,63 βαθμούς λόγω των εντός έδρας ηττών της από την Ελβετία (0-2) και το Κόσοβο (0-1).

Ωστόσο έχασε τον ίδιο αριθμό θέσεων με την Ελλάδα (8) και προσγειώθηκε στην 40η θέση εκεί όπου βρισκόταν η Γαλανόλευκη πριν από το τελευταίο ναυάγιο. Τις δύο ευρωπαϊκές χώρες συναγωνίζεται μόνο η Ναμίμπια που επίσης υποχώρησε κατά οκτώ θέσεις (νούμερο 117) αλλά είχε μικρότερες βαθμολογικές απώλειες (-21,01). Ουσιαστικά πρόκειται για τις τρεις χώρες που έπιασαν πάτο παγκοσμίως στο άτυπο «πρωτάθλημα» του τελευταίου παραθύρου διεθνών αγώνων.

Όμως η αιμορραγία του ποδοσφαίρου μας δεν σταματά εδώ. Οι 32 φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ είχαν λάβει από 9 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά μοιράστηκαν στις συμμετέχουσες 440 εκατ. ευρώ. Οι φιναλίστ στο επόμενο Μουντιάλ αυξάνονται σε 48 αλλά το ποσό που θα μοιραστούν διπλασιάζεται, φτάνοντας τα 775 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χάνει πάνω από 12 εκατ. ευρώ από μπόνους που θα λάμβανε για τη συμμετοχή της, ενώ το ποσό θα αυξανόταν από την ενεργοποίηση σχετικών ρητρών που έχει υπογράψει με τους χορηγούς.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν επίσης οι αξίες των ελλήνων διεθνών και με βάση τα πεπραγμένα των τελευταίων εβδομάδων, πιθανόν να παρατηρηθεί μια μεγάλη πτώση στην υπεραξία τους, μια δυσάρεστη εξέλιξη για το σύνολο του ποδοσφαίρου μας το οποίο τον τελευταίο χρόνο έδειχνε να σηκώνει κεφάλι και να ανταγωνίζεται μεγάλες ομάδες σε όλα τα επίπεδα.

Όσον αφορά τον επόμενο μεγάλο στόχο, την πρόκριση στα τελικά του Euro 2028, αν παραμείνει ως έχει η διαδικασία κλήρωσης των προκριματικών ομίλων το μονοπάτι θα είναι δύσβατο. Τα αποτελέσματα των αγώνων του Nations League 2026/27 θα καθορίσουν την τοποθέτηση των ομάδων στα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση του Οκτωβρίου 2026.

Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον πρώτο όμιλο μαζί με μεγαθήρια και στην κλήρωση θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τις Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία. Υποψήφιοι αντίπαλοί της από το πρώτο γκρουπ θα είναι μία εκ των Πορτογαλία (χωρίς Ρονάλντο), Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία. Από το 2ο γκρουπ μία εκ των Ιταλία, Ολλανδία, Δανία και Κροατία. Και από το 3ο γκρουπ μία εκ των Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία.