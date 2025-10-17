Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, με την ελληνική κυβέρνηση να εκπροσωπείται σε ανώτατο επίπεδο, χειροτονείται μεθαύριο Κυριακή, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Αρχιεπίσκοπος Σινά, Φαράν και Ραϊθώ ο ομοφώνως εκλεγείς ηγούμενος της ομώνυμης Μονής, αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος.

Στη χειροτονία αλλά και στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ’ θα παραστούν ο υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Γεραπετρίτης, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Καλαντζής. Θα απομένει πλέον η ενθρόνισή του στη Μονή το προσεχές διάστημα. Την ίδια στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη η κίνηση του νέου καθηγουμένου Συμεών να περάσει από το Φανάρι και να λάβει την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου πριν κατέβει στα Ιεροσόλυμα.

Η χθεσινή δημόσια εξαγγελία του Πρωθυπουργού από του βήματος της Βουλής πως υφίσταται «προκαταρκτική, κοινή κατανόηση» για την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης, που διασφαλίζει τον λατρευτικό χαρακτήρα της, απαγορεύει οποιαδήποτε μετατροπή της όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων, καθώς και ότι μεριμνά για την παραμονή των μοναχών, γέμισε ελπίδα τη Σιναϊτική Αδελφότητα, η οποία δοκιμάστηκε σοβαρά το τελευταίο εξάμηνο από εσωτερικές έριδες και εξωτερικές παρεμβάσεις.

«Παράθυρο» για τα μετόχια

Ο νέος Αρχιεπίσκοπος, μιλώντας στα «ΝΕΑ», είχε εδώ και ημέρες εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο ψηφισθέν νομοθέτημα που κάνει τη Μονή Σινά στην Ελλάδα ΝΠΔΔ, λέγοντας πως ίσως με τον τρόπο αυτόν θα μπορούσαν να διασωθούν τα μετόχια της Μονής στο εξωτερικό. «Της Ελλάδος τα μετόχια δεν κινδυνεύουν καθόλου. Τα ανά τον κόσμο που δεν σχετίζονται με την Αίγυπτο και βρίσκονται σε άλλα κράτη, αυτά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε ανοίξει. Λέγεται ότι ίσως με το ψηφισθέν νομοθέτημα στην Ελλάδα θα υπάρχει ένας τρόπος για αναζήτηση των άλλων και αναφέρομαι κυρίως στη Ρωσία, στο Κίεβο, στην παλαιά Μολδοβλαχία, δηλαδή σημερινή Ρουμανία, στην Τιφλίδα, όπου υπήρχαν μεγάλα μετόχια και τροφοδοτούσαν τη Μονή».

Ο Συμεών κατεβαίνει στο Σινά στηρίζοντας απόλυτα την εκεί Αδελφότητα. Δεν υιοθετεί με ευκολία τα σενάρια περί στελέχωσής της με νέο αίμα, συνηθίζει να αποκαλεί τους εκεί αδελφούς του «πραγματικά παλικάρια με τσαγανό» και προσθέτει πως ύστερα από τόσα χρόνια οι μοναχοί του Σινά «επικοινωνούν με πολύ καλό τρόπο με τους ντόπιους.

Νέες ομαδοποιήσεις

Εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν πως το κλίμα μεταξύ των μοναχών στο Σινά δεν είναι συγκρουσιακό, ωστόσο υπάρχει επιφύλαξη για την επόμενη ημέρα, επιφύλαξη που γεννά μικρές ομαδοποιήσεις. «Ολα θα κριθούν επί του πεδίου και μόλις αποφασίσει ο Συμεών να ενθρονιστεί. Να κατέβει δηλαδή “μόνιμα” στο μοναστήρι» τονίζουν στα «ΝΕΑ» πηγές από την Αδελφότητα. Τις διαφοροποιήσεις εντός της Αδελφότητας δεν γεννά το αποδυναμωμένο περιβάλλον του επί πενήντα έτη πρώην Αρχιεπισκόπου Δαμιανού, αλλά κυρίως οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των μοναχών μετά την πολύμηνη περιπέτεια. Γι’ αυτό και καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει το περιεχόμενο της επικείμενης συμφωνίας, όπως και η στάση που θα τηρήσει η Αδελφότητα υπό τον νέο καθηγούμενο απέναντι στις ειλημμένες δικαστικές αποφάσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης.