Μηνύματα, αιχμές και «καρφιά» περιλάμβανε η συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών για τα εξωτερικά θέματα. Με φόντο τις ενστάσεις και τις διαφωνίες που έχουν εκφράσει Καραμανλής και Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι δεν θα παρεκκλίνει από την ακολουθούμενη «γραμμή» των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, στέλνοντας ωστόσο στην Αγκυρα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι όσο επιμένει να μην αίρει το casus belli και τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, η Ελλάδα θα μπλοκάρει (veto) τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική και τον κανονισμό SAFE. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, αλλά με διάχυτη την αίσθηση εντός της αίθουσας της Ολομέλειας ότι οι αιχμές πήγαιναν και πιο πέρα, συνέστησε «πολύ μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες, που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους, ή σε αυτούς που μάχονται ανώνυμα από τα “χαρακώματα” του υπολογιστή τους».

Η πολύωρη συζήτηση, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Πρωθυπουργού, ο οποίος εγκάλεσε τους υπόλοιπους αρχηγούς ότι καταστρατηγούν συστηματικά τον προβλεπόμενο χρόνο («δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο» είπε), είχε χαρακτηριστικά πόλωσης και επιβεβαίωσε τις αποκλίσεις που υπάρχουν στα εθνικά θέματα. Από τα highlights ήταν η «κόντρα» με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ζήτησε ένα «νέο Ελσίνκι» για την Τουρκία και αναγνώριση τώρα του παλαιστινιακού κράτους, με τον Μητσοτάκη να απαντά ότι «το νέο Ελσίνκι το έχουμε επιτύχει ήδη» σε επίπεδο συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου ορίζεται με σαφήνεια ότι η πρόοδος των σχέσεων της Ευρώπης με την Τουρκία εξαρτάται από τον σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών-μελών, ενώ για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δήλωσε ότι θα γίνει «μόνο στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας» («η μη αναγνώριση τώρα μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές και με τις δυο πλευρές» υποστήριξε). Δεν έλειψαν οι «μπηχτές» προς τον Σωκράτη Φάμελλο για τον παραιτηθέντα Αλέξη Τσίπρα: «Εγκατέλειψε το κόμμα του και σας άφησε στα κρύα του λουτρού» ανέφερε, διερωτώμενος γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του δεν αναγνώρισε κράτος Παλαιστίνης.

«Καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας»

«Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ. Και σίγουρα δεν γίνεται να εξαντλούνται σε εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορόνες» ήταν η αιχμηρή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος σημείωσε πως η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την «επαναστατική γυμναστική». Για τα ελληνοτουρκικά τόνισε ότι «δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας», διατυπώνοντας (σε μια έμμεση απάντηση και στον Κώστα Καραμανλή) έναν ακόμα υπαινιγμό: «Δεν επιδιώκουμε τη διπλωματία της αδράνειας αλλά της δράσης».

Υπεραμύνθηκε της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής επισημαίνοντας ότι συγκροτεί τη γραμμή πλεύσης «ενός ισχυρού, κυρίαρχου κράτους» και υπερασπίστηκε το αμυντικό δόγμα της «ποιοτικής υπεροχής έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου». Επικαλέστηκε τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας εστιάζοντας στην ανάδειξή της σε έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό πυλώνα με γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνέστησε σε όσους «ανακαλύπτουν προβλήματα, τριβές, να κρατήσουν λίγο πιο χαμηλά την μπάλα» («έχουμε χαράξει έναν οδικό χάρτη για το πώς θα μπορούν να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια» είπε), ενώ ανακοίνωσε την προκαταρκτική κοινή κατανόηση ως προς τον αναλλοίωτο χαρακτήρα της Μονής Σινά. Αναδεικνύοντας τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα κληθούν όλα τα παράκτια κράτη σε μια κοινή συνάντηση, σε ένα φόρουμ, «όπου θα μπορούμε να εξετάσουμε από κοινού όλα όσα μας απασχολούν», με σημείο αναφοράς το Δίκαιο της Θάλασσας. Απαντώντας στις επικρίσεις Ανδρουλάκη ότι στην Αίγυπτο ο Πρωθυπουργός ήταν… ντεκόρ στον Τραμπ, ο Μητσοτάκης αντέδρασε διερωτώμενος: «Δεν κατάλαβα, αν ήσασταν εσείς στη θέση μου τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κύριε Trump”;», συνιστώντας μάλιστα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να είναι πιο προσεκτικός όταν αναφέρεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ («μπορεί το στυλ και ο τρόπος του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, αλλά θα σας συνιστούσα να είστε πιο προσεκτικός»). Απαντώντας στις επικρίσεις για το «φιάσκο της Νέας Υόρκης», σχολίασε πως η ακύρωση της συνάντησης με τον Ερντογάν έγινε γιατί μπορεί να ενοχλήθηκε η Τουρκία από το γεγονός ότι η Ελλάδα έφερε τη Chevron και ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό της θαλάσσιας χωροταξίας και τα Θαλάσσια Πάρκα. Μια φράση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ: «Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το “ρεντίκολο” της Ευρώπης, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» είπε. Αντιδρώντας στα πυρά Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι η πλειοψηφία δεν θα σταθεί εμπόδιο στο να έρθουν όλοι στην εξεταστική επιτροπή: «Θα έρθει όποιος θέλετε, και ο “κ. Φραπές”, και ο “κ. Χασάπης”, και ο “κ. Μανάβης”, και ο κ. Μυλωνάκης και όποιος θέλετε» δήλωσε.

«Το σύγχρονο όραμα είναι ένα νέο Ελσίνκι»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν άφησε αμφιβολία ότι επιλέγει το «σκληρό ροκ» απέναντι στον Πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του ότι «το μόνο που καταφέραμε αυτούς τους δύσκολους μήνες ήταν μια φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ», ο οποίος επαινούσε τον Ερντογάν «και τον καθιστούσε εγγυητή της ασφάλειας». Ο Ανδρουλάκης τού είπε ότι χρησιμοποιεί «το manual του διχασμού και της τοξικότητας που άφησαν στο Μέγαρο Μαξίμου ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο, αντί να το πετάξει ο δήθεν φιλελεύθερος κ. Μητσοτάκης, για να διχάσει τον ελληνικό λαό», ενώ για το SAFE σχολίασε πως προφανέστατα έχουμε σε αυτό το βέτο αλλά δεν έχουμε στο ReArm. «Στο πρόγραμμα ReArm μπορεί να συμμετάσχει οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία της Τουρκίας έως 33% του κόστους του εξοπλιστικού προγράμματος» είπε, λέγοντας στον Μητσοτάκη ότι «έχετε μπερδέψει εμένα με τον κ. Δένδια που έλεγε ότι δεν μπορεί (να ασκηθεί βέτο), ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης έλεγε ότι μπορεί».

Αναφορικά με την Τουρκία τόνισε πως «προωθεί τα συμφέροντά της και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις» και άσκησε σκληρή κριτική σημειώνοντας πως «δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών». Οπως υπογράμμισε, «μια χώρα που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Αμυνας», ενώ καταλόγισε στον Πρωθυπουργό ότι «βύθισε το Ελσίνκι», το οποίο έβαλε την Κύπρο στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό και προέκρινε ένα σύγχρονο όραμα («ένα νέο Ελσίνκι») που δεν θα δίνει στην Τουρκία την ένταξη, «που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα γίνει ποτέ», αλλά «μια αναβαθμισμένη τελωνειακή σύνδεση με αυτοματοποιημένες κυρώσεις».

«Εκπέμπει τοξικότητα για να καλύψει τις ήττες του»

Απαντώντας στις βολές Μητσοτάκη για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε πως «αφήσαμε κεφάλαιο και στην εξωτερική πολιτική, το οποίο εσείς έχετε καταναλώσει άσκοπα», ενώ δεν έκρυψε τη δυσφορία του για τον χαρακτηρισμό «ρεντίκολο»: «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτήρισε την πατρίδα του, τη χώρα του, χώρα “ρεντίκολο”. Αναφερόταν στην περίοδο 2015-2019, το αγαπημένο του σενάριο, μιλάει για τον ΣΥΡΙΖΑ, για να καλύψει ότι δεν έχει ντροπή σήμερα για τις ήττες στις οποίες υποχρεώνει την Ελλάδα» είπε. Βολές εξαπέλυσε και ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι «δίνετε όρκους πίστης στους στρατηγικούς σας συμμάχους στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ, καλλιεργείτε ψευδαισθήσεις για τη συμβολή τους στη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων», ενώ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σχολιάζοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι «η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου», είπε: «Φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά έχει προηγηθεί μια γενοκτονία». Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εφ’ όλης της ύλης στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως «αντιμετωπίζει πρόβλημα κατάρρευσης της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και εσωτερική κρίση».