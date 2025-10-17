Πάρτι φοροδιαφυγής, με τα ποσοστά να αγγίζουν ακόμα και το 100%, αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα από τους ελέγχους που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Σέρρες, Κοζάνη, Καβάλα, Χαλκιδική, Φλώρινα, Νομό Ηρακλείου, Αργος, Τρίπολη, Γρεβενά, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Φερές, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Σπάρτη, Λάρισα, Σάμο, Τρίκαλα, Κομοτηνή και Ξάνθη:

Εντοπίστηκαν 42 περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με ποσοστά παραβατικότητας που φτάνουν έως και το 100%.

Διαπιστώθηκε μη έκδοση 45.200 αποδείξεων/τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 414.000 ευρώ.

Σε 42 ΚΥΔ επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας. Συγκεκριμένα «λουκέτο» μπήκε προσωρινά σε:

Οκτώ Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο.

Επτά ΚΥΔ στο Κιλκίς.

Οκτώ ΚΥΔ στη Λάρισα.

Από δύο ΚΥΔ σε Τρίκαλα, Κεφαλλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα.

Από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Αργος, Αγρίνιο, Εδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι πρόκειται για «άλλη μια σημαντική είδηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις που αποδεικνύει ότι πλέον μπαίνει βαθιά το μαχαίρι στις καταχρηστικές πρακτικές και στα φαινόμενα διαφθοράς δεκαετιών». «Δεν αρνούμαστε τις ευθύνες μας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη. Και γι’ αυτό εργαζόμαστε καθημερινά για να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια εποχή διαφάνειας και αποτελεσματικότητας» υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, για να προσθέσει ότι «πλέον πραγματοποιούνται αυστηροί διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από τις πληρωμές. Οι πρώτες μάλιστα πληρωμές έχουν πραγματοποιηθεί και συνολικά 8 πληρωμές θα γίνουν μέσα στον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η βασική ενίσχυση του 2025, αφού ολοκληρωθούν η υποβολή των αιτήσεων και οι αναγκαίοι έλεγχοι».