Κάθε 6 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει από θρόμβο του αίματος. Η συγκεκριμένη πάθηση ευθύνεται για 1 στους 4 θανάτους παγκοσμίως – ποσοστό που ξεπερνά σε απώλειες τον ιό HIV/AIDS, τον καρκίνο του μαστού και τα τροχαία δυστυχήματα μαζί. Συνεπακόλουθα τα δεδομένα αυτά καθιστούν τη θρόμβωση μία από τις πιο σιωπηλές αλλά και πιο θανατηφόρες απειλές για τη δημόσια υγεία, με τους ειδικούς να επιμένουν ότι η ευαισθητοποίηση αποτελεί «κλειδί» για την αντιμετώπισή της, πριν να είναι αργά.

«Η θρόμβωση μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και ύπουλα, αλλά δεν είναι αναπόφευκτη. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Ρίχτερ, καρδιολόγος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και στην Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης που εορτάστηκε στις 13 Οκτωβρίου. Και συνεχίζει: «Η ενημέρωση, η αξιολόγηση κινδύνου και η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων – όπως πρήξιμο και πόνος στα κάτω άκρα ή ξαφνική δύσπνοια – αποτελούν κρίσιμα βήματα για την προστασία της υγείας μας».

Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής, που περιλαμβάνει την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή. Το ανησυχητικό είναι ότι το 70% των θρόμβων που οδηγούν σε νοσηλεία θα μπορούσε να έχει προληφθεί με απλά μέτρα και σωστή αγωγή, καθιστώντας τη θρόμβωση την πρώτη αιτία θανάτου που μπορεί να προληφθεί εντός νοσοκομείων.

Στην Ελλάδα, η επίπτωση της πνευμονικής εμβολής φτάνει τα 18,5 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως και παρουσιάζει σταθερή αύξηση, με τα καταγεγραμμένα περιστατικά να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία.

Σχεδόν το 60% των επεισοδίων φλεβικής θρομβοεμβολής σχετίζεται με νοσηλεία ή χειρουργείο, ενώ η θρόμβωση είναι η αιτία των πιο συχνών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, η κολπική μαρμαρυγή, η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία, αυξάνει έως και πέντε φορές τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου λόγω σχηματισμού θρόμβων στην καρδιά.

Αυτός είναι και ο λόγος που το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Θρόμβωσης ήταν το εξής: «Από το κεφάλι μέχρι τα πόδια – Πάρε τον έλεγχο, προστατέψου από τη θρόμβωση, προστάτεψε την υγεία σου». Με τον τρόπο αυτόν οι ειδικοί στοχεύουν να καταστήσουν σαφές στο ευρύ κοινό ότι η θρόμβωση μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος αλλά και ότι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία είναι τα ισχυρότερα «όπλα» απέναντι σ’ αυτήν τη σιωπηλή απειλή.

«Εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν και δεν το γνωρίζουν καν. Ενημερωθείτε για τη θρόμβωση, γιατί κάθε συζήτηση που κάνετε, κάθε γεγονός που μοιράζεστε θα μπορούσε να αποτρέψει έναν θρόμβο αίματος ή να ενθαρρύνει κάποιον να ζητήσει εκτίμηση του θρομβωτικού του κινδύνου. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημάδια της θρόμβωσης, τους κινδύνους και τα απλά βήματα πρόληψης που σώζουν ζωές», συμπληρώνει με νόημα η Καλλιρρόη Καλαντζή, καρδιολόγος και αντιπρόεδρος του ΙΜΕΘΑ.

Τα ύποπτα σημάδια

Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από άτομο σε άτομο, εξηγούν οι ειδικοί της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν κοινές ενδείξεις που πρέπει να κινητοποιήσουν τους ασθενείς. Πιο συγκεκριμένα, τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

* Πόνο στο ένα πόδι, συνήθως στη γάμπα ή στο εσωτερικό του μηρού.

* Οίδημα στο πόδι ή στο χέρι.

* Πόνο στο στήθος.

* Μούδιασμα ή αδυναμία στη μία πλευρά του σώματος.

* Ξαφνική αλλαγή στην ψυχική κατάσταση.

* Κρύο χέρι ή πόδι.

Αναφορικά, δε, με τις πιθανές αιτίες οι ίδιοι σημειώνουν ότι η φλεβική θρόμβωση μπορεί να προκληθεί από ασθένεια ή τραυματισμό στις φλέβες των ποδιών, αδυναμία κίνησης (ακινησία) για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. έπειτα από επέμβαση) και σπάσιμο οστού (κάταγμα). Επίσης, στην ίδια λίστα συμπεριλαμβάνονται η παχυσαρκία, κληρονομικές διαταραχές, αυτοάνοσες διαταραχές που αυξάνουν την πιθανότητα πήξης του αίματος αλλά και ορισμένα φάρμακα (π.χ. αντισυλληπτικά).

Η αρτηριακή θρόμβωση, πάλι, «μπορεί να προκληθεί από σκλήρυνση των αρτηριών (αθηροσκλήρωση). Οι σοβαρές επιπλοκές της περιλαμβάνουν καρδιακή προσβολή, όταν ο θρόμβος σχηματιστεί σε αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον καρδιακό μυ (στεφανιαίες αρτηρίες). Οταν η αρτηριακή θρόμβωση εμφανίζεται σε ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο, μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό επεισόδιο».

Υπάρχουν όμως μέτρα πρόληψης που δύναται να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Ποια είναι αυτά; Η φυσική δραστηριότητα, αλλά και η επιστροφή σε αυτή το συντομότερο δυνατό έπειτα από μια επέμβαση, η διακοπή του καπνίσματος, η απώλεια βάρους, ακόμη και η κίνηση των άκρων κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού είναι συνήθειες που προστατεύουν. Επιπρόσθετα, η διαχείριση άλλων προβλημάτων υγείας όπως είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η χοληστερόλη, κρίνεται αναγκαία.