Το κλίμα έντασης που επικρατεί στις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές μεταφέρθηκε χθες στην έδρα της ΝΔ, στην οδό Πειραιώς, στη συνάντηση που είχε ο Κώστας Τσιάρας με περίπου 40 γαλάζιους βουλευτές από την περιφέρεια, οι οποίοι ζήτησαν απαντήσεις εκ μέρους αγροτών και κτηνοτρόφων για τις καθυστερήσεις στις καταβολές των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ένταση παρέμεινε σε λογικά παραταξιακά πλαίσια, αλλά ήταν προφανές ότι οι βουλευτές πήγαν για να λάβουν απαντήσεις για τους θυμωμένους ψηφοφόρους τους, που φοβούνται – όπως αναφέρθηκε – πως δεν θα έχουν κανένα εισόδημα τον μήνα και ζητούν έκτακτα μέτρα στήριξης σαν εκείνα που είχαν νομοθετηθεί επί Covid. Ο Τσιάρας προέβαλε τους ελέγχους του OLAF ως εμπόδιο, αλλά, από την άλλη, παρουσίασε ως ενθαρρυντικό δείγμα προόδου ότι χθες ξεκίνησαν καταβολές βοηθημάτων (νέων αγροτών, περιβαλλοντικά κ.λπ.). Ομως το ζήτημα με την καταβολή δόσεων της βασικής επιχορήγησης παραμένει ανοικτό, σαφές χρονοδιάγραμμα δεν δόθηκε και οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες. Σε δεινή θέση βρίσκονται ειδικά οι Θεσσαλοί που περιμένουν και δόσεις αποζημιώσεων από τον «Ντάνιελ». Το ρεζουμέ είναι ένα: ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος βράζει και το θέμα δεν θα λήξει ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. (Ρεπορτάζ για το πρόγραμμα καταβολών του ΟΠΕΚΕΠΕ στη σελίδα 21).

Φταίνε οι εισαγγελείς

Οτι φταίνε ο OLAF και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την καθυστέρηση στον εξορθολογισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε χθες και ο σημερινός αντιπρόεδρός του Γιώργος Ζαλίδης ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής. Ο Ζαλίδης δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για τις καθυστερήσεις των πληρωμών της βασικής αγροτικής επιδότησης της ΚΑΠ. Και δήλωσε αδυναμία να δεσμευτεί πως θα γίνουν κανονικά οι πληρωμές Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου στους δικαιούχους. «Δεν γινόταν με τρεις εισαγγελείς μέσα στο καλοκαίρι να δουλέψουμε. Προσωπικά δεν είμαι χαρούμενος με αυτή την κατάσταση», είπε. Παρ’ όλα αυτά, οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι, ξεκαθάρισε. Πάλι καλά να λέμε δηλαδή…

Η συνεργασία για την έρευνα

Σε στοιχεία που είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με προθεσμία 14/7/2025 αλλά ουδέποτε εστάλησαν, αναφέρθηκε στην κατάθεσή της η διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Σταυρούλα Κουρμέντζα. Μάλιστα είπε πως «ενημερώσαμε ότι από τα ζητούμενα στοιχεία είχαμε ανακαλύψει και επιπλέον πράγματα που έπρεπε να αποσταλούν στην Εισαγγελία», ερωτηθείσα για τη συνεργασία του Οργανισμού με τη δικαστική έρευνα, τονίζοντας ότι από την υπηρεσία της κατατέθηκαν τα έγγραφα, τα οποία ωστόσο «δεν έχουν αποσταλεί». «Νομίζω ότι τότε υπήρχε ένα θέμα με την υπογραφή», είπε, παραπέμποντας στον νυν αντιπρόεδρο Ζαλίδη, ο οποίος «θεωρούσε ότι δεν είχε αρμοδιότητα». Κοινώς, δεν έστειλαν στοιχεία που είχαν ζητηθεί από τους εισαγγελείς γιατί κανείς δεν τα υπέγραψε…

Ο «αφεντικούλης» και ο «Φραπές»

Σχετικά με το αν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η μάρτυρας είπε ότι «δεν μπορεί να το οριοθετήσει» – «με 600.000 αιτήσεις παραγωγών μπορεί να υπάρχουν 600.000 εν δυνάμει μικρά και μεγάλα σκάνδαλα». Ενώ περιέγραψε τη σχέση της με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, τον οποίο σε τηλεφωνικές συνομιλίες αποκαλεί «αφεντικούλη», ως «σχέση αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης και ελάχιστα φιλική». Τέλος, στράφηκε εναντίον της βασικής μάρτυρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προκατόχου της, Παρασκευής Τυχεροπούλου, λέγοντας ότι οι πληρωμές στο 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ του 2023 (μεταξύ των οποίων και του «Φραπέ») έγιναν επί των ημερών της.

Χειροτονία με Γεραπετρίτη

Ανοίγει ο δρόμος για λύση στα θέματα που έχουν προκύψει με τη Μονή Σινά μετά τη χειροτονία του νέου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης, Συμεών. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στα Ιεροσόλυμα, παρουσία και του Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος θα έχει επί τη ευκαιρία γεύμα και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο και επαφές για τα ζητήματα του Σινά.

Γεμάτη ατζέντα

Ο Γεραπετρίτης σήμερα θα περάσει τη μέρα του στη Βουλή μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για τα εθνικά θέματα. Αμέσως μετά τα Ιεροσόλυμα, τη Δευτέρα, θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, με ατζέντα επικεντρωμένη στο Ουκρανικό και τη Μέση Ανατολή. Ειδικά για τη Γάζα, η ΕΕ επιθυμεί την ενίσχυση του ρόλου της στη μεταπολεμική ανάκαμψη και οι υπουργοί αναμένεται να πάρουν θέση στο αν πρέπει η Ένωση να συμμετέχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης», το όργανο που πρότεινε η κυβέρνηση Τραμπ ως μεταβατική διακυβέρνηση έως ότου αναλάβει η Παλαιστινιακή Αρχή. Ο Γεραπετρίτης αναμένεται να πει ότι η Ελλάδα το βλέπει θετικά, αφού επιθυμεί να έχει και ρόλο στην επόμενη ημέρα της περιοχής, με συνδρομή οικονομική προς την Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά και σε επίπεδο τεχνογνωσίας και οικοδόμησης θεσμών. Στις 22 Οκτωβρίου ακολουθεί επίσκεψη του ΥΠΕΞ στο Λονδίνο.