Χωρίς συνεννόηση τουλάχιστον με τους επιτελείς των Ενόπλων Δυνάμεων στο «Πεντάγωνο» έγινε η ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα αναλάβει την αρμοδιότητα «προστασίας» του Μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη. Οπως διαβεβαιώνουν πηγές μου, πληροφορήθηκαν το θέμα μέσα από την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γεγονός για το οποίο η ενόχληση δεν κρύβεται – και δεν ξέρω εάν περιορίζεται μόνον στις στρατιωτικές πηγές. Πολύ περισσότερο διότι προκύπτουν πολλά ερωτήματα και πρακτικού τύπου, τόσο για τις ακριβείς αρμοδιότητες όσο και το πώς θα ασκούνται. Αν, για παράδειγμα, δώσουν στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας την αρμοδιότητα της καθαριότητας, ποιος θα καθαρίζει; Εκείνοι που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους; Το υπογραμμίζω αυτό διότι οι στρατιωτικοί, διαχρονικά, δεν το παίρνουν καλά όταν ανακατεύονται στα πολιτικά οι αρμοδιότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Προσώρας αναμένουν κι αυτοί τη νομοθετική ρύθμιση, με την ελπίδα ότι όλα τα ερωτήματα θα βρουν απαντήσεις – και μέχρι τότε η σιωπή του «Πενταγώνου» προεξοφλώ ότι θα διατηρηθεί…

Το τηλεφώνημα Δούκα στον Ρούτσι

Για την καθαριότητα υπεύθυνος ως σήμερα είναι ο Δήμος Αθηναίων. Εξού και κατευθύνονταν προς τον Χάρη Δούκα πολλά σχόλια το προηγούμενο διάστημα για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί μπροστά στο μνημείο, με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. Πληροφορούμαι, πάντως, πως όταν ο τραγικός πατέρας σταμάτησε την απεργία πείνας, ο δήμαρχος ήρθε σε επικοινωνία μαζί του για να συνεργαστούν διακριτικά για την απομάκρυνση των σκηνών κ.λπ. Οπως και έγινε. Αυτά που παραμένουν στον χώρο είναι τα ονόματα των 57 νεκρών των Τεμπών στο πλακόστρωτο, καθώς και κάποια γλαστράκια και κεριά που ανάβονται το βράδυ. Αυτά είναι εκεί εδώ και πολλούς μήνες. Θυμίζω ότι τον περασμένο Μάρτιο, μετά την ορκωμοσία του Κώστα Τασούλα ο Μητσοτάκης είχε πάει με τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας για κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο και είχε πραγματοποιήσει, επί τη ευκαιρία, μια υπόκλιση στο σημείο με τα γραμμένα ονόματα.

Παράλληλα έσοδα για τρεις ευρωβουλευτές

Τρεις Ελληνες περιλαμβάνονται – σύμφωνα με τους «Financial Times» – στη λίστα των ευρωβουλευτών που αποκόμιζαν εισόδημα από παράλληλη απασχόληση σε τομείς που αλληλεπικαλύπτονται με το νομοθετικό τους έργο, εγείροντας ερωτήματα διαφάνειας και σύγκρουσης συμφερόντων. Πρόκειται για τους Αφροδίτη Λατινοπούλου, εκλεγμένη με τη Φωνή Λογικής, για 27.000 ευρώ, Σάκη Αρναούτογλου, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, για 6.000 ευρώ, και Μαρία Ζαχαρία, ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, για 900 ευρώ. Κοινοβουλευτικά αρχεία που επικαλούνται οι «FT» δείχνουν ότι 59 ευρωβουλευτές, από το σύνολο των 720 μελών του Σώματος, συμμετέχουν σε επιτροπές ή εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τις αμειβόμενες παράλληλες δραστηριότητές τους. Μεταξύ αυτών μόνο οκτώ βουλευτές δηλώνουν ανοιχτά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων με το νομοθετικό τους έργο και αυτοί ανήκουν σε ένα σύνολο 202 που έχουν καταχωρίσει αμειβόμενη εργασία παράλληλα με τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, σύμφωνα με δεδομένα της ΜΚΟ Transparency International. Ο ευρωβουλευτής με το πλέον εντυπωσιακό «νούμερο», ο ρουμάνος ακροδεξιός Γκεόργκε Πιπερέα, δήλωσε εισοδήματα 641.000 ευρώ, επιπλέον του ετήσιου μισθού των 130.000 ευρώ που προβλέπεται για τους ευρωβουλευτές.

Ονομαστική για το 13ωρο

Το καυτό θέμα της εβδομάδας είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που πρόκειται να ψηφιστεί αργά αύριο το βράδυ, εν τω μέσω των διαμαρτυριών από την αντιπολίτευση, τα συνδικάτα και κοινωνικούς φορείς. Πηγές μου σε παραπάνω από ένα κόμμα της αντιπολίτευσης μου λένε ότι, για τους λόγους αυτούς, σκέφτονται να ζητήσουν ονομαστική ψηφοφορία. Υπάρχει, μάλιστα, η αίσθηση ότι και εντός της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν βουλευτές που θεωρούσαν αχρείαστη την ένταση για το 13ωρο αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει κι άλλα ανοιχτά μέτωπα. Δεν πρόκειται, βεβαίως, η όποια διαφωνία (επί της ουσίας ή επί του τάιμινγκ) να εκφραστεί. Αλλά η ονομαστική ψηφοφορία συχνά ζητείται από τα κόμματα και για να υπογραμμίσουν τη σοβαρότητα κάποιου νομοσχεδίου.

Ο τελευταίος όμηρος

Τον Νοέμβριο του 2023, η τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο δύο ισραηλινές μανάδες ομήρων της Χαμάς, οι οποίες ταξίδευαν για να διεθνοποιήσουν το αίτημα της επιστροφής των παιδιών τους και των υπολοίπων απαχθέντων της 7ης Οκτωβρίου. Δύο χρόνια μετά, τα νέα είναι καλά. Ο γιος της μιας γυναίκας είχε ήδη απελευθερωθεί και ο δεύτερος είναι ο τελευταίος που απελευθερώθηκε χθες.