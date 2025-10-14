Στις 27 Νοεμβρίου αναμένεται η ελληνική μετάφραση του βιβλίου «Τελευταία ιεροτελεστία» του Οζι Οσμπορν – από τον «Ψυχογιό» και τον γνώστη του είδους Γιάννη Νένε. Το 2019, σε ηλικία 69 χρόνων και έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Οζμπορν βρισκόταν σε μια θριαμβευτική αποχαιρετιστήρια τουρνέ· έπαιζε σε κατάμεστες αρένες και δεχόταν διθυραμβικές κριτικές από όλον τον κόσμο. Αλλά μέσα σε μερικές μόλις εβδομάδες, αφού νοσηλεύτηκε για μια μόλυνση στο δάχτυλο, κατέληξε να εγκαταλείψει την τουρνέ – και τη δημόσια ζωή – καθώς ήρθε αντιμέτωπος με ολική σχεδόν παράλυση από τον λαιμό και κάτω.

Το βιβλίο είναι η εξιστόρησή του για την κάθοδο στην κόλαση. Ο Οζι αναθυμάται την υπέροχη ζωή και την καριέρα του, μιλάει για τον γάμο του με τη Σάρον και όσα χρειάστηκε να κάνει για να γυρίσει στη σκηνή για τη θριαμβευτική συναυλία «Back to the Beginning», που μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο και όπου επανενώθηκε με τους Black Sabbath για μια τελευταία φορά.