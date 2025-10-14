Με ανακοίνωσή της η ΕΘΑΑΕ διαψεύδει τις φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τις νομικές σχολές των μη κρατικών πανεπιστημίων – και συγκεκριμένα ότι κανένα από τα προγράμματα των τριών νομικών σχολών των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν παίρνει πιστοποίηση. «Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για κανένα ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΠΣ Νομικής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και καταλήγει: «Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων».