Με ανακοίνωσή της η ΕΘΑΑΕ διαψεύδει τις φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με τις νομικές σχολές των μη κρατικών πανεπιστημίων – και συγκεκριμένα ότι κανένα από τα προγράμματα των τριών νομικών σχολών των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν παίρνει πιστοποίηση. «Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης ενημερώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για κανένα ΠΠΣ, συμπεριλαμβανομένων και των ΠΠΣ Νομικής», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Και καταλήγει: «Με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων σταδίων, η Αρχή θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων».
Δημοφιλή
- 1
Αναδρομικά για 855.000 συνταξιούχους - Ποιοι είναι στη λίστα
- 2
Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση της μητέρας του 22χρονου συνεργού του διπλού φονικού (video)
- 3
Αναμονή για τις νέες ταυτότητες – Γιατί πρέπει να εκδοθεί ο προσωπικός αριθμός
- 4
Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει - Μόνο για μια μέρα όλες οι ταινίες 2 ευρώ
- 5
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθη ο εκτελεστής
- 6
Χάρης Δούκας στα «ΝΕΑ»: «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα»Α
- 7
Στα Σχοινιά: Μανιάτης και Παπαδημητρίου σχολιάζουν τη λύση Τραμπ, τον Άγνωστο Στρατιώτη και τη «μαγική ζωή» τ
- 8
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της Τρίτηςι φέρνει η Αφροδίτη σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα
- 9
Πώς αποκωδικοποιείται το πρώτο γκάλοπ για το κόµµα Τσίπρα
- 10
Προειδοποίηση του Γερμανού επικεφαλής Υπηρεσίας Πληροφοριών: Δεχόμαστε ήδη επίθεση από τη Ρωσία, ανά πάσα στ
Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού αποκαλύπτει πως ο πελάτης του «γνώριζε τον ανιψιό του θύματος»
Ο 22χρονος συνεργός περιγράφει μέσω του δικηγόρου του τις συνθήκες, τα κίνητρα και τη σύνδεση με τον ανιψιό του θύματος που οδήγησαν στο θανατηφόρο περιστατικό
Ρόδος: Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου
Εγκεφαλικά νεκρό το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Νοσοκομείο Ρόδου, σύμφωνσ με το dimokratiki.gr. Υπενθυμίζεται ότι εντοπίστηκε στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας πιει μεγάλη ποσότητα νερού. Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στο πάτο της πισίνας αρκετή ώρα ενώ λίγο […]
Προ των πυλών δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας – Πότε έρχονται, οι «κόκκινες» περιοχές
«Τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύο βασικές διαταραχές να μας επηρεάσουν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη μεταβολή του καιρού θα σημειωθεί από την Πέμπτη (16/10) προς την Παρασκευή. ενώ η δεύτερη θα φέρει φαινόμενα από την Κυριακή προς τη Δευτέρα (20/10). Η ανάρτηση του κ. Κολυδά «ΚΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΑ […]
Χανιά: Καταδικάστηκαν μητέρα και πατριός για κακοποίηση των ανήλικων παιδιών τους – Τους «πρόδωσε» το κούρεμα της κόρης
Δικαστήριο Χανίων καταδίκασε τη μητέρα και τον πατριό δύο παιδιών για ενδοοικογενειακή βία, μετά την αποκάλυψη της κακοποίησης που είχε ξεκινήσει το 2019