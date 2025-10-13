Τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και το bitcoin ξεπερνούν οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης χρυσού, καθώς η ανοδική πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων τροφοδοτεί ένα ακόμη ισχυρότερο ράλι για εξορυκτικές εταιρείες. Ο δείκτης S&P Global Gold Mining έχει αυξηθεί κατά 126% φέτος, καταγράφοντας την καλύτερη απόδοση μεταξύ των δεικτών του κλάδου S&P. Η άνοδος σε έναν κλάδο που μερικές φορές χαρακτηρίζεται καταστροφικός αναμένεται να αποφέρει τεράστια κέρδη για εταιρείες όπως οι Agnico Eagle, Barrick Mining και Newmont, οι οποίες έχουν επωφεληθεί από την αύξηση 52% της τιμής του χρυσού από τις αρχές Ιανουαρίου, σημειώνουν οι «Financial Times». Ωστόσο, η υπεραπόδοση έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το εάν ο κλάδος μπορεί να διατηρήσει την οικονομική του πειθαρχία, με τον τομέα να εξακολουθεί να στοιχειώνεται από αναμνήσεις της χρυσοθηρίας που ακολούθησε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση – και της συντριβής που ακολούθησε. Με την αύξηση της τιμής του χρυσού το 2011, μια εισροή κερδών τροφοδότησε έκρηξη εταιρικών συμφωνιών, αύξηση στις αμοιβές των στελεχών και αύξηση του κόστους παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν σκληρό: από την κορύφωση του 2011, οι μετοχές χρυσού βυθίστηκαν κατά 79% τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Handelsblatt»: Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία

Η Ελλάδα θέλει να απαλλαγεί από το στίγμα του υψηλότερου δείκτη χρέους στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό, γράφει η οικονομική επιθεώρηση «Handelsblatt» σε εκτενές της δημοσίευμα, το οποίο εστιάζει στις προσπάθειες για ταχύτερη αποπληρωμή του ελληνικού δημόσιου χρέους. Φέτος, η Ελλάδα φτάνει ήδη σε δύο σημαντικά σημεία καμπής, γράφει: ο δείκτης χρέους μειώνεται κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης και, για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης, το δημόσιο χρέος μειώνεται όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική παραγωγή, αλλά και σε απόλυτους όρους. Αυτό αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο παρουσίασε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο ίδιος αναμένει οικονομική ανάπτυξη 2,4% για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τη «Handelsblatt», αυτό σημαίνει ότι η οικονομία της Ελλάδας θα αναπτυχθεί σημαντικά ταχύτερα από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος. Η κυβέρνηση αναμένει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2025, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη μόνο 1,1% για ολόκληρη την ΕΕ. Η ισχυρή ανάπτυξη συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του δείκτη χρέους, ο οποίος υπολογίζεται ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Ο υπουργός Οικονομικών αναμένει επίπεδο χρέους 145,4% μέχρι το τέλος του έτους. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο δείκτης θα μειωθεί κάτω από το επίπεδο 147,8%, σε προ κρίσης επίπεδα.

Συνάντηση με Παπασταύρου ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο πολεοδομικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ζητεί με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ. Μεταξύ των προτάσεων που αφορούν τις επικείμενες λήξεις νόμιμων προθεσμιών για θέματα ταυτότητας κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, παράτασης οικοδομικών αδειών κ.λπ., ειδικά για την επίσπευση των μεταβιβάσεων ακινήτων η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός εννεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν απολύτως την τήρηση της νομιμότητας.

Τιμές παραγωγής και πώλησης μαζί

Με νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης στα βασικά προϊόντα, θα αναγράφεται όχι μόνο η τιμή πώλησης, αλλά και η πρώτη τιμή παραγωγής. Στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι, ενώ με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος. Στο μεταβατικό διάστημα οι έλεγχοι από τη ΔΙΜΕΑ και τα πρόστιμα όποτε απαιτείται θα συνεχιστούν κανονικά.

Εγκρίνει πάνω από 560 μικροπιστώσεις

Το ΤΜΕΔΕ έχει εγκρίνει πάνω από 560 μικροπιστώσεις συνολικής αξίας 10,4 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή, έχουν πάρει άδεια πέντε εταιρείες για μικροπιστώσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, MicroSmart, AFI Microfinance, Elgre και Creditcor). Ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί το Ταμείο Μικροπιστώσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ. Παρέχει άτοκη χρηματοδότηση σε ποσοστό 60% για τη γενική επιχειρηματικότητα και 75% για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Το όφελος από το Next Generation EU (NGEU)

Στο 1,5% υπολόγισε η Capital Economics το όφελος της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάκαμψης Next Generation EU (NGEU) στη διάρκεια της εξαετούς λειτουργίας του, με τα κεφάλαια που έδωσε να αποτελούν έναν σημαντικό μοχλό στήριξης των επενδύσεων, ιδιαίτερα στον ψηφιακό και «πράσινο» τομέα. Το πρόγραμμα, που θεσπίστηκε το 2020 και «τρέχει» έως το 2026, περιλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) με συνολικό ύψος έως 725 δισ. ευρώ – περίπου το 4% του ΑΕΠ της ΕΕ. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 70% από το τέλος του 2019 έως το β΄ τρίμηνο του 2025.