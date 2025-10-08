Ο χρυσός έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 δολαρίων/ουγγιά (31,1 γραμμάρια), καθώς συνεχίζει να θεωρείται αξία-καταφύγιο στις χρηματαγορές, εν μέσω πολλών αβεβαιοτήτων, με φόντο τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ και την πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Το πολύτιμο μέταλλο έφθασε τις 4.001,11 δολάρια ανά ουγγιά στις 05:00 (ώρα Ελλάδας), κατά την έναρξη των συναλλαγών στις αγορές της Ασίας. Στο COMEX, το χρηματιστήριο πρώτων υλών της Νέας Υόρκης, η ουγγιά χρυσού προς παράδοση τον Δεκέμβριο ξεπέρασε τις 4.000 δολάρια ήδη χθες.