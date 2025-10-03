Κρυμμένος στα τιρκουάζ νερά της «Ακτής του Θησαυρού» στη Φλόριντα, ένας θησαυρός άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ήρθε στο φως από ομάδα δυτών διάσωσης ναυαγίων. Περισσότερα από 1.000 ασημένια και χρυσά νομίσματα, κομμένα στις ισπανικές αποικίες της Βολιβίας, Μεξικού και Περού, βρέθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ατλαντικού, ανακοίνωσε η εταιρεία 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

Πρόκειται για θησαυρό του 1715, ο οποίος προέρχεται από στολίσκο ισπανικών πλοίων που βυθίστηκαν μετά από τυφώνα, με φορτίο γεμάτο χρυσό, ασήμι και κοσμήματα. Η περιοχή αυτή, από τη Μελβούρνη μέχρι το Φορτ Πιρς, έχει αποκαλύψει στο παρελθόν εκατομμύρια δολάρια σε νομίσματα, αλλά η πρόσφατη ανακάλυψη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

«Κάθε νόμισμα είναι ένα κομμάτι ζωντανής ιστορίας, σύνδεσμος με τη Χρυσή Εποχή της Ισπανικής Αυτοκρατορίας», δήλωσε ο Sal Guttuso, διευθυντής της ομάδας διάσωσης, που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία και υποβρύχιους ανιχνευτές για τον εντοπισμό των θησαυρών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Φλόριντα, το 20% των ανακτημένων αντικειμένων διατηρείται από την πολιτεία για έρευνα και δημόσια έκθεση, ενώ τα υπόλοιπα μοιράζονται μεταξύ της εταιρείας και των συνεργατών της. Παρά τα περιστατικά κλοπών στο παρελθόν, η ομάδα επιδιώκει να λειτουργεί με διαφάνεια και σεβασμό προς την ιστορία και το κοινό συμφέρον.

Η ανακάλυψη αυτή φέρνει ξανά στο φως το μαγευτικό παρελθόν της Φλόριντα και την ιστορία των χαμένων θησαυρών του 1715.

Με πληροφορίες από AP